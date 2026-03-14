Convocação de Ancelotti: quem sai na frente na disputa de goleiro?

Carlo Ancelotti anunciará a lista de convocados da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia na segunda-feira (16). Em pouco menos de um ano à frente da equipe pentacampeã do mundo, o comandante chamou cinco goleiros, que são os favoritos para representar a Amarelinha na Copa. Na sequência, o Lance! analisa os prováveis nomes do time na próxima Data Fifa.

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O Brasil se notabilizou por produzir grandes goleiros em sua história, como Barbosa, Castilho, Gilmar, Félix, Taffarel, Marcos, Dida, Júlio César e outros grandes nomes. Atualmente, Ancelotti tem como seus nomes de confiança Alisson, Bento, Hugo Souza, Ederson e John, que estiveram nas convocações da Seleção sob comando do italiano.

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Os goleiros de Ancelotti

Carlo Ancelotti possui uma lista de cinco nomes que irão ocupar três posições nos amistosos da Seleção Brasileira contra França e Croácia. Estes confrontos devem ser decisivos para a lista final do treinador italiano pensando na Copa do Mundo.

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O nome favorito de Ancelotti é o de Alisson, que foi titular nos quatro primeiros jogos do comandante à frente da Seleção Brasileira. No entanto, o goleiro do Liverpool não participou das últimas quatro partidas por conta de uma lesão muscular, que o afastou das últimas duas convocações.

Atualmente, Alisson se recupera de uma pequena lesão muscular sentida durante um treino do Liverpool. O brasileiro perdeu o duelo do Liverpool contra o Galatasaray, pela Champions League, mas Arne Slot, técnico do clube inglês, acredita que o atleta estará apto para enfrentar o Tottenham, pela Premier League, neste domingo (15). Com isso, o jogador eleva suas chances de ser lembrado por Ancelotti.

Presente em 100% das convocações de Carlo Ancelotti, Bento é outro nome que tem a confiança da comissão técnica da Seleção Brasileira. O atleta do Al-Nassr foi titular nos amistosos contra Coreia do Sul e Tunísia, tendo sido vazado apenas uma vez contra a equipe africana.

Paredão do Corinthians, Hugo Souza esteve presente em três das quatro listas de Ancelotti, tendo sido titular na derrota do Brasil para o Japão por 3 a 2. O atleta tem a confiança do treinador italiano, principalmente por conta do destaque conquistado por defender pênaltis em diversas ocasiões.

Reserva nas duas últimas Copas do Mundo, Ederson é um nome que corre por fora para tentar convencer Ancelotti. O veterano aproveitou as lesões de Alisson e Hugo Souza nos últimos amistosos da Seleção Brasileira para ser lembrado pelo italiano e foi titular na vitória por 2 a 0 sobre Senegal.

Lesionado, John não entra em campo desde o início de janeiro após passar por uma artroscopia no joelho esquerdo. O ex-jogador do Botafogo foi convocado para os últimos dois amistosos da Seleção Brasileira, mas não saiu do banco de reservas e não tem condições físicas para estar na lista de Ancelotti para os duelos contra França e Croácia.

Com isso, Alisson é tratado como o nome de confiança de Carlo Ancelotti para defender o gol da Seleção Brasileira quando saudável. Bento e Hugo Souza são vistos como os reservas imediatos caso o atleta do Liverpool não esteja à disposição. Enquanto isso, Ederson e John correm por fora na disputa, embora o jogador do Nottingham Forest lute contra o tempo e luta para se recuperar às pressas da cirurgia no joelho. Veja a lista de goleiros utilizada pelo treinador italiano:

Jogador Clube Convocações Jogos Alisson Liverpool 2 4 Bento Al-Nassr 4 2 Hugo Souza Corinthians 3 1 Ederson Fenerbahce 1 1 John Nottingham Forest 2 0

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