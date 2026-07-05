Casimiro dispara contra atitude de Neymar em Brasil x Noruega: 'Pega a bola'
Camisa 10 foi responsável por único gol brasileiro no confronto
O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo pela Noruega, neste domingo (5), em Nova York, nos Estados Unidos, nas oitavas de final. No confronto, o influenciador Casimiro Miguel criticou uma atitude do atacante Neymar, responsável pelo único gol brasileiro.
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O lance do camisa 10 aconteceu nos acréscimos finais do segundo tempo. Neymar teve um pênalti para cobrar e realizou a cobrança com maestria. Após a penalidade, o atacante provocou o goleiro norueguês. O fato gerou incomodo no influenciador Casimiro Miguel.
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— Essa cena final aí, do Neymar. Ele é um ídolo, uma referência para os jogadores, mas o que ele quis indo provocar o goleiro rival? O Brasil estava sendo eliminado. Pega a bola e vai para o meio de campo — disse o influenciador.
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Como foi Brasil x Noruega?
O Brasil tentou comandar as ações na etapa inicial, mas desperdiçou a principal oportunidade de abrir o placar. Logo aos dois minutos, a Noruega chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado por impedimento de Sorloth na origem da jogada. Depois, Matheus Cunha sofreu pênalti de Ajer, confirmado pelo VAR, mas Bruno Guimarães parou na defesa de Nyland. Bateu muito mal.
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A equipe de Carlo Ancelotti ainda criou boa chance com Vini Jr., que exigiu grande defesa do goleiro norueguês aos 39 minutos. Bem marcado, Haaland pouco participou da partida. Já nos acréscimos, a Noruega assustou pela primeira vez em grande estilo, quando Odegaard invadiu a área e obrigou Alisson a fazer excelente defesa aos 47.
O Brasil voltou do intervalo sem a mesma intensidade e desperdiçou sua melhor oportunidade aos 14 minutos. Após belo passe de Vini Jr., Endrick saiu livre diante de Nyland, mas finalizou para fora. Na tentativa de mudar o cenário, Carlo Ancelotti promoveu a entrada de Neymar aos 22 minutos da etapa final. Mas não mudou muito o panorama da partida.
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Mesmo com as mudanças, a Seleção seguiu com dificuldades e ainda contou com duas grandes defesas de Alisson, especialmente em chute de Schjelderup. A pressão norueguesa foi premiada aos 34 minutos, quando Haaland se antecipou a Gabriel Magalhães após cruzamento da esquerda e marcou o gol da vitória da Noruega.
O Brasil ainda teve duas chances de igualar a partida no fim. Em recuada de bola, o goleiro Nyland se esticou todo para salvar. No lance seguinte, Casemiro, dentro da área, chutou errado e acertou a lateral. Aos 45 minutos, Haaland de novo. O jogador recebeu na entrada da área e bateu cruzado: 2 a 0.
Antes do fim, o atacante Neymar ainda conseguiu diminuir a desvantagem brasileira. O camisa 10 foi o responsável por bater a cobrança de pênalti já nos acréscimos finais, que marcou o gol de honra da Seleção.
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