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Copa do Mundo: Lance inusitado em Canadá x Bósnia chama atenção: 'Loucura'

Capitão da Bósnia evitou gol do Canadá

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 17:42
Atualizado há 3 minutos
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Canadá e Bósnia se enfrentaram na Copa do Mundo
Jogador evitou o gol de empate na partida (Foto: Cole Burston / AFP)

Durante a partida entre Canadá e Bósnia na Copa do Mundo, o capitão da equipe visitante protagonizou um dos lances mais incríveis da competição até o momento e gerou comentários nas redes sociais. O capitão, Sead Kolašinac, evitou o que seria o gol de empate dos donos da casa ao acertar o travessão do próprio gol, defendido por Nikola Vasilj.

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  • O meio-campista canadense #08 Ismael Kone (C) disputa a bola com o meio-campista da Bósnia-Herzegovina, #13 Ivan Basic, durante a partida do Grupo B da Copa do Mundo de 2026 entre Canadá e Bósnia e Herzegovina no Estádio de Toronto, em Toronto, em 12 de junho de 2026

    Copa do Mundo: Canadá x Bósnia vira assunto por nível técnico do jogo: ‘Feio’

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  • Canadá x Bósnia pela Copa do Mundo (Foto: Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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    • ➡️Copa do Mundo: Canadá x Bósnia vira assunto por nível técnico do jogo: 'Feio'

    O lance aconteceu aos oito minutos da segunda etapa, após a tabela do time treinado por Jesse Marsch e a finalização de Richie Laryea, que fez a bola passar pelo goleiro da Bósnia e, ao se aproximar da linha, foi afastada pelo defensor.

    Veja o lance e alguns comentários de internautas:

    Sead Kolašinac evitou um gol do Canadá na Copa do Mundo
    Sead Kolasinac evitou um gol do Canadá em cima da linha Cole Burston / AFP)

    Estádio da estreia do Canadá na Copa do Mundo vira alvo de críticas

    O BMO Field, localizado em Toronto, no Canadá, palco da estreia da seleção canadense contra a Bósnia, nesta sexta-feira (12), vem sendo apontado por parte dos torcedores como o estádio mais problemático da competição.

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    As críticas começaram ainda antes do início do Mundial, quando foram concluídas as obras de ampliação da arena. Originalmente com capacidade para cerca de 30 mil espectadores, o estádio recebeu aproximadamente 17 mil assentos temporários para atender às exigências da Fifa, elevando sua lotação para mais de 43 mil pessoas.

    Arquibancadas provisórias viram alvo de reclamações

    Grande parte das críticas está relacionada às estruturas temporárias instaladas nos setores norte e sul do estádio. Construídas com sistemas de andaimes e arquibancadas modulares, elas ficaram visíveis ao público nos primeiros meses de 2026.

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    Durante os eventos-teste realizados antes da Copa do Mundo, torcedores relataram desconforto e preocupação com a sensação de movimento em alguns setores quando o vento aumentava de intensidade. Nas redes sociais, diversos comentários classificaram a arena como uma das menos atraentes entre as sedes do torneio.

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    Além da questão estrutural, a ausência de cobertura nos novos setores e o aspecto visual das arquibancadas provisórias também geraram insatisfação entre os espectadores.

    Administração garante segurança

    Apesar das reclamações, os responsáveis pelo estádio afirmam que todas as exigências de segurança foram cumpridas. Em março deste ano, Nick Eaves, diretor de operações da entidade que administra a arena, destacou que o projeto foi desenvolvido por uma empresa especializada em estruturas temporárias para grandes eventos esportivos.

    ➡️Guia completo do Lance! saiba tudo sobre o Canadá na Copa do Mundo 2026
    ➡️Guia completo do Lance! saiba tudo sobre a Bósnia na Copa do Mundo 2026

    As preocupações aumentaram após uma partida da Major League Soccer realizada em maio, quando torcedores relataram que alguns assentos pareciam balançar durante rajadas de vento. O episódio ganhou repercussão internacional, mas nenhuma irregularidade foi apontada pelas autoridades responsáveis pelas inspeções do local.

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