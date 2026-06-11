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Ao vivo! Acompanhe Brasil x Bélgica na Liga das Nações de Vôlei

Seleção masculina retorna à quadra após vitória na estreia contra o Irã

PorSão Paulo (SP)
11/06/2026 19:30
Supervisionado porBeatriz Pinheiro,
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Brasil estreou na VNL com vitória sobre o Irã
Brasil estreou na VNL com vitória sobre o Irã (Foto: Patricy Albuquerque/Soho/CBV)

A Seleção Masculina retorna à Arena Nilson Nelson, em Brasília, para seu segundo compromisso na Liga das Nações de Vôlei. A partir das 20h (de Brasília), a equipe comandada pelo técnico Bernardinho enfrenta a Bélgica. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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  • Maique, Douglas Souza, Adriano e Pureza em vídeo promocional da VNL, em Brasília (Foto: Reprodução/Volleyball World)

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    Veja os lances do jogo

    TimesPlacar1º SET2º SET3º SET4º SET

    Brasil

    Bélgica

    PRÉ-JOGO

    • A novidade do time em relação à estreia é a entrada do central Judson no lugar de Matheus Pinta entre os titulares
    • Jogadores relacionados por Bernardinho para o jogo: Fernando Cachopa e Matheus Brasília (levantadores); Darlan, Bryan e Samuel (opostos); Lucarelli, Douglas Souza, Adriano e Honorato (ponteiros); Flávio, Judson e Matheus Pinta (centrais); Maique e Douglas Pureza (líberos).
    • Na última quarta-feira (10), o Brasil estreou na VNL com vitória sobre o Irã por 3 sets 1 (25/21, 23/25, 25/15 e 25/23.)
    Torcida brasileira marca presença na Arena Nilson Nelson para o segundo dia de VNL 2026 (Foto: Andressa Simões/Lance!)
    Arena Nilson Nelson, em Brasília, é uma das sedes da Liga das Nações de Vôlei 2026 (Foto: Andressa Simões/Lance!)

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    Formato da Liga das Nações

    Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. A competição é realizada anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

    No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos de sedes diferentes, em que cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.

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    Quem são os maiores campeões da VNL?

    Polônia, França e Rússia são as maiores vencedoras da Liga das Nações Masculina, com dois títulos cada. Além dessas seleções, o Brasil foi campeão em 2021, na edição realizada na "bolha" de Rimini, na Itália, durante a pandemia da Covid-19.

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    Veja todas as campanhas do Brasil na Liga das Nações

    2018 - 4º lugar

    2019 - 4º lugar

    2021 - 🥇

    2022 - 6º lugar

    2023 - 6º lugar

    2024 - 7º lugar

    2025 - 🥉

    Tabela de jogos do Brasil na primeira semana

    Brasil 3 x 1 Irã

    Brasil x Bélgica - EM BREVE

    Brasil x Sérvia - sábado (13), às 11h (de Brasília)

    Brasil x Argentina - domingo (14), às 18h (de Brasília)

    As partidas terão transmissão pelo SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV* (via YouTube e Smart TV) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol).

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    *Transmite apenas Brasil x Irã e Brasil x Sérvia

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