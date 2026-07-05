Brasil x Noruega: torcedores na Casa CazéTV analisam eliminação da Copa Seleção Brasileira foi eliminada nas oitavas

O Brasil foi eliminado pela Noruega nas oitavas da Copa do Mundo, e alguns torcedores analisaram a partida da equipe de Carlo Ancelotti. Em entrevista ao Lance!, alguns apoiadores responderam sobre o que poderia ter sido feito de diferente ao longo dos 90 minutos e se Neymar mudaria o cenário caso tivesse entrado antes.

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Perguntados sobre o que fariam de diferente em relação às escolhas de Carlo Ancelotti na partida, os torcedores se dividiram. Um deles afirmou que, apesar das críticas de quem acompanha os jogos, quem conhece melhor os jogadores e tem as melhores ferramentas para analisar é o italiano.

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-Eu acho que não foi o grande culpado (Ancelotti). Não dá para culpar ele, não, porque quem joga é quem tá dentro do campo. Ele escala. De vez em quando, a gente acha que ele escalou errado, mas no último jogo todo mundo criticando e o Casemiro fez o gol. Eu ainda acho que, mesmo fazendo o gol, o Casemiro não tava bem no último jogo, não teve bem nesse jogo, então não merecia titularidade. Mas aí o cara vai e faz outro gol também, a gente fica quieto. Então, como o cara manja, já ganhou bastante título, deixa que ele resolve - disse o primeiro torcedor.

O segundo entrevistado considerou mudanças como a saída de Rayan para a entrada de Luiz Henrique que teve poucos minutos ao longo do Mundial.

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- Eu pensei em colocar o Luiz Henrique no lugar do Rayan, mais pro meio do segundo tempo ali. Porque Rayan tava tendo muito espaço, mas tava tocando muita a bola para trás, não tava indo para cima dos caras. Eu achei que o Luiz Henrique talvez pudesse partir mais para cima - complementou outro apoiador da Seleção Brasileira.

Ancelotti na eliminação no Brasil da Copa do Mundo (Foto: Vanessa Carvalho/Brazil Photo Press/Folhapress)

Neymar faria a diferença caso entrasse antes?

Ao serem questionados se Neymar teria feito a diferença caso entrasse antes, os entrevistados disseram não acreditar nessa possibilidade. Um deles destacou que nas bolas paradas o camisa 10 poderia aumentar a eficácia do time, porém em questão técnica acha que o jogador do Santos não mudaria o cenário.

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- Eu acho que, tecnicamente falando, talvez ia ficar mais ou menos a mesma coisa. Mas pensando na situação do pênalti, é certeza que ele (Neymar) faria, porque ele não perde pênalti, né? Então, eu imagino que, tecnicamente, talvez ele não ia entregar mais do que ele entregou, porque ele não tá em melhores condições, mas, no mínimo, isso (pênalti) ele faria. Então, eu acho que faltou essas coisas com ele mesmo - disse um torcedor.

- Ah, não. Ele entrou quando tava 0 a 0 e não mudou. Não entrou quando tava, já 1 ou 2 a 0 para a Noruega e tentou mudar o jogo. Acho que não. Quando ele entrou, bateu o pênalti, fez o gol lá, arranjou treta com o Odegaard, com o goleiro dos caras, então… não tinha muito como esperar outra coisa- afirmou outro entrevistado.

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Confira as respostas em vídeo:

Como foi o jogo entre Brasil x Noruega na Copa do Mundo?

O Brasil tentou comandar as ações na etapa inicial, mas desperdiçou a principal oportunidade de abrir o placar. Logo aos dois minutos, a Noruega chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado por impedimento de Sorloth na origem da jogada. Depois, Matheus Cunha sofreu pênalti de Ajer, confirmado pelo VAR, mas Bruno Guimarães parou na defesa de Nyland. Bateu muito mal.

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A equipe de Carlo Ancelotti ainda criou boa chance com Vini Jr., que exigiu grande defesa do goleiro norueguês aos 39 minutos. Bem marcado, Haaland pouco participou da partida. Já nos acréscimos, a Noruega assustou pela primeira vez em grande estilo, quando Odegaard invadiu a área e obrigou Alisson a fazer excelente defesa aos 47.

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O Brasil voltou do intervalo sem a mesma intensidade e desperdiçou sua melhor oportunidade aos 14 minutos. Após belo passe de Vini Jr., Endrick saiu livre diante de Nyland, mas finalizou para fora. Na tentativa de mudar o cenário, Carlo Ancelotti promoveu a entrada de Neymar aos 22 minutos da etapa final. Mas não mudou muito o panorama da partida.

Mesmo com as mudanças, a Seleção seguiu com dificuldades e ainda contou com duas grandes defesas de Alisson, especialmente em chute de Schjelderup. A pressão norueguesa foi premiada aos 34 minutos, quando Haaland se antecipou a Gabriel Magalhães após cruzamento da esquerda e marcou o gol da vitória da Noruega.

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O Brasil ainda teve duas chances de igualar a partida no fim. Em recuada de bola, o goleiro Nyland se esticou todo para salvar. No lance seguinte, Casemiro, dentro da área, chutou errado e acertou a lateral. Aos 45 minutos, Haaland de novo. O jogador recebeu na entrada da área e bateu cruzado: 2 a 0.

Em campo desde os 22 minutos do segundo tempo, Neymar, nos acréscimos, descontou, mas, de forma geral, pouco acrescentou. O camisa 10 marcou o nono pelo Brasil em Mundiais - igualando a marca de Ademir, Vavá e Jairzinho na competição -, e chamou a atenção pelo nervosismo em campo. Ele recebeu cartão amarelo após uma dura entrada em cima de Odegaard, provocou o goleiro Nyland após converter a cobrança de pênalti e ainda discutiu com os rivais no fim do jogo.

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