logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Com gol de Arias, Colômbia vence a Gana e garante vaga nas oitavas da Copa

Colombianos chegam às oitavas de final e enfrentam a Suíça na próxima terça-feira (7)

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
04/07/2026 00:32
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Jhon Arias comemora gol pela Colômbia na Copa do Mundo
Jhon Arias comemora gol pela Colômbia na Copa do Mundo. (Foto: Foto por JUAN MABROMATA / AFP)

A vitória da Colômbia por 1 a 0 em cima de Gana na noite desta sexta-feira (3) saiu barata diante do volume ofensivo da seleção sul-americana, que carimbou sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Jhon Arias, aos 13 minutos do primeiro tempo, balançou a rede. A classificação coloca os colombianos no caminho da Suíça, em partida que acontece na próxima terça-feira (7), em Vancouver, no Canadá.

  • Técnico da Argentina, Lionel Scaloni durante o jogo contra Cabo Verde, pela Copa do Mundo

    Técnico da Argentina admite problemas contra Cabo Verde: ‘Muito a corrigir’

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • Apesar da iminência de sofrer um empate pela vantagem curta no placar, a seleção comandada por Néstor Lorenzo teve mais uma boa atuação nesta Copa do Mundo. O resultado amadurece a imagem de uma equipe casca-dura e capaz de bater de frente com as "favoritas" ao título do Mundial, como fez diante de Portugal na fase de grupos. Agora, se coloca no caminho que pode ter a Argentina de Messi numa eventual quartas de final.

    continua após a publicidade

    Mesmo com a lesão de Córdoba logo cedo, a Colômbia mostrou um cobertor longo com as opções ofensivas e viu Luis Suárez brilhar com a assistência para o gol do palmeirense Jhon Arias, o primeiro do camisa 11 em Copas do Mundo. O placar só não foi mais elástico pelo bom desempenho do goleiro Ati Zigi, que fechou a meta de Gana e evitou chances claras dos colombianos, como as chances criadas por Luis Díaz e Puerta.

    A dupla defensiva também merece destaque. Diante de um placar de vantagem mínima, Davinson Sánchez e Lucumi tiveram boas atuações e foram fundamentais para segurarem as poucas investidas de Gana em contra-ataques. A dupla evitou que os bons finalizadores do time africano, como Semenyo e Iñaki Williams sequer chutassem com perigo na meta de Vargas.

    continua após a publicidade

    A partida também contou com a presença de alguns nomes conhecidos do futebol brasileiro, todos do lado colombiano. Além do palmeirense Jhon Arias, autor do primeiro gol, James Rodríguez, que teve passagem apagada pelo São Paulo, iniciou como titular e foi substituído no intervalo por Richard Rios, ex-Palmeiras e hoje no Benfica. Carrascal, do Flamengo, não entrou na partida.

  • Troféu da Copa do Mundo (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

    Veja o chaveamento da Copa do Mundo após os jogos da segunda fase

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 minutos
  • Seleção Brasileira conquista sua primeira virada com Ancelotti, contra o Japão, por 2 a 1

    Oitavas de final da Copa do Mundo: veja datas e horários dos jogos

    Copa do Mundo 2026
    Há 10 minutos
  • Torcedor usando uma cabeça gigante do Messi

    Em São Paulo, torcedores da Argentina fazem festa por vitória na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 27 minutos

    • Colômbia marca e começa melhor

    A primeira equipe a atacar foi Gana. Logo antes do primeiro minuto de jogo, Thomas Partey assustou a meta de Vargas ao ficar com a sobra de um cruzamento na área e finalizar para fora, o que parecia indicar uma pressão do time africano. Mas esse foi o único lance de perigo ganês na primeira etapa e, pouco depois, a Colômbia encontrou o caminho do gol.

    continua após a publicidade

    Aos 13 minutos, Muñoz recebeu na lateral direita e passou para Luis Suárez, que levou até a linha de fundo e acertou um cruzamento na medida para Jhon Arias. O atacante do Palmeiras emendou de primeira com a chapa do pé e mandou no cantinho de Ati Zigi. O time colombiano seguiu melhor no duelo, mas só conseguiu assustar a meta do goleiro de Gana já na reta final, após cabeçada de manual de Mujica, que obrigou o ganês a se esticar e tirar a bola praticamente de dentro do gol.

    O placar do primeiro tempo terminou com vantagem justa para o lado colombiano, que produziu mais e foi eficaz ao balançar as redes. Ambos os treinadores precisaram mexer por lesões. Luis Suárez, que deu a assistência para Arias, entrou no lugar de Córdoba antes dos dez minutos de jogo. Logo na sequência, Seidu precisou substituir Senaya na lateral direita de Gana.

    continua após a publicidade

    Gana não assusta e Colômbia confirma classificação

    A volta do intervalo seguiu a mesma toada do primeiro tempo, e a Colômbia seguiu mais presente no ataque. Ati Zigi voltou a trabalhar logo no começo, após chute colocado de Puerta da quina da grande área. O goleiro ganês voou e fez boa defesa no alto. Pouco depois, os colombianos até balançaram a rede com Luis Díaz, mas a bandeira foi levantada e o VAR confirmou o impedimento do atacante do Bayer de Munique.

    Luis Díaz desperdiçou outra chance dentro da grande área, quando recebeu um cruzamento rasteiro de Puerta, mas chutou mascado e viu Ati Zigi voltar a fazer uma grande defesa na partida. Do outro lado, Gana buscava um contra-ataque certeiro, mas tinha dificuldades de conectar os nomes mais perigosos, como Semenyo, Iñaki Williams e Ayew. Até o apito final, o cenário seguiu o mesmo e a Colômbia cravou a vaga na próxima fase do Mundial.

    continua após a publicidade

    Visão do lance!

    Lance Capital 💡

    A lesão de Córdoba, logo aos oito minutos, parecia preocupar, principalmente por forçar o técnico Néstor Lorenzo a mexer cedo no time. Mas foi a mudança que abriu caminho para o primeiro gol da Colômbia no jogo. Luis Suárez fez boa jogada de linha de fundo pouco depois de entrar na partida e encontrou Jhon Arias para finalizar e fazer 1 a 0. O gol, aos 13 minutos de jogo, deu tranquilidade aos colombianos no confronto, que seguiram atacando, mas com menos pressão por esatarem em vantagem no placar.

    Deu aula 🏅

    Apesar da derrota, o goleiro Ati Zigi sai com a moral elevada. Se não fossem pelas intervenções do arqueiro, Gana teria sido goleada em Kansas City. O jogador de 29 anos, que atua pelo St. Gallen, da Suíça, fez grandes defesas em chutes de Luis Díaz e Puerta, além de passar segurança em saídas do gol para intervir nos cruzamentos colombianos pelo alto. No lance do gol sofrido, pouco pôde fazer.

    continua após a publicidade

    Ficou abaixo 📉

    Após arrancar uma classificação ao mata-mata da Copa como uma das melhores terceiras colocadas, a seleção de Gana levantou a expectativa de poder chegar mais adiante do torneio em uma partida aberta contra a Colômbia. Mas o trio mais ofensivo e qualificado ficou devendo no confronto. Semenyo, Iñaki Williams e Ayew não conseguiram finalizar e foram incapazes de assustar a meta de Vargas. Apesar da iminência de empatar o duelo a partir de um contra-ataque, as jogadas não foram finalizadas com perigo e a equipe africana se despede do Mundial com uma apresentação abaixo do esperado.

    Elenco da Colômbia comemora gol de Arias na Copa
    Elenco da Colômbia comemora gol de Arias na Copa. (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

    ✅ FICHA TÉCNICA
    COLÔMBIA X GANA
    Copa do Mundo 2026 - 16-avos de final

    📅 Data e hora: sexta-feira, 3 de julho de 2026, às 22h30 (de Brasília);
    📍 Local: Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos
    🥅 Gols: Jhon Arias (COL)
    🟨 Cartões amarelos: Richard Ríos e Jhon Arias (COL) / Seidu, Yirenkyi e Fatawu (GAN)
    🕴️Árbitro: Clément Turpin (FRA)
    🚩 Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pagès (FRA)
    🖥️ VAR: ainda não divulgado.

    continua após a publicidade

    COLÔMBIA (Técnico: Néstor Lorenzo)
    Vargas; Muñoz, Lucumi, Davinson Sanchez, Mojica; Puerta, Lerma e Jhon Arias (Quintero); James Rodriguez, Córdoba (Luis Suarez) e Luis Díaz (Campaz).

    GANA (Técnico: Carlos Queiroz)
    Ati Zigi; Senaya (Seidu), Opoku, Luckassen, Mensah; Yirenkyi (Adu), Partey e Sibo (Owusu); Semenyo, Iñaki Williams (Fatawu) e Ayew (Nuamah).

    continua após a publicidade

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Deschamps olha para relógio

    Copa do Mundo 2026

    França perde astro do Real Madrid por lesão antes de duelo com Paraguai na Copa

    Há 45 minutos
    Arias, do Palmeiras, comemora gol pela Colômbia

    Fora de Campo

    Jhon Arias vira assunto entre estrangeiros na Copa: 'Do mundo inteiro'

    Há 1 hora
    Técnico da Argentina, Lionel Scaloni durante o jogo contra Cabo Verde, pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Técnico da Argentina admite problemas contra Cabo Verde: 'Muito a corrigir'

    Há 1 hora
    Vozinha, goleiro de Cabo Verde

    Copa do Mundo 2026

    Vozinha desabafa após queda na Copa do Mundo: 'Igual pra igual'

    Há 1 hora
    Bubista, técnico de Cabo verde

    Copa do Mundo 2026

    'Dignifica nosso país': técnico de Cabo Verde exalta seleção após campanha na Copa

    Há 1 hora
    Vozinha consolando jogadores de Cabo Verde após eliminação na Copa do Mundo

    Copa do Mundo

    Fim do sonho: Cabo Verde é eliminado, mas constrói linda história na Copa

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Lionel Messi coloca a mão no peito durante o jogo entre Argentina e Cabo Verde na Copa do Mundo

    Messi liga alerta da Argentina após classificação dramática na Copa do Mundo

    Arbitragem de Argentina x Cabo Verde

    Brasileiros reagem à arbitragem de Argentina x Cabo Verde: 'Que piada'

    Vozinha, protagonista em Argentina x Cabo Verde

    Vozinha no Brasil? Eliminado da Copa, goleiro tem situação indefinida

    Torcida do Cabo Verde reunida em bar do Rio de Janeiro

    Derrota para a Argentina não apaga o orgulho da torcida de Cabo Verde na Copa do Mundo

    Jogadores de Cabo Verde e Argentina se cumprimentando a Copa do Mundo

    Argentina x Cabo Verde surpreende internautas: 'Melhor jogo'

    Jogadores da Argentina durante a partida contra Cabo Verde na Copa do Mundo

    Argentina x Cabo Verde: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo

    Messi com o obraço erguido comemorando

    Quando é o próximo jogo da Argentina na Copa? Veja data e horário

    Messi se prepara para cobrança de escanteio na vitória da Argentina sobre Cabo Verde na Copa do Mundo

    Fifa muda decisão sobre Messi e deixa jogador mais longe de recorde na Copa do Mundo

    Lopes cabral abraço namorada (reprodução)

    Argentina x Cabo Verde: quem é a mulher com quem Lopes Cabral comemorou gol?