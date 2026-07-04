Com gol de Arias, Colômbia vence a Gana e garante vaga nas oitavas da Copa Colombianos chegam às oitavas de final e enfrentam a Suíça na próxima terça-feira (7)

A vitória da Colômbia por 1 a 0 em cima de Gana na noite desta sexta-feira (3) saiu barata diante do volume ofensivo da seleção sul-americana, que carimbou sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Jhon Arias, aos 13 minutos do primeiro tempo, balançou a rede. A classificação coloca os colombianos no caminho da Suíça, em partida que acontece na próxima terça-feira (7), em Vancouver, no Canadá.

Apesar da iminência de sofrer um empate pela vantagem curta no placar, a seleção comandada por Néstor Lorenzo teve mais uma boa atuação nesta Copa do Mundo. O resultado amadurece a imagem de uma equipe casca-dura e capaz de bater de frente com as "favoritas" ao título do Mundial, como fez diante de Portugal na fase de grupos. Agora, se coloca no caminho que pode ter a Argentina de Messi numa eventual quartas de final.

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Mesmo com a lesão de Córdoba logo cedo, a Colômbia mostrou um cobertor longo com as opções ofensivas e viu Luis Suárez brilhar com a assistência para o gol do palmeirense Jhon Arias, o primeiro do camisa 11 em Copas do Mundo. O placar só não foi mais elástico pelo bom desempenho do goleiro Ati Zigi, que fechou a meta de Gana e evitou chances claras dos colombianos, como as chances criadas por Luis Díaz e Puerta.

A dupla defensiva também merece destaque. Diante de um placar de vantagem mínima, Davinson Sánchez e Lucumi tiveram boas atuações e foram fundamentais para segurarem as poucas investidas de Gana em contra-ataques. A dupla evitou que os bons finalizadores do time africano, como Semenyo e Iñaki Williams sequer chutassem com perigo na meta de Vargas.

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A partida também contou com a presença de alguns nomes conhecidos do futebol brasileiro, todos do lado colombiano. Além do palmeirense Jhon Arias, autor do primeiro gol, James Rodríguez, que teve passagem apagada pelo São Paulo, iniciou como titular e foi substituído no intervalo por Richard Rios, ex-Palmeiras e hoje no Benfica. Carrascal, do Flamengo, não entrou na partida.

Colômbia marca e começa melhor

A primeira equipe a atacar foi Gana. Logo antes do primeiro minuto de jogo, Thomas Partey assustou a meta de Vargas ao ficar com a sobra de um cruzamento na área e finalizar para fora, o que parecia indicar uma pressão do time africano. Mas esse foi o único lance de perigo ganês na primeira etapa e, pouco depois, a Colômbia encontrou o caminho do gol.

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Aos 13 minutos, Muñoz recebeu na lateral direita e passou para Luis Suárez, que levou até a linha de fundo e acertou um cruzamento na medida para Jhon Arias. O atacante do Palmeiras emendou de primeira com a chapa do pé e mandou no cantinho de Ati Zigi. O time colombiano seguiu melhor no duelo, mas só conseguiu assustar a meta do goleiro de Gana já na reta final, após cabeçada de manual de Mujica, que obrigou o ganês a se esticar e tirar a bola praticamente de dentro do gol.

O placar do primeiro tempo terminou com vantagem justa para o lado colombiano, que produziu mais e foi eficaz ao balançar as redes. Ambos os treinadores precisaram mexer por lesões. Luis Suárez, que deu a assistência para Arias, entrou no lugar de Córdoba antes dos dez minutos de jogo. Logo na sequência, Seidu precisou substituir Senaya na lateral direita de Gana.

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Gana não assusta e Colômbia confirma classificação

A volta do intervalo seguiu a mesma toada do primeiro tempo, e a Colômbia seguiu mais presente no ataque. Ati Zigi voltou a trabalhar logo no começo, após chute colocado de Puerta da quina da grande área. O goleiro ganês voou e fez boa defesa no alto. Pouco depois, os colombianos até balançaram a rede com Luis Díaz, mas a bandeira foi levantada e o VAR confirmou o impedimento do atacante do Bayer de Munique.

Luis Díaz desperdiçou outra chance dentro da grande área, quando recebeu um cruzamento rasteiro de Puerta, mas chutou mascado e viu Ati Zigi voltar a fazer uma grande defesa na partida. Do outro lado, Gana buscava um contra-ataque certeiro, mas tinha dificuldades de conectar os nomes mais perigosos, como Semenyo, Iñaki Williams e Ayew. Até o apito final, o cenário seguiu o mesmo e a Colômbia cravou a vaga na próxima fase do Mundial.

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Visão do lance!

Lance Capital 💡

A lesão de Córdoba, logo aos oito minutos, parecia preocupar, principalmente por forçar o técnico Néstor Lorenzo a mexer cedo no time. Mas foi a mudança que abriu caminho para o primeiro gol da Colômbia no jogo. Luis Suárez fez boa jogada de linha de fundo pouco depois de entrar na partida e encontrou Jhon Arias para finalizar e fazer 1 a 0. O gol, aos 13 minutos de jogo, deu tranquilidade aos colombianos no confronto, que seguiram atacando, mas com menos pressão por esatarem em vantagem no placar.

Deu aula 🏅

Apesar da derrota, o goleiro Ati Zigi sai com a moral elevada. Se não fossem pelas intervenções do arqueiro, Gana teria sido goleada em Kansas City. O jogador de 29 anos, que atua pelo St. Gallen, da Suíça, fez grandes defesas em chutes de Luis Díaz e Puerta, além de passar segurança em saídas do gol para intervir nos cruzamentos colombianos pelo alto. No lance do gol sofrido, pouco pôde fazer.

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Ficou abaixo 📉

Após arrancar uma classificação ao mata-mata da Copa como uma das melhores terceiras colocadas, a seleção de Gana levantou a expectativa de poder chegar mais adiante do torneio em uma partida aberta contra a Colômbia. Mas o trio mais ofensivo e qualificado ficou devendo no confronto. Semenyo, Iñaki Williams e Ayew não conseguiram finalizar e foram incapazes de assustar a meta de Vargas. Apesar da iminência de empatar o duelo a partir de um contra-ataque, as jogadas não foram finalizadas com perigo e a equipe africana se despede do Mundial com uma apresentação abaixo do esperado.

Elenco da Colômbia comemora gol de Arias na Copa. (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

COLÔMBIA X GANA

Copa do Mundo 2026 - 16-avos de final

📅 Data e hora: sexta-feira, 3 de julho de 2026, às 22h30 (de Brasília);

📍 Local: Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos

🥅 Gols: Jhon Arias (COL)

🟨 Cartões amarelos: Richard Ríos e Jhon Arias (COL) / Seidu, Yirenkyi e Fatawu (GAN)

🕴️Árbitro: Clément Turpin (FRA)

🚩 Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pagès (FRA)

🖥️ VAR: ainda não divulgado.

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COLÔMBIA (Técnico: Néstor Lorenzo)

Vargas; Muñoz, Lucumi, Davinson Sanchez, Mojica; Puerta, Lerma e Jhon Arias (Quintero); James Rodriguez, Córdoba (Luis Suarez) e Luis Díaz (Campaz).

GANA (Técnico: Carlos Queiroz)

Ati Zigi; Senaya (Seidu), Opoku, Luckassen, Mensah; Yirenkyi (Adu), Partey e Sibo (Owusu); Semenyo, Iñaki Williams (Fatawu) e Ayew (Nuamah).

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