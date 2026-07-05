logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Bruna Biancardi compartilha post que exalta Neymar após eliminação do Brasil

Companheira do camisa 10 compartilha mensagem nas redes sociais

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 21:43
Favorite o Lance! no Google
Bruna Biancardi e Neymar juntos (Foto: Reprodução/Instagram)
Bruna Biancardi e Neymar juntos (Foto: Reprodução/Instagram)

Bruna Biancardi usou as redes sociais para homenagear Neymar após a eliminação do Brasil para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Horas depois da derrota por 2 a 1, com gol de jogador, a influenciadora compartilhou, nos stories do Instagram, uma publicação exaltando o legado do camisa 10 da Seleção Brasileira.

  • Neymar em despedida do Brasil na Copa do Mundo

    Brasileiros mandam recado a Neymar após queda do Brasil na Copa do Mundo

    Fora de Campo
    Há 29 minutos
  • Neymar chorando sentado em campo

    Neymar vai jogar a próxima Copa do Mundo? Entenda

    Copa do Mundo 2026
    Há 38 minutos
  • Neymar entrou no segundo tempo do duelo entre o Brasil e a Noruega. (Foto: Reuters/Folhapress)

    Neymar se emociona após eliminação da Seleção na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • Biancardi mantém um relacionamento com Neymar desde 2022 e são pais de Mavie e Mel. Na imagem repostada por ela, a mensagem destaca a influência do atacante para além dos títulos conquistados.

    continua após a publicidade

    — Lendas não são lembradas somente pelo que conquistaram. São lembradas por quem inspiraram.

    A publicação aconteceu depois de Neymar deixar o gramado do MetLife Stadium emocionado e indicar que a derrota para a Noruega pode ter encerrado sua trajetória com a camisa da Seleção Brasileira. Autor do único gol do Brasil, em cobrança de pênalti nos acréscimos do segundo tempo, o camisa 10 foi às lágrimas após o apito final e deu sinais de despedida ao falar sobre o futuro.

    — Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui — afirmou o atacante, em referência ao estádio onde estreou pela Seleção, em 2010.

  • Goleiro Nyland defende o pênalti cobrado por Bruno Guimarães na Copa

    Goleiro da Noruega diz que pênalti defendido deu confiança

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 minuto
  • Casemiro chora ao dar entrevista após eliminação

    Casemiro chora após eliminação do Brasil na Copa do Mundo: 'Sabemos que desapontamos'

    Seleção Brasileira
    Há 6 minutos
  • Endrick segue na Seleção Brasileira para o próximo ciclo da Copa do Mundo

    Saiba quais jogadores devem seguir na Seleção para o novo ciclo da Copa do Mundo

    Seleção Brasileira
    Há 7 minutos

    • ➡️ Ancelotti lamenta queda precoce do Brasil, mas avisa: 'Não é o fim, é o início de um novo ciclo'

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Bruna Biancardi enaltece Neymar após eliminação na Copa do Mundo. (Reprodução/redes sociais)
    Bruna Biancardi enaltece Neymar após eliminação na Copa do Mundo. (Reprodução/redes sociais)

    Eliminação do Brasil na Copa do Mundo

    O Brasil foi eliminado na Copa do Mundo na noite deste domingo (5) ao perder para a Noruega por 2 a 1. Dentro de campo, a Seleção Brasileira criou mais oportunidades, mas acabou derrotada com dois gols de Haaland.

    continua após a publicidade

    No primeiro tempo, Bruno Guimarães teve pênalti, mas perdeu a cobrança. Na segunda etapa, Haaland marcou de cabeça e, na reta final, teve liberdade na entrada da área para chutar no canto direito de AlissonNeymar diminuiu de pênalti nos acréscimos.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Haaland em Brasil x Noruega pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Provocou? Haaland faz publicação após vitória da Noruega sobre o Brasil

    Há 13 minutos
    O atacante brasileiro #07 Vinicius Junior (R) corre com a bola além do zagueiro norueguês #26 Julian Ryerson durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Noruega

    Seleção Brasileira

    Vini Jr pede desculpas à torcida após eliminação do Brasil: 'Não vou desistir'

    Há 16 minutos
    Torcedores assistem a Seleção Brasileira em Copacabana

    Copa do Mundo 2026

    Torcedores assistem derrota do Brasil para Noruega em fan fests; veja reações

    Há 18 minutos
    Haaland deixa Gabriel Magalhães no chão durante Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

    Seleção Brasileira

    De Alemanha a Noruega: ranking da Fifa mostra queda livre do Brasil em Copas

    Há 22 minutos
    Neymar em despedida do Brasil na Copa do Mundo

    Fora de Campo

    Brasileiros mandam recado a Neymar após queda do Brasil na Copa do Mundo

    Há 29 minutos
    Seleção Brasileira pentacampeã do mundo em 2002

    Copa do Mundo 2026

    Brasil pode ser igualado em número de títulos nesta Copa do Mundo?

    Há 33 minutos
    Mais LANCE!
    Casper Ruud comemora classificação da Noruega contra o Brasil

    Tenista norueguês celebra vitória sobre o Brasil na Copa do Mundo

    Stale Solbakken comemora vitória da Noruega

    Solbakken diz que vitória sobre o Brasil foi o ápice da Noruega: 'Maravilhoso'

    Endrick lamenta gol perdido em Brasil x Noruega

    Ídolo do Palmeiras critica Endrick em Brasil x Noruega: 'Não é fenômeno'

    Estados Unidos e Bélgica se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Estados Unidos x Bélgica: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Orjan Nyland, goleiro da Noruega, defende cobrança de pênalti de Bruno Guimarães, do Brasil, pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

    OPINIÃO: faltou ao Brasil capacidade de urgência nas oitavas da Copa

    Jogadores da Seleção Brasileira perfilados antes de Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

    Torcida aponta culpado por eliminação do Brasil na Copa do Mundo: 'Parabéns'

    Neymar abraçado com Davi Lucca, seu filho, após eliminação do Brasil na Copa do Mundo

    Apoio de familiares atrasa saída dos jogadores da Seleção Brasileira do estádio

    Neymar chorando sentado em campo

    Neymar vai jogar a próxima Copa do Mundo? Entenda

    Oscar Bobb divide bola com Casemiro (Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER ORG XMIT: EPA)

    OPINIÃO: uma vergonha com todo peso que a palavra encerra