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Luís Felipe Freitas detona postura de Ancelotti ao vivo: 'Covardia'

Brasil foi eliminado neste domingo (5) para a Noruega

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 20:19
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Carlo Ancelotti não concedeu entrevista na beira do campo
Carlo Ancelotti não concedeu entrevista na beira do campo (Foto: Pedro UGARTE / AFP)

A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega por 2 a 1, neste domingo (5), no MetLife Stadium, pelas oitavas de final da Copa do Mundo fez com que Carlo Ancelotti não cedesse entrevistas após a finalização da partida.

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    Durante o pós jogo na transmissão da CazéTV, Luís Felipe Freitas, criticou a postura do treinador ao não conceder entrevista na beira do campo e seu filho ter ido no seu lugar.

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    — Ela passa da pena. O Ancelotti não ter ido falar tem outro nome, isso é covardia com o torcedor brasileiro. Porque ele jogar o filho dele para aquela situação, que não vai responder uma série de perguntas, e o Marquinhos, sendo capitão da Seleção e ele falar: 'eu não sou a melhor pessoa para responder isso'. Então, e aí? Eu sou fã do Ancelotti, mas, não dá — afirmou.

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    • Davide Ancelotti, auxiliar técnico de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira, concedeu entrevista após a eliminação para a Noruega e explicou por que Bruno Guimarães foi o escolhido para cobrar o pênalti quando a partida ainda estava empatada, e não Vinicius Júnior.

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    — Foi pensado antes do jogo. Bruno (Guimarães) é um jogador com muita experiência e vai saber jogar com isso tranquilamente — afirmou o auxiliar em entrevista após a eliminação.

    Como foi a partida?

    O Brasil tentou comandar as ações na etapa inicial, mas desperdiçou a principal oportunidade de abrir o placar. Logo aos dois minutos, a Noruega chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado por impedimento de Sorloth na origem da jogada. Depois, Matheus Cunha sofreu pênalti de Ajer, confirmado pelo VAR, mas Bruno Guimarães parou na defesa de Nyland. Bateu muito mal.

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    Haaland levou a melhor e fez os dois gols contra o Brasil
    Haaland levou a melhor e fez os dois gols contra o Brasil (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    A equipe de Carlo Ancelotti ainda criou boa chance com Vini Jr., que exigiu grande defesa do goleiro norueguês aos 39 minutos. Bem marcado, Haaland pouco participou da partida. Já nos acréscimos, a Noruega assustou pela primeira vez em grande estilo, quando Odegaard invadiu a área e obrigou Alisson a fazer excelente defesa aos 47.

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    O Brasil voltou do intervalo sem a mesma intensidade e desperdiçou sua melhor oportunidade aos 14 minutos. Após belo passe de Vini Jr., Endrick saiu livre diante de Nyland, mas finalizou para fora. Na tentativa de mudar o cenário, Carlo Ancelotti promoveu a entrada de Neymar aos 22 minutos da etapa final. Mas não mudou muito o panorama da partida.

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    Mesmo com as mudanças, a Seleção seguiu com dificuldades e ainda contou com duas grandes defesas de Alisson, especialmente em chute de Schjelderup. A pressão norueguesa foi premiada aos 34 minutos, quando Haaland se antecipou a Gabriel Magalhães após cruzamento da esquerda e marcou o gol da vitória da Noruega.

    O Brasil ainda teve duas chances de igualar a partida no fim. Em recuada de bola, o goleiro Nyland se esticou todo para salvar. No lance seguinte, Casemiro, dentro da área, chutou errado e acertou a lateral. Aos 45 minutos, Haaland de novo. O jogador recebeu na entrada da área e bateu cruzado: 2 a 0.

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