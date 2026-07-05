Torcedores assistem derrota do Brasil para Noruega em fan fests; veja reações Torcedores se reuniram em pontos da cidade para acompanhar o Brasil na Copa

O domingo (5) tinha tudo para ser de festa completa no Rio de Janeiro, mas o que se viu nas ruas após o fim do confronto entre Brasil e Noruega na Copa foi a melancolia de um adeus antecipado. Com a Seleção Brasileira em campo pelas oitavas de final, dois grandes eventos receberam os torcedores para apoiar a Amarelinha: a Arena Copacabana, montada na altura do Posto 2, e o tradicional Alzirão, na Tijuca. No entanto, a animação que se viu nos cerca de dez mil torcedores que lotaram a areia da Princesinha do Mar e as ruas da Zona Norte deu lugar à frustração com a derrota por 2 a 1 para a Noruega.

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Torcedores reunidos no Alzirão para o jogo entre Brasil e Noruega na Copa (Imagem: Maurício Luz / Lance!)

Desde cedo, a Polícia Militar reforçou a segurança nos principais pontos de concentração, incluindo também o Centro. No Alzirão, local onde historicamente os torcedores se reúnem na Copa, o otimismo inicial foi abalado já no primeiro tempo.

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Logo nos primeiros minutos de jogo, a torcida brasileira explodiu pedindo pênalti sobre Matheus Cunha; logo depois, celebrou a decisão do VAR em apontar a falta. Na cobrança, porém, Bruno Guimarães decepcionou os torcedores da Rua Alzira Brandão, que conteve os ânimos com a defesa do goleiro norueguês Orjan Nyland.

O pênalti desperdiçado por Bruno Guimarães serviu como o primeiro aviso de que a tarde seria difícil. A reação nas fan fests foi de pura descrença, já que a cobrança quebrou uma escrita de 40 anos da Seleção em Mundiais; o último pênalti perdido no tempo regulamentar em mata-mata de Copas foi o perdido por Zico em 1986.

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O último golpe veio no segundo tempo, quando o carrasco Erling Haaland balançou as redes duas vezes, superando a marcação de Gabriel Magalhães e calando os pontos de festa no Rio. Veja a reação dos torcedores abaixo:

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O gol de Neymar, já nos últimos instantes de jogo, fez reascender a esperança dos brasileiros. Apesar disso, a festa acabou em tristeza visível nos rostos daqueles que acompanharam a derrota da Seleção Brasileira no Alzirão. O sentimento de decepção fica evidente nas palavras do torcedor André, que conversou com a reportagem do Lance!.

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— Quem não faz acaba tomando, né? O Brasil teve diversas oportunidades. Ao meu ver, eles estavam atrasando agora para goleiros. A gente com Vinícius Júnior, outras opções em campo, e o cara (Ancelotti) bota um cara (Bruno Guimarães) para bater (pênalti) que não tem essa especifidade, bateu super mal. Daí o resultado, 2 a 1. Você perder com um time de tradição é uma coisa, você ver com outros olhos. Perder para um time que não tem histórico, é difícil, realmente. Bola para frente, daqui a quatro anos tem mais — disse André.

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Ao fim do jogo, uma família de colombianos escancarou tristeza com o revés em Nova Jersey, e isso muito por conta do qhe foi visto em campo além do resultado. Para Samuel, de 20 anos, faltou "ser Brasil".

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– Faltou o jogo alegre que nós, de lá, vemos sempre. O Brasil é muito grande e estava jogando contra uma seleção que é muito menos time, com muito menos nome. A defesa tentou contra o Haaland, que é muito bom, mas faltou o ataque. Depois já não tinha mais tempo. Neymar hoje foi bem, mas o Endrick ter a quantidade de minitos que ele tem, sendo o jogador que é, não dá. Ele é um craque – disse.

Com o apito final, a festa na praia de Copacabana até continuou com o show do sambista Pretinho da Serrinha, mas o público era visivelmente reduzido e desanimado. A torcida deixou os locais com o peso de uma marca histórica: pela primeira vez, o Brasil enfrentará um jejum de mais de 24 anos sem o título mundial. O sonho do Hexa foi adiado.

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