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Esposa de Neymar se hospeda em mansão de R$ 30 milhões nos EUA durante a Copa

Bruna Biancardi ficará hospedada em Orlando durante a participação do camisa 10 do Brasil na Copa

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 16:50
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Bruna Biancardi com a filha mais nova, Mel, no colo (Foto: Reprodução/Instagram)
Bruna Biancardi com a filha mais nova, Mel, no colo (Foto: Reprodução/Instagram)

A influenciadora digital Bruna Biancardi compartilhou por meio das redes sociais a rotina na mansão onde ficará hospedada com a família e amigos de Neymar durante a Copa do Mundo, em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. A habitação é avaliada em cerca de R$ 30 de milhões.

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    Na madrugada desta sexta-feira (12), a esposa do camisa 10 da Seleção Brasileira publicou vídeos que mostram seu primeiro dia na mansão, em áreas externas e espaços luxuosos da casa. Nas cenas, ela concilia atividades profissionais, como a produção de fotos e vlogs (tipo de vídeo com foco na documentação do cotidiano), e momentos de lazer, refeição e cuidado com as filhas Mavie, de dois anos, e Mel, de 11 meses.

    Os registros contam com aparições de Cris Guedes e Jota Amâncio, amigos próximos de Neymar e hóspedes da mansão, além do próprio craque. É possível vê-lo conectado em uma videochamada com Bruna. Confira os vídeos abaixo:

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    ➡️ Veja a agenda completa dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

    Neymar evolui e se aproxima de retorno à Seleção

    Neymar em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)
    Neymar em Media Day pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo(Foto: Divulgação)

    Neymar segue em recuperação física e voltou a participar de atividades na academia com o restante do elenco da Seleção Brasileira. De acordo com apuração do Lance!, o camisa 10 deve desfalcar a equipe na estreia da Copa do Mundo, diante do Marrocos.

    Apesar disso, há expectativa de que o atacante esteja em condições para a partida contra o Haiti, marcada para o dia 19 de junho. Neymar ainda não treinou com bola desde a chegada da delegação aos Estados Unidos. No entanto, o atacante apareceu trocando passes com alguns dos convocados em imagens divulgadas pela CBF.

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    Na última segunda-feira (8), Neymar foi submetido a novos exames de imagem, que apontaram boa evolução no processo de recuperação da lesão de grau 2 na panturrilha esquerda. O atacante está afastado dos gramados desde a derrota para o Coritiba, ainda com a camisa do Santos, em maio.

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