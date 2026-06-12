Sósia de Neymar gera tumulto em shopping nos Estados Unidos Influenciador postou vídeo em suas redes sociais

O influenciador e sósia de Neymar, Eigon Oliver, provocou uma grande correria em um shopping nos Estados Unidos ao confundir dezenas de fãs por meio da sua semelhança com o camisa 10 da Seleção Brasileira. O produtor de conteúdo está acompanhando a Copa do Mundo na sede principal e, nesta sexta-feira (12), postou um vídeo em seu Instagram mostrando a situação que gerou, inclusive, mobilização policial.

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Eigon foi às ruas dos Estados Unidos com roupas da Seleção Brasileira e acompanhado de amigos que também vestiam camisas da delegação do Brasil. Os cidadãos presentes no local acreditaram tratar-se de Neymar e, assim, o tumulto se formou.

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O comunicador autografou camisetas, tirou fotos, mas viu a brincadeira tomar outro rumo quando a segurança do local precisou isolá-lo da multidão. Em suas redes sociais, o sósia já repetiu essa atitude em outras oportunidades, inclusive no Brasil.

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Veja o vídeo:

Neymar está fora estreia do Brasil na Copa do Mundo contra o Marrocos (Foto: Jordan Bank / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Neymar evolui em tratamento

Neymar segue em recuperação física e participou de atividades na academia com o restante do elenco da Seleção Brasileira nesta quinta-feira (11). De acordo com apuração do Lance!, o camisa 10 deve desfalcar a equipe na estreia da Copa do Mundo, diante do Marrocos.

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Apesar disso, há expectativa de que o atacante esteja em condições para a partida contra o Haiti, marcada para o dia 19 de junho, seis dias após a estreia da Seleção na competição. Neymar ainda não participou de atividades com bola desde a chegada da delegação aos Estados Unidos. No entanto, o atacante apareceu trocando passes com alguns dos convocados em imagens divulgadas pela CBF. Leia mais.

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