Bellingham marca dois em México x Inglaterra e enlouquece web: 'Não é replay'
Meia foi destaque do primeiro tempo do confronto das oitavas de final
A Inglaterra saiu na frente do placar no confronto contra o México, neste domingo (5), no Estádio Azteca, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O meia Jude Bellingham foi o responsável por marcar os dois gols dos ingleses no primeiro tempo.
➡️ Tempestade provoca atraso em México x Inglaterra pela Copa
Os gols do camisa 10 aconteceram um atrás do outro, nos minutos 36 e 37. O fato enlouqueceu os torcedores nas redes sociais. A web foi tomada de elogios ao atleta, que assumiu o protagonismo da partida para dar a vantagem à Inglaterra no confronto. Veja a repercussão abaixo:
➡️ Com alterações, veja escalação da Inglaterra contra o México pela Copa
NÃO É REPLAY!!!!!!!!!— DataFut (@DataFutebol) July 6, 2026
INGLATERRA 2x0 MÉXICO! 🤯
JUDE BELLINGHAM! pic.twitter.com/XzcJ9p54co
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bellingham chamando a responsabilidade e fazendo o gol contra a seleção mexicana pic.twitter.com/3QMUwKNIev— out of context brasileirão (@oocbrsao) July 6, 2026
MEU DEUS DO CÉU— Central do Braga (@CentralDoBrega) July 6, 2026
GOL DA INGLATERRA DE NOVO
JUDE BELLINGHAM FEZ DOIS GOLS EM 1 MINUTO
INGLATERRA 2 X 0 MÉXICO!!!!!!!!!!!!!!!
🏴🏴🏴🏴🏴🏴 pic.twitter.com/M2Mzcb2WwH
O Bellingham marcou DOIS GOLS em 1 minuto.— REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) July 6, 2026
Pensando bem, acho que não foi ruim essa eliminação do Brasil para Noruega não. pic.twitter.com/ZKKuMwzNNe
Aí você acha que a seleção brasileira aguentaria a Inglaterra do Bellingham e o Kane.— REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) July 6, 2026
Ia sim. pic.twitter.com/tzvN8rvZ1m
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