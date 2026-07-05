Bruna Biancardi compartilha post que exalta Neymar após eliminação do Brasil Companheira do camisa 10 compartilha mensagem nas redes sociais

Bruna Biancardi usou as redes sociais para homenagear Neymar após a eliminação do Brasil para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Horas depois da derrota por 2 a 1, com gol de jogador, a influenciadora compartilhou, nos stories do Instagram, uma publicação exaltando o legado do camisa 10 da Seleção Brasileira.

Biancardi mantém um relacionamento com Neymar desde 2022 e são pais de Mavie e Mel. Na imagem repostada por ela, a mensagem destaca a influência do atacante para além dos títulos conquistados.

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— Lendas não são lembradas somente pelo que conquistaram. São lembradas por quem inspiraram.

A publicação aconteceu depois de Neymar deixar o gramado do MetLife Stadium emocionado e indicar que a derrota para a Noruega pode ter encerrado sua trajetória com a camisa da Seleção Brasileira. Autor do único gol do Brasil, em cobrança de pênalti nos acréscimos do segundo tempo, o camisa 10 foi às lágrimas após o apito final e deu sinais de despedida ao falar sobre o futuro.

— Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui — afirmou o atacante, em referência ao estádio onde estreou pela Seleção, em 2010.

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Bruna Biancardi enaltece Neymar após eliminação na Copa do Mundo. (Reprodução/redes sociais)

Eliminação do Brasil na Copa do Mundo

O Brasil foi eliminado na Copa do Mundo na noite deste domingo (5) ao perder para a Noruega por 2 a 1. Dentro de campo, a Seleção Brasileira criou mais oportunidades, mas acabou derrotada com dois gols de Haaland.

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No primeiro tempo, Bruno Guimarães teve pênalti, mas perdeu a cobrança. Na segunda etapa, Haaland marcou de cabeça e, na reta final, teve liberdade na entrada da área para chutar no canto direito de Alisson. Neymar diminuiu de pênalti nos acréscimos.