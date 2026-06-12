Globo bate recorde em primeiro dia de transmissões da Copa do Mundo Emissora transmitiu México x África do Sul

A Copa do Mundo estreou, na última quinta-feira (11), com a vitória do México sobre a África do Sul por 2 a 0, no Estádio Azteca. Para a ocasião, a emissora Globo liderou a audiência e registrou recorde no horário da partida, que começou às 16h (de Brasília).

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No primeiro dia do torneio, foram 46,4 milhões de pessoas alcançadas no canais da empresa carioca (TV Globo, sportv e Ge TV). Esse número representou 25% do público conectado, resultado acima da média das faixas nas 4 quintas-feiras anteriores. O resultado representou também um crescimento de 26% do público jovem (18-34 anos) na comparação com a média do período.

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TV Globo

Cerimônia de Abertura México registrou 16 pontos – recorde de audiência no horário em 2026 e índice 39% maior do que a faixa horária nas 4 quintas anteriores. Entre jovens (18-34 anos), foi a maior audiência na faixa horária às quintas no ano.

1° jogo da Copa do Mundo 2026 (México x África do Sul) – 21 pontos – maior audiência no horário às quintas, desde a Copa do Mundo 2022 (01/12/22, Costa Rica x Alemanha). Entre jovens (18-34 anos), maior audiência na faixa horária às quintas em quase 3 anos (desde 27/07/23).

Central da Copa – 16 pontos - maior audiência histórica de uma estreia do programa (formato fixo no fim de noite no período de Copa).

Sportv

O primeiro jogo da Copa do Mundo no sportv registrou uma audiência cerca de 180% superior à média das últimas 4 semanas. Canal foi Líder da TV Paga na Faixa Horária, com audiência mais de 5x superior ao do segundo colocado.

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Globoplay

1,8 Milhão de horas consumidas de Copa no Globoplay, sendo 76% superior ao jogo de estreia da Copa 2022.

2,1 milhões de videoviews no Globoplay, representando um crescimento de 91% na comparação com o jogo de estreia na Copa de 2022.

No simulcast da TV Globo, houve um crescimento de 116% no alcance entre mulheres e 60% no público até 34 anos.

Ge.globo

5,6 milhões de alcance no ge no dia da estreia da Copa, sendo 28% acima da média do ano.

Crescimento de 38% em consumo de vídeos do portal na comparação com a estreia da copa de 2022.

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