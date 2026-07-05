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Bellingham marca dois em México x Inglaterra e enlouquece web: 'Não é replay'

Meia foi destaque do primeiro tempo do confronto das oitavas de final

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 23:08
Atualizado há 1 minutos
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Bellingham comemora gol em Inglaterra x México pela Copa do Mundo
Bellingham comemora gol em Inglaterra x México pela Copa do Mundo (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

A Inglaterra saiu na frente do placar no confronto contra o México, neste domingo (5), no Estádio Azteca, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O meia Jude Bellingham foi o responsável por marcar os dois gols dos ingleses no primeiro tempo.

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    Os gols do camisa 10 aconteceram um atrás do outro, nos minutos 36 e 37. O fato enlouqueceu os torcedores nas redes sociais. A web foi tomada de elogios ao atleta, que assumiu o protagonismo da partida para dar a vantagem à Inglaterra no confronto. Veja a repercussão abaixo:

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