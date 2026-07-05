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'Haaland é maior que o Brasil': jornais europeus repercutem derrota da Seleção na Copa

Principais veículos da Europa destacaram protagonismo de Haaland na partida; leia as capas

PorLance!São Paulo (SP)
05/07/2026 20:25
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Seleção Brasileira após a derrota para a Noruega
Seleção Brasileira após a derrota para a Noruega. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

A eliminação do Brasil para a Noruega na derrota por 2 a 0 rapidamente repercutiu na internet e se tornou manchete nos principais jornais esportivos da Europa. Os veículos deram como principal destaque o camisa 9 Haaland, autor dos dois gols na partida e responsável pela queda precoce da Seleção.

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    O centroavante chegou a sete bolas na rede nesta Copa e mostrou por que é conhecido como uma "máquina de fazer gols", o que foi destacado pelo Marca, da Espanha, ao chamar Haaland de "ciborgue". O jornal escreveu "Um ciborgue aniquila o Brasil" na principal matéria do seu site e brincou ao dixer que o jogador decretou o "Dia do orgulho Viking" no país. A atuação de Neymar também foi citada pelo veículo espanhol.

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    - O norueguês acabou com o sonho do Brasil com dois gols espetaculares nos minutos finais. O Brasil, depois de perder um pênalti no início da partida, desmoronou após a entrada de Neymar - disse o Marca.

    Na Itália, terra do técnico Carlo Ancelotti, o La Gazetta Dello Sport foi dura ao afirmar em sua manchete que "Haaland é maior que o Brasil". O jornal também citou que a atuação do norueguês mandou de volta para casa o treinador italiano.

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    • - Haaland é maior que o Brasil! Dois gols magníficos castigam uma Seleção apática e mandam Ancelotti para casa - escreveu a Gazetta Dello Sport.

    A classificação da Noruega também foi chamada de "surpreendente" por alguns jornais, como o The Guardian, da Inglaterra, e o Bild, da Alemanha. O L'Équipe, da França, foi enfático ao dizer que "Haaland fez o Brasil chorar" em sua manchete no site.

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    O A Bola, de Portugal, trouxe uma análise para o seu título. O veículo destacou que Haaland foi capaz de eliminar a Seleção Brasileira com apenas duas chances claras criadas, que foram convertidas em gol. Diante do cenário, o site afirmou que o camisa 9 era um "homem morto" em campo antes de marcar e eliminar a equipe de Carlo Ancelotti da Copa. "Mundial 2026: o homem que esteve 'morto' e mandou o Brasil para casa", escreveu a manchete.

    Veja algumas manchetes de jornais europeus após a eliminação do Brasil

    Capa do 'La Gazetta dello Sport' após derrota para o Brasil
    Capa do 'La Gazetta dello Sport' após derrota para o Brasil. (Foto: Reprodução)
    Manchete do Marca após derrota do Brasil para a Noruega
    Manchete do Marca após derrota do Brasil para a Noruega. (Foto: Reprodução)
    Manchete do jornal 'Bild', da Alemanha
    Manchete do jornal 'Bild', da Alemanha. (Foto: Reprodução)
    Manchete do jornal 'A Bola' após a eliminação do Brasil
    Manchete do jornal 'A Bola' após a eliminação do Brasil. (Foto: Reprodução)
    Manchete do jornal 'Bild', da Alemanha
    Manchete do jornal 'Bild', da Alemanha. (Foto: Reprodução)
    Capa do 'The Guardian' após jogo do Brasil
    Capa do 'The Guardian' após jogo do Brasil. (Foto: Reprodução)

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