Gana contrata treinador a menos de dois meses para a Copa do Mundo de 2026

A Federação Ganesa de Futebol anunciou nesta segunda-feira (13) a contratação do técnico Carlos Queiroz para comandar a equipe na Copa do Mundo de 2026. O português de 73 anos chega para a vaga de Otto Addo, demitido após a última Data Fifa. A mudança no cargo ocorre a exatos 59 dias para o início do Mundial.

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A alteração no comando evidencia o cenário de instabilidade dos "Black Stars", que agora contam com o terceiro treinador diferente desde o último Mundial. O ciclo atual começou com o irlandês Chris Hughton, dispensado após o mau desempenho na Copa Africana de Nações de 2023. Otto Addo retornou ao posto na sequência e assegurou a classificação nas Eliminatórias. No entanto, após derrotas para Japão, Coreia do Sul, Áustria e Alemanha, o técnico foi demitido.

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Recorde em participações no torneio

Com o acordo firmado, Carlos Queiroz estabelece marcas históricas no futebol de seleções. O português disputará a Copa do Mundo pela sexta vez na carreira, número que iguala o recorde do brasileiro Carlos Alberto Parreira. Ao mesmo tempo, ele alcança a quinta presença consecutiva na competição, feito idêntico ao do treinador Bora Milutinović. A trajetória de Queiroz em Mundiais teve início em 2002 com a África do Sul, seguiu com Portugal em 2010 e continuou com o Irã nas edições de 2014, 2018 e 2022.

Antes da acertar com Gana, o Carlos estava livre no mercado desde a sua saída da seleção de Omã, equipe que falhou na busca pela vaga na repescagem asiática. O currículo do técnico inclui passagens pelas seleções da Colômbia, do Egito e do Catar, além de trabalhos em clubes como Sporting, Real Madrid e Manchester United. O cenário de assumir uma equipe às vésperas do Mundial repete uma situação vivida pelo treinador em 2022, momento em que aceitou o convite para comandar o Irã apenas três meses antes da viagem para o Catar.

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Carlos Queiroz será o treinador de Gana na Copa do Mundo (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Gana na Copa do Mundo

Na Copa do Mundo de 2026, a seleção de Gana integra o Grupo L. A chave também abriga a Inglaterra, a Croácia e o Panamá. A estreia da equipe africana sob a direção de Carlos Queiroz acontecerá no dia 17 de junho, às 20h pelo horário de Brasília, em duelo contra a seleção panamenha. O confronto direto desponta como uma partida crucial para as pretensões de classificação à próxima fase.

Jogadores de Gana e Alemanha em ação em amistoso (Foto: Thomas Kienzle/AFP)

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