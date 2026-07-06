Neto ironiza eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo: 'Parabéns' Brasil caiu diante da Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira foi eliminada da Copa do Mundo no último domingo (5). O revés aconteceu diante da Noruega, em uma derrota traumática por 2 a 1 nas oitavas de final, em Nova York, nos Estados Unidos. Diante do resultado, o ex-jogador Neto não poupou críticas a equipe.

➡️ Brasil x Noruega: torcedores na Casa CazéTV analisam eliminação da Copa

Por meio de uma publicação nas redes sociais, o atual apresentador usou da ironia para questionar a campanha do Brasil no Mundial. Neto chegou a citar dias de folgas, presença de jogadores em festa e a participação de familiares na campanha.

continua após a publicidade

➡️ Provocou? Haaland faz publicação após vitória da Noruega sobre o Brasil

— Folga, boate, um monte de gente, parabéns para vocês todos. Cambada de Zé Ruela, jogadorzinho medíocre, família que tá não vão mostrar não? Esposa, pais, filhos, a Virginia, festa, relógio, treino e dois dias de folga — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

— Não vão falar nada? Aí vem o otário do Neto aqui falar para tomar pau depois de um monte de gente. E o Neymar? Chorando. E aí, ninguém vai fazer por## nenhuma? Parabéns para vocês todos — concluiu.

continua após a publicidade

Como foi a eliminação da Seleção Brasileira?

O Brasil tentou comandar as ações na etapa inicial, mas desperdiçou a principal oportunidade de abrir o placar. Logo aos dois minutos, a Noruega chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado por impedimento de Sorloth na origem da jogada. Depois, Matheus Cunha sofreu pênalti de Ajer, confirmado pelo VAR, mas Bruno Guimarães parou na defesa de Nyland. Bateu muito mal.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A equipe de Carlo Ancelotti ainda criou boa chance com Vini Jr., que exigiu grande defesa do goleiro norueguês aos 39 minutos. Bem marcado, Haaland pouco participou da partida. Já nos acréscimos, a Noruega assustou pela primeira vez em grande estilo, quando Odegaard invadiu a área e obrigou Alisson a fazer excelente defesa aos 47.

continua após a publicidade

O Brasil voltou do intervalo sem a mesma intensidade e desperdiçou sua melhor oportunidade aos 14 minutos. Após belo passe de Vini Jr., Endrick saiu livre diante de Nyland, mas finalizou para fora. Na tentativa de mudar o cenário, Carlo Ancelotti promoveu a entrada de Neymar aos 22 minutos da etapa final. Mas não mudou muito o panorama da partida.

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Mesmo com as mudanças, a Seleção seguiu com dificuldades e ainda contou com duas grandes defesas de Alisson, especialmente em chute de Schjelderup. A pressão norueguesa foi premiada aos 34 minutos, quando Haaland se antecipou a Gabriel Magalhães após cruzamento da esquerda e marcou o gol da vitória da Noruega.

continua após a publicidade

O Brasil ainda teve duas chances de igualar a partida no fim. Em recuada de bola, o goleiro Nyland se esticou todo para salvar. No lance seguinte, Casemiro, dentro da área, chutou errado e acertou a lateral. Aos 45 minutos, Haaland de novo. O jogador recebeu na entrada da área e bateu cruzado: 2 a 0.

Antes do fim, o atacante Neymar ainda conseguiu diminuir a desvantagem brasileira. O camisa 10 foi o responsável por bater a cobrança de pênalti já nos acréscimos finais, que marcou o gol de honra da Seleção.

continua após a publicidade