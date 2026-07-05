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Ídolo do Palmeiras critica Endrick em Brasil x Noruega: 'Não é fenômeno'

Seleção Brasileira caiu nas oitavas de final da Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 21:05
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Endrick lamenta gol perdido em Brasil x Noruega
Endrick lamenta gol perdido em Brasil x Noruega (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

O Brasil perdeu para a Noruega por 2 a 1, neste domingo (5), em Nova York, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Em campo, o atacante Endrick desperdiçou uma chance clara de gol quando a partida estava empatada em 0 a 0. O fato incomodou o ex-jogador Felipe Melo, ídolo do Palmeiras.

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    O lance aconteceu aos 58 minutos, quando em um contra-ataque Vini Jr deixou o camisa 19 na frente do goleiro adeversário. Livre, Endrick não conseguiu converter a chance clara em gol. Na programação do Sportv, após a derrota brasileira, o ex-jogador Felipe Melo criticou o atacante.

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    — Eu elogio o Endrick demais. Para mim, ele é o presente e o futuro da Seleção Brasileira. Vai dar muita alegria ainda, porque é jovem e tem um talento incrível. Mas se ele fosse o fenômeno, que achava que era, teria colocado essa bola para dentro — disse o ex-jogador.

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    • Como foi Brasil x Noruega?

    O Brasil tentou comandar as ações na etapa inicial, mas desperdiçou a principal oportunidade de abrir o placar. Logo aos dois minutos, a Noruega chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado por impedimento de Sorloth na origem da jogada. Depois, Matheus Cunha sofreu pênalti de Ajer, confirmado pelo VAR, mas Bruno Guimarães parou na defesa de Nyland. Bateu muito mal.

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    A equipe de Carlo Ancelotti ainda criou boa chance com Vini Jr., que exigiu grande defesa do goleiro norueguês aos 39 minutos. Bem marcado, Haaland pouco participou da partida. Já nos acréscimos, a Noruega assustou pela primeira vez em grande estilo, quando Odegaard invadiu a área e obrigou Alisson a fazer excelente defesa aos 47.

    O Brasil voltou do intervalo sem a mesma intensidade e desperdiçou sua melhor oportunidade aos 14 minutos. Após belo passe de Vini Jr., Endrick saiu livre diante de Nyland, mas finalizou para fora. Na tentativa de mudar o cenário, Carlo Ancelotti promoveu a entrada de Neymar aos 22 minutos da etapa final. Mas não mudou muito o panorama da partida.

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    Mesmo com as mudanças, a Seleção seguiu com dificuldades e ainda contou com duas grandes defesas de Alisson, especialmente em chute de Schjelderup. A pressão norueguesa foi premiada aos 34 minutos, quando Haaland se antecipou a Gabriel Magalhães após cruzamento da esquerda e marcou o gol da vitória da Noruega.

    O Brasil ainda teve duas chances de igualar a partida no fim. Em recuada de bola, o goleiro Nyland se esticou todo para salvar. No lance seguinte, Casemiro, dentro da área, chutou errado e acertou a lateral. Aos 45 minutos, Haaland de novo. O jogador recebeu na entrada da área e bateu cruzado: 2 a 0.

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    Antes do fim, o atacante Neymar ainda conseguiu diminuir a desvantagem brasileira. O camisa 10 foi o responsável por bater a cobrança de pênalti já nos acréscimos finais, que marcou o gol de honra da Seleção.

    O atacante norueguês #09 Erling Braut Haaland e o zagueiro brasileiro #03 Gabriel Magalhaes disputam a bola durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Noruega
    Haaland levou a melhor e fez os dois gols contra o Brasil (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
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