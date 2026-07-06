Espanha e Portugal protagonizam o duelo mais valioso até as oitavas da Copa; entenda Os jogadores de ambas as equipes lideram entre os atletas mais valiosos do mundo; entenda mais sobre a história do confronto

O duelo de oitavas de final entre Espanha e Portugal, que acontece nesta segunda-feira (6), às 16h (horário de Brasília), marca o terceiro encontro de ambas as seleções em Copas do Mundo. Além de colocar frente a frente astros do futebol mundial, como o jovem Lamine Yamal e o craque Cristiano Ronaldo, em sua possível despedida do torneio, a partida marca o duelo mais valioso financeiramente até o momento desta edição do Mundial.

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Espanha x Portugal: o duelo dos bilhões

As seleções ibéricas não só carregam uma longa rivalidade histórica, mas trazem consigo dois dos elencos mais valiosos da competição. Ambos os times também figuram no grupo das dez melhores equipes do mundo, segundo o ranking da Fifa.

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Os espanhóis, liderados pela jovem estrela Lamine Yamal, contam com um elenco bilionário e mais caro do confronto, avaliado em € 1,22 bilhão (R$ 7,21 bilhões). O destaque da equipe, mesmo financeiramente, segue sendo o craque atacante do Barcelona, Yamal, estimado em € 200 milhões (R$ 1,18 bilhão), e sendo o jogador mais valioso do mundo ao lado do norueguês Erling Haaland. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e jogadores.

Por outro lado, Portugal, mesmo abaixo financeiramente em comparação à Espanha, também conta com uma seleção avaliada na casa do bilhão. Segundo dados do Transfermarkt, os portugueses contam com uma equipe estimada em € 1,01 bilhão (R$ 5,97 bilhões) e ocupam a quarta posição entre as seleções mais caras do torneio, abaixo apenas de França, Inglaterra e da própria Espanha.

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Ranking de seleções mais valiosas da Copa

1 . França = € 1,52 bilhão (R$ 8,99 bilhões); 2 . Inglaterra = € 1,36 bilhão (R$ 8,04 bilhões); 3 . Espanha = € 1,22 bilhão (R$ 7,21 bilhões); 4 . Portugal = € 1,01 bilhão (R$ 5,97 bilhões).

Jogadores mais caros do mundo estão no confronto

A avaliação bilionária de ambas as equipes só é possível por conter elencos com craques do futebol mundial que atuam nas melhores ligas do mundo. O confronto entre Portugal e Espanha reúne cinco atletas que estão na lista dos top 10 jogadores mais valiosos do planeta.

O topo da lista conta com Lamine Yamal, atacante do Barcelona e jogador mais valioso do confronto, avaliado em € 200 milhões (R$ 1,18 bilhão). Logo atrás vem Pedri, meio-campista do clube catalão e da seleção espanhola, que ocupa o posto de segundo atleta mais caro do duelo e terceiro mais valorizado do mundo, estimado em € 150 milhões (R$ 886,9 milhões).

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Na sequência, os portugueses Vitinha e João Neves, ambos do PSG, entram na terceira colocação dos mais bem avaliados do confronto e na quarta posição global, empatados com o valor de € 140 milhões (R$ 827,84 milhões). Por fim, para completar o grupo, o meio-campista espanhol Fermín López, companheiro de clube dos líderes no Barcelona, surge avaliado em € 100 milhões (R$ 591 milhões), ocupando o posto de oitavo atleta mais valioso do mundo.

Ranking dos jogadores mais valiosos da partida

1 . Lamine Yamal = € 200 milhões (R$ 1,18 bilhão); 2 . Pedri = € 150 milhões (R$ 886,9 milhões); 3 . João Neves = € 140 milhões (R$ 827,84 milhões); 4 . Vitinha = € 140 milhões (R$ 827,84 milhões); 5 . Fermin Lopez =€ 100 milhões (R$ 591 milhões).

Confronto mais caro da Copa até as oitavas de final

Reunindo duas das quatro equipes mais valiosas do torneio, o duelo ibérico atinge a marca conjunta de € 2,23 bilhões (R$ 13,19 bilhões). Dessa maneira, além de definir um classificado para as quartas de final, o confronto assume o posto de partida mais cara da Copa do Mundo de 2026 até a fase de oitavas.

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História do duelo entre as seleções

Espanhóis e portugueses mediram forças 41 vezes na história. A vantagem pertence à Espanha, que soma 17 vitórias, enquanto Portugal venceu apenas seis partidas. Outros 18 confrontos terminaram empatados.

Quatro dos últimos cinco confrontos terminaram empatados no tempo regulamentar. O mais recente deles ocorreu na decisão da Liga das Nações de 2025. Depois do empate por 2 a 2, Portugal conquistou o título nas cobranças de pênaltis.

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Nas copas...

Esta será apenas a terceira vez que Portugal e Espanha se enfrentam em uma Copa do Mundo. No retrospecto do torneio, os espanhóis também levam vantagem, acumulando uma vitória e um empate.

Em 2010, na África do Sul, a Espanha venceu por 1 a 0 nas oitavas de final com gol de David Villa, abrindo caminho para a campanha do seu primeiro título mundial. Oito anos depois, na Rússia, as seleções protagonizaram um dos jogos mais marcantes daquela edição ao empatarem por 3 a 3.

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Yamal e Cristaino Ronaldo em ação em Portugal x Espanha durante a Nations League de 2025 - (Foto: Alexandra Beier/ AFP)

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