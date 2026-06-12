Voltaram? Vini Jr comenta em postagem de Virgínia no Dia dos Namorados
Influenciadora postou foto com flores no Dia dos Namorados
Durante a tarde desta sexta-feira (12), Dia dos Namorados no Brasil, Virgínia postou uma foto com um buquê de flores deitada em uma cama, e Vinicius Júnior comentou na publicação. Poucas semanas após anunciarem o término, a foto publicada pela influenciadora em seu Instagram, somada à data e ao comentário do jogador, gerou especulações sobre a volta do casal.
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Ambos estão nos Estados Unidos em suas respectivas preparações para a Copa do Mundo. Vinícius estreia junto da Seleção Brasileira neste sábado (13) contra o Marrocos, e Virgínia fará, além dos seus conteúdos pessoais, participação em programa da Globo.
O astro do Real Madrid, que defendeu a ex-namorada após as vaias sofridas por ela no Maracanã durante amistoso contra o Panamá, comentou um coração na foto e gerou especulações de que ele poderia ter enviado as flores.
Veja a publicação:
Relembre o término de Vini Jr e Virgínia
Vini Jr e Virgínia terminaram seu relacionamento amoroso, que durou cerca de seis meses, na tarde do dia 15 de maio. De acordo com o portal Léo Dias, o craque do Real Madrid teria contratado o serviço de acompanhantes brasileiras e as levado do Brasil até a Espanha, junto com Éder Militão. De acordo com a assessoria do camisa sete dos merengues, isso não aconteceu.
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A assessoria do camisa 7, no entanto, negou as informações e afirmou que o episódio não aconteceu. Segundo o estafe do jogador, os rumores que circulam nas redes sociais e em portais estão distorcidos.
Confira o que disse a defesa de Vini Jr:
"Eu só gostaria de dizer que vocês estão seguindo uma linha muito errada sobre as meninas. Elas pagaram toda a viagem, estão hospedadas no próprio hotel e estão até assustadas."
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De acordo com a defesa de Vini Jr, as mulheres custearam toda a viagem, estão hospedadas em hotel próprio e ficaram assustadas com a repercussão do caso. O estafe ainda reforçou que elas viajavam acompanhadas de amigas pessoais de Vini Jr. e Éder Militão, e não foram para a Espanha a convite dos atletas.
Além disso, a assessoria ressaltou que não houve qualquer tipo de contratação de serviços por parte dos jogadores.
Como foi o anúncio do fim do relacionamento
O anúncio foi publicado poucas horas depois de Virginia comparecer ao estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha. A influenciadora assistiu à partida de Vini Jr. pelo Real Madrid na noite de quinta-feira (14). Durante o evento, ela usou uma jaqueta com o rosto do atacante estampado na peça.
No comunicado, Virginia afirmou que se dedicou ao relacionamento. A influenciadora explicou que aprendeu a não negociar aquilo que considera inegociável em sua vida.
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