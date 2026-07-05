Noruegueses provocam brasileiros após vitória na Copa do Mundo: 'Só para lembrar'
Brasil caiu nas oitavas de final do Mundial
A Seleção Brasileira perdeu para a Noruega por 2 a 1, neste domingo (5), em Nova York, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Diante do resultado, torcedores noruegueses aproveitaram o momento para provocar os brasileiros.
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Nas redes sociais, a torcida da seleção europeia enlouqueceu com a classificação diante da Seleção Brasileira. No meio da comemoração, os torcedores fizeram questão de lembrar que o Brasil nunca venceu a Noruega em um confronto. Veja a repercussão abaixo:
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Den deiligste roingen du vil se til nå! Norge slo Brasil 2-1! 🔥🇧🇻⚽️ pic.twitter.com/1tJQP0IJa3— Helene Tveiten (@HeleneTveit1) July 5, 2026
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Tradução: "A partida de remo mais deliciosa que você já viu! Noruega vence o Brasil por 2 a 1".
Vi triller Brasil ut av VM. Første gang i norsk idrettshistorie det er passende å si at vi ikke forstår hvor stort det er.— Daniel Holmeide Strand (@stranddh) July 5, 2026
Tradução: "Estamos eliminando o Brasil da Copa do Mundo. Pela primeira vez na história do esporte norueguês, podemos dizer que não temos noção da dimensão disso".
Norge er det eneste landslaget som aldri har tapt mot Brasil pic.twitter.com/URHwslaTAQ— rørøth (@gxlderoroo) July 5, 2026
Tradução: "A Noruega é a única seleção nacional que nunca perdeu para o Brasil".
Bare en påminnelse til de som lurer!— Espensen (@Espen____) July 5, 2026
NORGE HAR ALDRI TAPT MOT BRASIL!!!!!!🇳🇴🇳🇴🇳🇴 pic.twitter.com/4BAHvciifM
Tradução: "Só para lembrar quem está curioso! A Noruega nunca perdeu para o Brasil!!!".
Como foi Brasil x Noruega?
O Brasil tentou comandar as ações na etapa inicial, mas desperdiçou a principal oportunidade de abrir o placar. Logo aos dois minutos, a Noruega chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado por impedimento de Sorloth na origem da jogada. Depois, Matheus Cunha sofreu pênalti de Ajer, confirmado pelo VAR, mas Bruno Guimarães parou na defesa de Nyland. Bateu muito mal.
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A equipe de Carlo Ancelotti ainda criou boa chance com Vini Jr., que exigiu grande defesa do goleiro norueguês aos 39 minutos. Bem marcado, Haaland pouco participou da partida. Já nos acréscimos, a Noruega assustou pela primeira vez em grande estilo, quando Odegaard invadiu a área e obrigou Alisson a fazer excelente defesa aos 47.
O Brasil voltou do intervalo sem a mesma intensidade e desperdiçou sua melhor oportunidade aos 14 minutos. Após belo passe de Vini Jr., Endrick saiu livre diante de Nyland, mas finalizou para fora. Na tentativa de mudar o cenário, Carlo Ancelotti promoveu a entrada de Neymar aos 22 minutos da etapa final. Mas não mudou muito o panorama da partida.
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Mesmo com as mudanças, a Seleção seguiu com dificuldades e ainda contou com duas grandes defesas de Alisson, especialmente em chute de Schjelderup. A pressão norueguesa foi premiada aos 34 minutos, quando Haaland se antecipou a Gabriel Magalhães após cruzamento da esquerda e marcou o gol da vitória da Noruega.
O Brasil ainda teve duas chances de igualar a partida no fim. Em recuada de bola, o goleiro Nyland se esticou todo para salvar. No lance seguinte, Casemiro, dentro da área, chutou errado e acertou a lateral. Aos 45 minutos, Haaland de novo. O jogador recebeu na entrada da área e bateu cruzado: 2 a 0.
Antes do fim, o atacante Neymar ainda conseguiu diminuir a desvantagem brasileira. O camisa 10 foi o responsável por bater a cobrança de pênalti já nos acréscimos finais, que marcou o gol de honra da Seleção.
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