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Ana Thais ironiza Neymar em Brasil x Noruega: 'Alguém esperava?'

Seleção Brasileira foi eliminada nas oitavas de final da Copa do Mundo

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 19:47
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Ana Thaís Matos durante transmissão da partida entre Brasil e a Noruega
Ana Thaís Matos durante transmissão da partida entre Brasil e a Noruega (Foto; Reprodução)

Com dois gols de Erling Haaland, a Noruega venceu o Brasil por 2 a 1, neste domingo (5), em Nova Jersey e eliminou a pentacampeã mundial. Neymar, em sua despedida da Copa do Mundo com a camisa da Seleção Brasileira e diminuiu com uma cobrança de pênaltis nos acréscimos, no entanto, não foi o suficiente.

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    Durante a partida do camisa 10, Ana Thaís Mattos ironizou Neymar enquanto brigava em campo com outros jogadores noruegueses - e, principalmente o jogo que o atacante fazia desde que entrou aos 20 minutos da segunda etapa.

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    — Bela participação do Neymar no jogo. Alguem esperava que ele fosse decidir o jogo pro Brasil e tá aí ele arrumando briga — afirmou.

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    Como foi a partida?

    O Brasil tentou comandar as ações na etapa inicial, mas desperdiçou a principal oportunidade de abrir o placar. Logo aos dois minutos, a Noruega chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado por impedimento de Sorloth na origem da jogada. Depois, Matheus Cunha sofreu pênalti de Ajer, confirmado pelo VAR, mas Bruno Guimarães parou na defesa de Nyland. Bateu muito mal.

    A equipe de Carlo Ancelotti ainda criou boa chance com Vini Jr., que exigiu grande defesa do goleiro norueguês aos 39 minutos. Bem marcado, Haaland pouco participou da partida. Já nos acréscimos, a Noruega assustou pela primeira vez em grande estilo, quando Odegaard invadiu a área e obrigou Alisson a fazer excelente defesa aos 47.

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    O Brasil voltou do intervalo sem a mesma intensidade e desperdiçou sua melhor oportunidade aos 14 minutos. Após belo passe de Vini Jr., Endrick saiu livre diante de Nyland, mas finalizou para fora. Na tentativa de mudar o cenário, Carlo Ancelotti promoveu a entrada de Neymar aos 22 minutos da etapa final. Mas não mudou muito o panorama da partida.

    Neymar marcou de pênalti e diminuiu o placar para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo
    Neymar marcou de pênalti e diminuiu o placar para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Mesmo com as mudanças, a Seleção seguiu com dificuldades e ainda contou com duas grandes defesas de Alisson, especialmente em chute de Schjelderup. A pressão norueguesa foi premiada aos 34 minutos, quando Haaland se antecipou a Gabriel Magalhães após cruzamento da esquerda e marcou o gol da vitória da Noruega.

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    O Brasil ainda teve duas chances de igualar a partida no fim. Em recuada de bola, o goleiro Nyland se esticou todo para salvar. No lance seguinte, Casemiro, dentro da área, chutou errado e acertou a lateral. Aos 45 minutos, Haaland de novo. O jogador recebeu na entrada da área e bateu cruzado: 2 a 0.

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