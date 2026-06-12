Copa do Mundo: Lance inusitado em Canadá x Bósnia chama atenção: 'Loucura' Capitão da Bósnia evitou gol do Canadá

Durante a partida entre Canadá e Bósnia na Copa do Mundo, o capitão da equipe visitante protagonizou um dos lances mais incríveis da competição até o momento e gerou comentários nas redes sociais. O capitão, Sead Kolašinac, evitou o que seria o gol de empate dos donos da casa ao acertar o travessão do próprio gol, defendido por Nikola Vasilj.

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O lance aconteceu aos oito minutos da segunda etapa, após a tabela do time treinado por Jesse Marsch e a finalização de Richie Laryea, que fez a bola passar pelo goleiro da Bósnia e, ao se aproximar da linha, foi afastada pelo defensor.

Veja o lance e alguns comentários de internautas:

Bola na trave do Canadá e, no rebote, um jogador da Bósnia salva em cima da linha. 😱🇨🇦🇧🇦



INACREDITÁVEL!



🎥@CazeTVOficial#CANxBIH pic.twitter.com/AKpJ7ZZhpT — ⃟ (@astrox031) June 12, 2026

Que loucura, quase deus castigou o canadá do cara tirar o gol em cima da linha, maluco da Bosnia também se tremeu todo cara a cara com o goleiro pqp — Hofmam (@G_hofmam) June 12, 2026

O Canadá não marcou porque houve um gigante corte em cima da linha, depois de uma defesa do redes, à barra. A seguir a Bósnia vai lá e quase faz golo também



O futebol é lindo, este Mundial vai ser incrível — Mister FCP (@misterFCP) June 12, 2026

Que partida do Kolasinac, absoluto em campo, salvou em cima da linha agora, masterclass. — Rodri (@_rodrigosoaress) June 12, 2026

Sead Kolasinac evitou um gol do Canadá em cima da linha Cole Burston / AFP)

Estádio da estreia do Canadá na Copa do Mundo vira alvo de críticas

O BMO Field, localizado em Toronto, no Canadá, palco da estreia da seleção canadense contra a Bósnia, nesta sexta-feira (12), vem sendo apontado por parte dos torcedores como o estádio mais problemático da competição.

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As críticas começaram ainda antes do início do Mundial, quando foram concluídas as obras de ampliação da arena. Originalmente com capacidade para cerca de 30 mil espectadores, o estádio recebeu aproximadamente 17 mil assentos temporários para atender às exigências da Fifa, elevando sua lotação para mais de 43 mil pessoas.

Arquibancadas provisórias viram alvo de reclamações

Grande parte das críticas está relacionada às estruturas temporárias instaladas nos setores norte e sul do estádio. Construídas com sistemas de andaimes e arquibancadas modulares, elas ficaram visíveis ao público nos primeiros meses de 2026.

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Durante os eventos-teste realizados antes da Copa do Mundo, torcedores relataram desconforto e preocupação com a sensação de movimento em alguns setores quando o vento aumentava de intensidade. Nas redes sociais, diversos comentários classificaram a arena como uma das menos atraentes entre as sedes do torneio.

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Além da questão estrutural, a ausência de cobertura nos novos setores e o aspecto visual das arquibancadas provisórias também geraram insatisfação entre os espectadores.

Administração garante segurança

Apesar das reclamações, os responsáveis pelo estádio afirmam que todas as exigências de segurança foram cumpridas. Em março deste ano, Nick Eaves, diretor de operações da entidade que administra a arena, destacou que o projeto foi desenvolvido por uma empresa especializada em estruturas temporárias para grandes eventos esportivos.

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As preocupações aumentaram após uma partida da Major League Soccer realizada em maio, quando torcedores relataram que alguns assentos pareciam balançar durante rajadas de vento. O episódio ganhou repercussão internacional, mas nenhuma irregularidade foi apontada pelas autoridades responsáveis pelas inspeções do local.

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