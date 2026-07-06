logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Artilheiro da Copa de 1950: Ademir de Menezes, do Brasil

A história de Ademir, o Queixada, grande artilheiro da Copa de 1950

PorLance!São Paulo (SP)
06/07/2026 05:11
Favorite o Lance! no Google
Ademir de Menezes (Foto: Reprodução)
Ademir de Menezes veste a camisa da seleção brasileira. Conhecido como "Queixada", o atacante marcou época e fez história na Copa do Mundo de 1950 ao terminar a competição como o grande artilheiro isolado do torneio.
Ver Resumo da matéria por IA
A Copa do Mundo de 1950 foi realizada no Brasil, marcando o retorno do torneio após a Segunda Guerra Mundial.
Ademir de Menezes, conhecido como 'Queixada', foi o artilheiro, marcando nove gols e conquistando a Chuteira de Ouro.
O Brasil perdeu o título para o Uruguai no 'Maracanazo', embora Ademir tenha sido fundamental na campanha da seleção.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A quarta edição da Copa do Mundo, realizada em 1950, marcou o aguardado retorno do principal torneio de futebol do planeta após a longa paralisação forçada pela Segunda Guerra Mundial. O Brasil foi o país escolhido para sediar o grandioso evento, encarando o imenso desafio de construir o maior estádio do mundo na época, o lendário Maracanã. O clima no país era de absoluto otimismo e festa, com a certeza quase unânime de que a taça ficaria em solo sul-americano de forma inédita. O Lance! relembra o artilheiro da Copa de 1950: Ademir de Menezes, do Brasil.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A seleção brasileira entrou em campo carregando o enorme favoritismo, não apenas pelo fator casa, mas pelo talento inegável de sua geração. Sob o comando do técnico Flávio Costa, a equipe apresentava um futebol ofensivo e envolvente, recheado de craques que dominavam o cenário nacional. A torcida confiava cegamente naquele esquadrão, que transformava cada partida no Rio de Janeiro e em São Paulo em um verdadeiro espetáculo de imposição técnica e tática.

continua após a publicidade

Para que essa máquina de jogar futebol funcionasse com perfeição, o Brasil contava com um atacante de características únicas liderando o setor ofensivo. Dono de uma velocidade impressionante e de um raciocínio muito rápido, ele era a peça-chave de um time acostumado a sufocar os adversários desde o apito inicial. Seu faro de gol e sua capacidade de infiltração na área já o haviam consagrado como um dos maiores ídolos do país, sendo a estrela máxima do histórico "Expresso da Vitória" do Vasco da Gama.

Artilheiro da Copa de 1950: Ademir de Menezes, do Brasil

  • Neto durante o programa Donos da Bola da Band

    Neto ironiza eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo: 'Parabéns'

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 horas
  • Jude Bellingham comemora classificação da Inglaterra para as quartas de final ao lado de companheiros

    México x Inglaterra: veja melhores momentos de jogo das oitavas de final da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 horas
  • Neymar chora com a eliminação do Brasil na Copa do Mundo

    Veja o chaveamento da Copa após derrota do Brasil e vitória da Inglaterra

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 horas

    • O grande diferencial desse craque era a sua temida arrancada, uma jogada fulminante que a imprensa e os torcedores eternizaram como o famoso "rush". Quando ele recebia a bola em velocidade, era praticamente impossível para os zagueiros da época acompanharem o seu ritmo, restando apenas a dura missão de tentar evitar o gol. Além de sua técnica refinada e explosão muscular, ele também carregava o inconfundível apelido de "Queixada", devido ao formato proeminente do seu maxilar.

    continua após a publicidade

    Esse goleador implacável era Ademir de Menezes, o nome que se transformou no grande pesadelo das defesas internacionais durante aquele Mundial. Com uma precisão assustadora nos arremates, Ademir não apenas conduziu o Brasil até a última partida, mas também cravou o seu nome nos livros como o grande Artilheiro da Copa de 1950. Com uma performance assombrosa, ele anotou uma quantidade de gols que o isolou no topo das estatísticas com extrema folga sobre os demais concorrentes.

    O faro de gol na primeira fase do Mundial

    A trajetória de Ademir de Menezes na Copa de 1950 começou a ganhar contornos históricos logo no jogo de abertura do torneio, no recém-inaugurado Maracanã. Diante da seleção do México, o Brasil impôs seu ritmo e venceu confortavelmente por 4 a 0, com o Queixada balançando as redes duas vezes. Seu faro de gol acalmou os nervos da estreia e mostrou à torcida que o ataque brasileiro estava afiado.

    continua após a publicidade

    Após um empate sem gols de Ademir contra a Suíça na segunda rodada, a seleção brasileira precisava de uma vitória decisiva contra a forte Iugoslávia para garantir a primeira posição do grupo e avançar na competição. Em um jogo tenso, Ademir de Menezes foi fundamental ao abrir o placar, pavimentando o caminho para a vitória por 2 a 0 que colocou o Brasil na fase final do torneio.

    O show e as goleadas no quadrangular final

    O formato da Copa de 1950 previa um quadrangular final para decidir o campeão, e foi nessa fase que Ademir atingiu o seu ápice esportivo. O primeiro desafio foi contra a Suécia, e o que se viu no Maracanã foi um massacre histórico. O Brasil aplicou sonoros 7 a 1, com Ademir tendo a melhor atuação de sua vida pela seleção: ele marcou nada menos que quatro gols (um póquer), destruindo a linha defensiva escandinava com seus famosos "rushes".

    continua após a publicidade

    No jogo seguinte, a empolgação tomou conta do país quando o Brasil enfrentou a Espanha. Em mais uma exibição de gala coletiva e individual, a seleção goleou por 6 a 1 ao som da torcida cantando "Touradas de Madri". O Queixada manteve sua rotina letal e marcou novamente. Historicamente, credita-se a ele um total de nove gols no torneio após revisões estatísticas da FIFA (que alterou a autoria de um gol contra espanhol e confirmou dois tentos do brasileiro nessa partida), consolidando de forma inquestionável a sua Chuteira de Ouro.

    O doloroso Maracanazo e a imortalidade de Ademir

    A partida final daquele quadrangular, que na prática funcionou como a grande final da Copa, ocorreu contra o Uruguai. O Brasil precisava apenas de um empate, mas acabou sofrendo a virada por 2 a 1 no episódio trágico que o mundo batizou de Maracanazo. Diante da fortíssima marcação uruguaia comandada por Obdulio Varela, Ademir não conseguiu encontrar os mesmos espaços e passou em branco no jogo mais importante de sua geração.

    continua após a publicidade

    Apesar da dor da perda do título em casa, o revés não diminuiu a grandiosidade do que Ademir de Menezes alcançou em 1950. Sua marca de nove gols em uma única edição de Copa do Mundo segue sendo, até os dias atuais, um recorde absoluto para qualquer jogador brasileiro na história do torneio (superando nomes como Pelé e Ronaldo Fenômeno no quesito gols em uma única edição). O Queixada deixou um legado de explosão física e técnica que marcou uma era de ouro e de transição no futebol sul-americano.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Leonidas da Silva

    Lancepédia

    Artilheiro da Copa de 1938: Leônidas da Silva, do Brasil

    Há 23 horas
    Oldřich Nejedlý

    Lancepédia

    Artilheiro da Copa de 1934: Oldrich Nejedly, da Tchecoslováquia

    Há 1 dia
    Guillermo Stábile foi o artilheiro da primeira Copa do Mundo, em 1930. O ex-atacante argentino marcou oito gols naquele Mundial em que sua seleção foi vice-campeã

    Lancepédia

    Artilheiro da Copa de 1930: Guillermo Stábile, da Argentina

    Há 3 dias

    Lancepédia

    Argélia 0 x 2 Áustria na Copa de 1982: austríacos ganham e colocam mão na vaga do grupo

    Há 1 semana
    Inglaterra x Senegal - Harry Kane

    Lancepédia

    Inglaterra 6 x 1 Panamá na Copa de 2018: ingleses atropelam e garantem vaga nas oitavas de final

    Há 1 semana
    Obdulio Varela conduziu o Uruguai ao título da Copa do Mundo de 1950. Se estivesse vivo ele completaria 100 anos nesta quarta

    Lancepédia

    Uruguai 2 x 2 Espanha na Copa de 1950: uruguaios buscam empate no fim em campanha do título

    Há 1 semana
    Mais LANCE!

    Equador 0 x 3 Alemanha na Copa de 2006: alemães atropelam e passam em primeiro no grupo

    Tunísia 0 x 2 Japão na Copa de 2002: donos da casa vencem e passam em primeiro no grupo

    Adeus, Cruyff! Veja fotos da vida do craque

    Holanda 0 x 0 Suécia na Copa de 1974: empate sem gols garante as duas seleções na próxima fase

    Escócia 0 x 3 Marrocos na Copa de 1998: africanos vencem, mas seleções acabam eliminadas da Copa

    Coreia do Sul 1 x 3 México na Copa de 1998: Hernández brilha e vira para mexicanos

    Mario Mandzukic

    Croácia 2 x 1 Inglaterra na Copa de 2018: Na prorrogação, croatas marcam e vão para final na Rússia

    França 0 x 1 Senegal na Copa de 2002: africanos acabam com o sonho do bicampeonato francês

    Uruguai 1 x 0 Arábia Saudita na Copa de 2018: Suárez marca em seu centésimo jogo e garante classificação

    Wesley Sneijder (Foto: Fabrice Coffrini/ AFP)

    Holanda 1 x 0 Japão na Copa de 2010: Sneijder decide e holandeses garantem primeira posição do grupo

    Estados Unidos 3 x 0 Paraguai na Copa de 1930: americanos atropelam no primeiro Mundial

    Arábia Saudita 0 x 1 Espanha na Copa de 2006: Juanito garante espanhóis 100% na primeira fase

    Há 16 anos, Tshabalala marcava gol de estreia da África do Sul na Copa do Mundo (Foto: Divulgação/FIFA)

    África do Sul 1 x 1 México na Copa de 2010: Tshabalala faz história, mas México empata

    Argentina foi campeã do mundo em 2022, no Catar (Foto: Reprodução/Instagram)

    Copa do Mundo de 2022: Todos os resultados