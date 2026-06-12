logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Globo bate recorde em primeiro dia de transmissões da Copa do Mundo

Emissora transmitiu México x África do Sul

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 20:26
Favorite o Lance! no Google
Globo acertou com ex-Corinthians e ex-Fluminense para a Copa do Mundo (Foto: Divulgação Globo)
Globo bate recorde em estreia da Copa do Mundo (Foto: Divulgação Globo)

A Copa do Mundo estreou, na última quinta-feira (11), com a vitória do México sobre a África do Sul por 2 a 0, no Estádio Azteca. Para a ocasião, a emissora Globo liderou a audiência e registrou recorde no horário da partida, que começou às 16h (de Brasília).

continua após a publicidade
  • tiago-leifert-sbt

    Estreia da Copa do Mundo decola audiência do SBT; emissora ficou em segundo

    Fora de Campo
    Há 13 minutos
  • Anitta vai se apresentar na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

    Qual time de coração de Anitta, destaque da abertura da Copa do Mundo?

    Fora de Campo
    Há 2 horas
  • Lance!

    Quais são os sete jogadores do Paraguai na Copa do Mundo que atuam no Brasil?

    Copa do Mundo
    Há 46 minutos

    • ➡️ Neymar, cria do Flamengo, jogador da NFL… os affairs de Anitta no esporte

    No primeiro dia do torneio, foram 46,4 milhões de pessoas alcançadas no canais da empresa carioca (TV Globo, sportv e Ge TV). Esse número representou 25% do público conectado, resultado acima da média das faixas nas 4 quintas-feiras anteriores. O resultado representou também um crescimento de 26% do público jovem (18-34 anos) na comparação com a média do período.

    ➡️ Estreia da Copa do Mundo decola audiência do SBT; emissora ficou em segundo

    TV Globo

    • Cerimônia de Abertura México registrou 16 pontos – recorde de audiência no horário em 2026 e índice 39% maior do que a faixa horária nas 4 quintas anteriores. Entre jovens (18-34 anos), foi a maior audiência na faixa horária às quintas no ano.
    • 1° jogo da Copa do Mundo 2026 (México x África do Sul) – 21 pontos – maior audiência no horário às quintas, desde a Copa do Mundo 2022 (01/12/22, Costa Rica x Alemanha). Entre jovens (18-34 anos), maior audiência na faixa horária às quintas em quase 3 anos (desde 27/07/23).
    • Central da Copa – 16 pontos - maior audiência histórica de uma estreia do programa (formato fixo no fim de noite no período de Copa).

    Sportv

    1. O primeiro jogo da Copa do Mundo no sportv registrou uma audiência cerca de 180% superior à média das últimas 4 semanas.
    2. Canal foi Líder da TV Paga na Faixa Horária, com audiência mais de 5x superior ao do segundo colocado.

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Globoplay

    • 1,8 Milhão de horas consumidas de Copa no Globoplay, sendo 76% superior ao jogo de estreia da Copa 2022.
    • 2,1 milhões de videoviews no Globoplay, representando um crescimento de 91% na comparação com o jogo de estreia na Copa de 2022.
    • No simulcast da TV Globo, houve um crescimento de 116% no alcance entre mulheres e 60% no público até 34 anos.

    Ge.globo

    • 5,6 milhões de alcance no ge no dia da estreia da Copa, sendo 28% acima da média do ano.
    • Crescimento de 38% em consumo de vídeos do portal na comparação com a estreia da copa de 2022.

    💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Abertura da Copa do Mundo antes de México x África do Sul
    Abertura da Copa do Mundo antes de México x África do Sul (Foto: Rodrigo OROPEZA/AFP)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    anitta-rebeca-andrade
    Fora de CampoNeymar, cria do Flamengo, jogador da NFL… os affairs de Anitta no esporteHá 12 minutos
    tiago-leifert-sbt
    Fora de CampoEstreia da Copa do Mundo decola audiência do SBT; emissora ficou em segundoHá 13 minutos
    Anitta vai se apresentar na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
    Fora de CampoQual time de coração de Anitta, destaque da abertura da Copa do Mundo?Há 27 minutos
    Copa do Mundo: Anitta x Holanda
    Fora de CampoAnitta já namorou campeão da Libertadores pelo Flamengo; relembreHá 27 minutos
    Pulisic
    Copa do Mundo'LeBron James do futebol': conheça Pulisic, astro do Estados Unidos na Copa que virou memeHá 40 minutos
    Atacante Memphis Depay vai disputar a sua terceira Copa do Mundo pela seleção da Holanda (Foto: X / Seleção da Holanda)
    Copa do MundoEx-atacante da Holanda pede Memphis fora da estreia na Copa: 'Ficou claro'Há 46 minutos

    Mais LANCE!

    Bruninha ao lado de alunos no Colégio Civico-Militar Monsenhor Eduardo. (Foto: arquivo pessoal)
    Bruninha visita escola em cidade natal e fala sobre sonhos, futebol e dedicação
    Término de influenciadora e jogador causa grande repercussão nas redes (Foto: Reprodução)
    Voltaram? Vini Jr comenta em postagem de Virgínia no Dia dos Namorados
    Canadá e Bósnia se enfrentaram na Copa do Mundo
    Copa do Mundo: Lance inusitado em Canadá x Bósnia chama atenção: 'Loucura'
    Lucas Guedez e Virgínia são amigos. (Foto: Foto: Reprodução/AgNews)
    Amigo de Virginia é contratado pela Globo para cobertura da Copa do Mundo
    Sósia Neymar
    Sósia de Neymar gera tumulto em shopping nos Estados Unidos
    O meio-campista canadense #08 Ismael Kone (C) disputa a bola com o meio-campista da Bósnia-Herzegovina, #13 Ivan Basic, durante a partida do Grupo B da Copa do Mundo de 2026 entre Canadá e Bósnia e Herzegovina no Estádio de Toronto, em Toronto, em 12 de junho de 2026
    Copa do Mundo: Canadá x Bósnia vira assunto por nível técnico do jogo: 'Feio'
    Bruna Biancardi com a filha mais nova, Mel, no colo (Foto: Reprodução/Instagram)
    Esposa de Neymar se hospeda em mansão de R$ 30 milhões nos EUA durante a Copa
    Craque Neto comentou o jogo entre São Paulo x Palmeiras e mandou recado ao Flamengo (Foto: Reprodução)
    Craque Neto manda recado após partida da Copa apitada por Wilton Pereira: 'Respeita'
    Segunda cerimônia de abertura da Copa do Mundo no Canadá
    Web reprova segunda cerimônia de abertura da Copa do Mundo: 'Não adianta'
    BMO Field, palco da final da Campeones Cup
    Estádio da estreia do Canadá na Copa do Mundo vira alvo de críticas
    Sanjoy, Elyanna, Vegedream… Conheça os artistas da abertura da Copa no Canadá
    Quem são Alanis Morissete e Michael Bublé, artistas da abertura da Copa no Canadá?
    Haiti goleou a Nova Zelândia por 4 a 0
    Haiti chega cercado de curiosidades para a Copa, com direito a cardápio típico, veto da Fifa e corte no elenco; entenda
    Lingard lamentou nas redes sociais a morte do avô (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)
    Lingard, do Corinthians, confirma morte de familiar: 'Difícil dizer adeus'