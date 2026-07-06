Gol da Inglaterra na Copa vira recado a Ancelotti: 'Piorou ainda mais'
Ingleses avançaram para as quartas de final da Copa do Mundo
A Inglaterra venceu o México por 3 a 2, neste domingo (5), no Estádio Azteca, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Em campo, o atacante Harry Kane foi o responsável por marcar um gol em uma penalidade. O fato fez brasileiros lembrarem de uma decisão de Carlo Ancelotti na eliminação do Brasil.
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A Seleção Brasileira caiu diante da Noruega também neste domingo (5). No confronto, o meia Bruno Guimarães desperdiçou uma penalidade. Diante do cenário, torcedores questionaram o fato de Vini Jr, que vinha sendo destaque da equipe no torneio, não ter sido responsável pela cobrança.
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Com o gol de Harry Kane, em Inglaterra x México, as críticas dos brasileiros sobre a escolhe de Carlo Ancelotti por Bruno Guimarães se intensificaram. Veja a repercussão abaixo:
Kane bater o pênalti piorou ainda mais a situação do Vini Jr e Bruno Guimarães. pic.twitter.com/3qoo4attrO— CFD - Futebol e Fantasies (@CFD_Oficial) July 6, 2026
Kane bater o pênalti piorou ainda mais a situação do Vini Jr e Bruno Guimarães. pic.twitter.com/3qoo4attrO— CFD - Futebol e Fantasies (@CFD_Oficial) July 6, 2026
Dois pênaltis no jogo da Inglaterra x México, a favor de Inglaterra, quem bateu foi o Kane, do lado do México seu principal jogador Raul Jimenez. A nossa seleção é o volante Bruno Guimarães 🤌🏿. Vini Jr é o melhor do mundo, tinha que ter chamado sim a responsabilidade sim.— Caio Cesar (@Caiocesarsp2) July 6, 2026
Pênalti pra Inglaterra, Harry Kane pega a bola, bate e converte— Pedro Henrique Fernandes (@phfernaandes) July 6, 2026
Pênalti pro México, Raul Jimenez pega a bola, bate e converte
Pênalti para o Brasil, Vini jr pega a bola e entrega pro BG, que se tremendo todo, bate e perde
Kane bater o pênalti piorou ainda mais a situação do Vini Jr e Bruno Guimarães.— Rafa (@_therafa) July 6, 2026
Como foi Inglaterra x México?
A partida começou com o México fechando os espaços da Inglaterra, que ficou com a posse de bola em busca dos espaços, mas sem sucesso. Perto dos 20 minutos, foi a vez dos donos da casa terem a bola e, após cruzamento de Roberto Alvarado, Raúl Jiménez cabeceou para o gol, mas Jordan Pickford fez grande defesa. A resposta dos ingleses veio após a parada para a hidratação, em jogada individual de Anthony Gordon, mas a finalização parou em Raúl Rangel.
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Na reta final do primeiro tempo, a Inglaterra aproveitou momento de espaço na defesa mexicana para disparar com Declan Rice, que passou para Bukayo Saka. O ponta cruzou para a área e encontrou Jude Bellingham, que infiltrou na área para abrir o placar. Na saída de bola, os ingleses rapidamente roubaram a bola e, em passe perfeito de Harry Kane, Bellingham apareceu mais uma vez para ampliar a vantagem.
Porém, antes dos acréscimos, em cobrança de falta, Julián Quinones aproveitou sobra na área inglesa para bater de voleio e diminuir a desvantagem em 2 a 1. O México seguiu persistindo antes do intervalo e levou muito perigo em lances com Raúl Jimenez e César Montes, que pararam em Pickford e Bellingham, que salvaram a Inglaterra da pressão mexicana.
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No retorno do intervalo, a Inglaterra voltou melhor e quase marcou o terceiro com Nico O'Reilly, em chute de fora da área, mas a bola acertou a trave. Poucos minutos depois, Jarell Quansah cometeu falta dura em Jesús Gallardo e recebeu cartão amarelo, mas, após revisão do VAR, o defensor foi expulso. Mesmo com um a menos, os ingleses foram ao ataque e, após Rangel derrubar Gordon na área, o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Harry Kane superou o goleiro e ampliou o placar para 3 a 1.
Mas se Harry Kane foi herói com o gol, se tornou vilão poucos minutos depois ao cometer pênalti em Brian Gutiérrez. Com Raúl Jimenez na bola, o centroavante deslocou Pickford e diminuiu o placar. Na reta final, o México pressionou, mas a Inglaterra conseguiu sobreviver a pressão mexicana para manter o 3 a 2 no placar e se classificar às quartas de final.
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