logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Casimiro dispara contra atitude de Neymar em Brasil x Noruega: 'Pega a bola'

Camisa 10 foi responsável por único gol brasileiro no confronto

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 19:46
Favorite o Lance! no Google
Casimiro Miguel desabafa sobre situação de Vasco
Casimiro Miguel disparou contra atitude de Neymar em Brasil x Noruega (Foto: Reprodução/CazéTV)

O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo pela Noruega, neste domingo (5), em Nova York, nos Estados Unidos, nas oitavas de final. No confronto, o influenciador Casimiro Miguel criticou uma atitude do atacante Neymar, responsável pelo único gol brasileiro.

  • Haaland comemorando gol contra o Brasil na Copa do Mundo

    Brasil x Noruega: veja os melhores momentos do jogo das oitavas de final da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 minuto
  • Ancelotti na eliminação no Brasil da Copa do Mundo

    Brasileiros mandam recado a Ancelotti após queda do Brasil na Copa do Mundo

    Fora de Campo
    Há 8 minutos
  • Neymar marcou de pênalti e diminuiu o placar para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo

    Atitude de Neymar em eliminação do Brasil vira assunto: ‘Patético’

    Copa do Mundo 2026
    Há 18 minutos

    • ➡️ Brasileiros mandam recado a Ancelotti após queda do Brasil na Copa do Mundo

    O lance do camisa 10 aconteceu nos acréscimos finais do segundo tempo. Neymar teve um pênalti para cobrar e realizou a cobrança com maestria. Após a penalidade, o atacante provocou o goleiro norueguês. O fato gerou incomodo no influenciador Casimiro Miguel.

    continua após a publicidade

    ➡️ Galvão lamenta queda do Brasil para Noruega e manda recado a Neymar

    — Essa cena final aí, do Neymar. Ele é um ídolo, uma referência para os jogadores, mas o que ele quis indo provocar o goleiro rival? O Brasil estava sendo eliminado. Pega a bola e vai para o meio de campo — disse o influenciador.

  • Haaland comemorando gol contra o Brasil na Copa do Mundo

    Brasil x Noruega: veja os melhores momentos do jogo das oitavas de final da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 minutos
  • Harry Kane comemorando gol

    Com alterações, veja escalação da Inglaterra contra o México pela Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 minutos
  • Ancelotti na eliminação no Brasil da Copa do Mundo

    Brasileiros mandam recado a Ancelotti após queda do Brasil na Copa do Mundo

    Fora de Campo
    Há 8 minutos

    • Como foi Brasil x Noruega?

    O Brasil tentou comandar as ações na etapa inicial, mas desperdiçou a principal oportunidade de abrir o placar. Logo aos dois minutos, a Noruega chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado por impedimento de Sorloth na origem da jogada. Depois, Matheus Cunha sofreu pênalti de Ajer, confirmado pelo VAR, mas Bruno Guimarães parou na defesa de Nyland. Bateu muito mal.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    A equipe de Carlo Ancelotti ainda criou boa chance com Vini Jr., que exigiu grande defesa do goleiro norueguês aos 39 minutos. Bem marcado, Haaland pouco participou da partida. Já nos acréscimos, a Noruega assustou pela primeira vez em grande estilo, quando Odegaard invadiu a área e obrigou Alisson a fazer excelente defesa aos 47.

    O Brasil voltou do intervalo sem a mesma intensidade e desperdiçou sua melhor oportunidade aos 14 minutos. Após belo passe de Vini Jr., Endrick saiu livre diante de Nyland, mas finalizou para fora. Na tentativa de mudar o cenário, Carlo Ancelotti promoveu a entrada de Neymar aos 22 minutos da etapa final. Mas não mudou muito o panorama da partida.

    continua após a publicidade

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Mesmo com as mudanças, a Seleção seguiu com dificuldades e ainda contou com duas grandes defesas de Alisson, especialmente em chute de Schjelderup. A pressão norueguesa foi premiada aos 34 minutos, quando Haaland se antecipou a Gabriel Magalhães após cruzamento da esquerda e marcou o gol da vitória da Noruega.

    O Brasil ainda teve duas chances de igualar a partida no fim. Em recuada de bola, o goleiro Nyland se esticou todo para salvar. No lance seguinte, Casemiro, dentro da área, chutou errado e acertou a lateral. Aos 45 minutos, Haaland de novo. O jogador recebeu na entrada da área e bateu cruzado: 2 a 0.

    continua após a publicidade

    Antes do fim, o atacante Neymar ainda conseguiu diminuir a desvantagem brasileira. O camisa 10 foi o responsável por bater a cobrança de pênalti já nos acréscimos finais, que marcou o gol de honra da Seleção.

    O atacante norueguês #09 Erling Braut Haaland e o zagueiro brasileiro #03 Gabriel Magalhaes disputam a bola durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Noruega
    Haaland levou a melhor e fez os dois gols contra o Brasil (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Ana Thaís Matos durante transmissão da partida entre Brasil e a Noruega

    Fora de Campo

    Ana Thais ironiza Neymar em Brasil x Noruega: 'Alguém esperava?'

    Há 1 minuto
    Forte chuva atinge Estadio Azteca antes de México x Inglaterra pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Tempestade atinge Azteca antes de México x Inglaterra pela Copa

    Há 22 minutos
    Galvão Bueno Luis Roberto

    Copa do Mundo 2026

    Galvão lamenta queda do Brasil para Noruega e manda recado a Neymar

    Há 22 minutos
    Paolo Rossi fez os três da Itália contra o Brasil em 82&nbsp;

    Copa do Mundo 2026

    Brasil sofre, 44 anos depois, outra eliminação no dia 5 de julho

    Há 24 minutos
    Neymar chora após derrota do Brasil

    Copa do Mundo 2026

    Pela primeira vez, Brasil ficará mais de 24 anos sem ganhar a Copa do Mundo

    Há 27 minutos
    Haaland marcou dois gols na vitória da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Veja lista de todas as seleções que eliminaram o Brasil na Copa do Mundo

    Há 28 minutos
    Mais LANCE!
    Haaland comemorando a vitória da Noruega após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa

    Haaland faz história e revive marca que não acontecia desde o 7 a 1, em 2014

    Endrick cabisbaixo contra a Noruega na Copa do Mundo

    Brasil segue sem vencer a Noruega na história; Veja retrospecto

    Gabriel Martinelli em ação durante Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

    Enquete: Ser eliminado da Copa pela Noruega é um vexame para o Brasil?

    Gabriel Magalhães em duelo contra o Erling Haaland em eliminação da Copa do Mundo.

    Lance de Gabriel Magalhães com Haaland em eliminação do Brasil repercute: 'Sempre'

    Haaland comemora gol marcado pela seleção da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo

    Brasil erra demais, se curva a Haaland e dá adeus à Copa do Mundo

    O atacante norueguês #09 Erling Braut Haaland (C) comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Noruega

    Quantos gols Haaland tem em Copas do Mundo?

    Orjan Nyland faz uma de suas ótimas defesas

    Quem é Orjan Nyland, goleiro da Noruega na Copa do Mundo?

    Endrick chutando contrav a Noruega na Copa do Mundo

    Gol perdido por Endrick contra a Noruega enlouquece torcedores: ' Nunca mais'