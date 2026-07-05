Brasileiros mandam recado a Ancelotti após queda do Brasil na Copa do Mundo
Seleção Brasileira perdeu por 2 a 1 para a Noruega
O Brasil deu adeus à Copa do Mundo de 2026 na tarde deste domingo (5). A Seleção Brasileira perdeu para a Noruega por 2 a 1 e fez sua pior campanha em Mundiais desde 1990. Nas redes sociais, torcedores mandaram um recado para o técnico Carlo Ancelotti.
A Noruega se aproveitou do pênalti perdido por Bruno Guimarães ainda no primeiro tempo para se manter viva na partida. Com o resultado, os europeus aguardam o vencedor de México e Inglaterra. As duas equipes se enfrentam neste domingo, na Cidade do México. O Brasil volta para casa e segue sem vencer um europeu em Copas do Mundo desde o triunfo por 2 a 0 sobre a Alemanha, na final do Mundial de 2002.
➡️Pela primeira vez, Brasil ficará mais de 24 anos sem ganhar a Copa do Mundo
Depois do duelo, brasileiros não perdoaram o treinador italiano Carlo Ancelotti. Veja os comentários dos torcedores abaixo:
Ancelotti lamenta queda precoce do Brasil, mas avisa: 'Não é o fim, é o início de um novo ciclo'
Neymar indica despedida da Seleção após eliminação para a Noruega: 'Acabou'
Haaland fala sobre atuação diante do Brasil: 'Eu sei exatamente o que fazer'
Veja comentários sobre o técnico
Como foi a queda do Brasil na Copa do Mundo
O Brasil tentou comandar as ações na etapa inicial, mas desperdiçou a principal oportunidade de abrir o placar. Logo aos dois minutos, a Noruega chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado por impedimento de Sorloth na origem da jogada. Dificuldade para o Brasil na Copa do Mundo Depois, Matheus Cunha sofreu pênalti de Ajer, confirmado pelo VAR, mas Bruno Guimarães parou na defesa de Nyland. Bateu muito mal.
A equipe de Carlo Ancelotti ainda criou boa chance com Vini Jr., que exigiu grande defesa do goleiro norueguês aos 39 minutos. Bem marcado, Haaland pouco participou da partida. Já nos acréscimos, a Noruega assustou pela primeira vez em grande estilo, quando Odegaard invadiu a área e obrigou Alisson a fazer excelente defesa aos 47, assustando o Brasil na Copa do Mundo.
O Brasil voltou do intervalo sem a mesma intensidade e desperdiçou sua melhor oportunidade aos 14 minutos. Após belo passe de Vini Jr., Endrick saiu livre diante de Nyland, mas finalizou para fora. Na tentativa de mudar o cenário, Carlo Ancelotti promoveu a entrada de Neymar aos 22 minutos da etapa final. Mas não mudou muito o panorama da partida.
💸 Apost em gols do Brasil depois da Copa do Mundo
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Mesmo com as mudanças, a Seleção seguiu com dificuldades e ainda contou com duas grandes defesas de Alisson, especialmente em chute de Schjelderup. A pressão norueguesa foi premiada aos 34 minutos, quando Haaland se antecipou a Gabriel Magalhães após cruzamento da esquerda e marcou o gol da vitória da Noruega.
O Brasil ainda teve duas chances de igualar a partida na Copa do Mundo. Em recuada de bola, o goleiro Nyland se esticou todo para salvar. No lance seguinte, Casemiro, dentro da área, chutou errado e acertou a lateral. Aos 45 minutos, Haaland de novo. O jogador recebeu na entrada da área e bateu cruzado: 2 a 0.
Neymar diminuiu antes do término da partida e se despediu da Seleção junto com o Brasil na Copa do Mundo.
Fora de Campo
Ana Thais ironiza Neymar em Brasil x Noruega: 'Alguém esperava?'Há 27 minutos
Copa do Mundo 2026
Casimiro dispara contra atitude de Neymar em Brasil x Noruega: 'Pega a bola'Há 27 minutos
Copa do Mundo 2026
Atitude de Neymar em eliminação do Brasil vira assunto: 'Patético'Há 44 minutos
Copa do Mundo 2026
Galvão lamenta queda do Brasil para Noruega e manda recado a NeymarHá 48 minutos
Fora de Campo
Lance de Gabriel Magalhães com Haaland em eliminação do Brasil repercute: 'Sempre'Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Por que Luís Roberto não está narrando Brasil x Noruega?Há 2 horas
Mais LANCE!