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Haaland comemora após eliminar o Brasil: 'Inacreditável'

Haaland comemorou o resultado e falou sobre feito histórico

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
05/07/2026 21:56
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O atacante norueguês #09 Erling Braut Haaland (C) comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Noruega
Haaland comemorando gol contra o Brasil (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

Haaland foi o grande nome da classificação histórica da Noruega sobre o Brasil, resultado que eliminou a Seleção nas oitavas de final da Copa do Mundo. Autor do gol de empate que iniciou a reação norueguesa, o atacante celebrou o feito e classificou a vitória como o maior momento de sua carreira.

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    • Segundo o Haaland, o resultado representa um novo capítulo para o futebol do país, que voltou a disputar um Mundial após 28 anos e agora acredita que pode competir de igual para igual com as principais seleções do planeta.

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    - É muito difícil descrever. Acho que nunca vou viver uma conquista maior do que essa na minha vida. Ainda custa acreditar no que aconteceu. É simplesmente uma loucura - disse.

    Haaland comemorando a vitória da Noruega após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa
    Haaland comemorando a vitória da Noruega após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

    - Estou muito feliz por ter marcado o gol do empate contra o Brasil e por termos conquistado essa vitória. Isso significa muito para todos nós. Como eu já disse, estamos mudando o futebol da Noruega. A forma como jogamos hoje mostra que temos uma seleção fantástica e que somos uma das melhores equipes do mundo. A Noruega esperou 28 anos por um momento como esse. Eu tenho 25, então não podem me culpar por essa espera (risos). Mas é algo inacreditável. Tenho muito orgulho do meu país e de todos que fazem parte desta seleção - completou em coletiva após o término da partida.

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    • Como foi a vitória da Noruega em cima do Brasil?

    O sonho do hexacampeonato terminou de forma dolorosa para a Seleção Brasileira. Com dois gols de Haaland, a Noruega venceu o Brasil por 2 a 1, neste domingo (5), em Nova Jersey, eliminou a equipe de Carlo Ancelotti nas oitavas de final da Copa do Mundo e escreveu uma das maiores páginas de sua história. Neymar, em sua despedida com a camisa da Seleção Brasileira em Copas do Mundo, diminuiu em cobrança de pênalti nos acréscimos.

    Noruega se aproveitou do pênalti perdido por Bruno Guimarães ainda no primeiro tempo para se manter viva na partida, além de uma chance clara desperdiçada por Endrick, quando o jogo ainda estava 0 a 0 no segundo tempo. Os europeus subiram de produção, anularam as ações ofensivas da Seleção Brasileira e aproveitaram o oportunismo de Haaland.

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    Com o resultado, os europeus aguardam o vencedor de México Inglaterra. As duas equipes se enfrentam neste domingo, na Cidade do México, às 21h. O Brasil volta para casa e segue sem vencer um europeu em Copas do Mundo, em mata-mata, desde o triunfo por 2 a 0 sobre a Alemanha, na final do Mundial de 2002.

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