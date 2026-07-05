Haaland comemora após eliminar o Brasil: 'Inacreditável' Haaland comemorou o resultado e falou sobre feito histórico

Haaland foi o grande nome da classificação histórica da Noruega sobre o Brasil, resultado que eliminou a Seleção nas oitavas de final da Copa do Mundo. Autor do gol de empate que iniciou a reação norueguesa, o atacante celebrou o feito e classificou a vitória como o maior momento de sua carreira.

Segundo o Haaland, o resultado representa um novo capítulo para o futebol do país, que voltou a disputar um Mundial após 28 anos e agora acredita que pode competir de igual para igual com as principais seleções do planeta.

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- É muito difícil descrever. Acho que nunca vou viver uma conquista maior do que essa na minha vida. Ainda custa acreditar no que aconteceu. É simplesmente uma loucura - disse.

Haaland comemorando a vitória da Noruega após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

- Estou muito feliz por ter marcado o gol do empate contra o Brasil e por termos conquistado essa vitória. Isso significa muito para todos nós. Como eu já disse, estamos mudando o futebol da Noruega. A forma como jogamos hoje mostra que temos uma seleção fantástica e que somos uma das melhores equipes do mundo. A Noruega esperou 28 anos por um momento como esse. Eu tenho 25, então não podem me culpar por essa espera (risos). Mas é algo inacreditável. Tenho muito orgulho do meu país e de todos que fazem parte desta seleção - completou em coletiva após o término da partida.

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Como foi a vitória da Noruega em cima do Brasil?

O sonho do hexacampeonato terminou de forma dolorosa para a Seleção Brasileira. Com dois gols de Haaland, a Noruega venceu o Brasil por 2 a 1, neste domingo (5), em Nova Jersey, eliminou a equipe de Carlo Ancelotti nas oitavas de final da Copa do Mundo e escreveu uma das maiores páginas de sua história. Neymar, em sua despedida com a camisa da Seleção Brasileira em Copas do Mundo, diminuiu em cobrança de pênalti nos acréscimos.

A Noruega se aproveitou do pênalti perdido por Bruno Guimarães ainda no primeiro tempo para se manter viva na partida, além de uma chance clara desperdiçada por Endrick, quando o jogo ainda estava 0 a 0 no segundo tempo. Os europeus subiram de produção, anularam as ações ofensivas da Seleção Brasileira e aproveitaram o oportunismo de Haaland.

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Com o resultado, os europeus aguardam o vencedor de México e Inglaterra. As duas equipes se enfrentam neste domingo, na Cidade do México, às 21h. O Brasil volta para casa e segue sem vencer um europeu em Copas do Mundo, em mata-mata, desde o triunfo por 2 a 0 sobre a Alemanha, na final do Mundial de 2002.

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