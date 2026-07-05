Cena de Neymar após eliminação do Brasil na Copa do Mundo viraliza: 'Se achando'
Imagens mostram o camisa 10 sendo consolado por familiares nas arquibancadas do MetLife Stadium
A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo segue repercutindo dentro e fora de campo. Após a derrota por 2 a 1, no MetLife Stadium, um vídeo de Neymar nas arquibancadas viralizou nas redes sociais e se tornou um dos assuntos mais comentados entre os torcedores.
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As imagens mostram o camisa 10 sendo consolado por familiares logo após o apito final. Visivelmente abatido com a eliminação brasileira, Neymar recebeu apoio das pessoas que o acompanhavam no estádio, enquanto a frustração pelo fim da campanha da Seleção tomava conta do ambiente.
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Parte dos torcedores demonstrou solidariedade ao atacante diante da decepção pela eliminação. Outros, porém, aproveitaram o momento para questionar seu futuro com a camisa da Seleção Brasileira. Confira:
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Neymar indica despedida da Seleção após eliminação
A eliminação do Brasil para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo pode ter marcado o último jogo de Neymar com a camisa da Seleção Brasileira. Após a derrota por 2 a 1 neste domingo (5), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o camisa 10 indicou que não pretende mais disputar outro Mundial e indicou o fim do ciclo com a Amarelinha.
— Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui — disse o atacante à "GETV", em referência ao MetLife Stadium, onde fez sua estreia pelo Brasil em um amistoso contra os Estados Unidos, em 2010.
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Neymar entrou na partida contra a Noruega quando o placar ainda marcava 0 a 0. Sem grandes participações ao longo do jogo, o camisa 10 balançou as redes em cobrança de pênalti. Antes da batida, trocou provocações com o goleiro norueguês Nyland.
Após converter a penalidade, Neymar correu em direção ao goleiro, sorriu e voltou a provocá-lo antes de comemorar o gol, atitude que também repercutiu nas redes sociais.
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