Quem são as mulheres ao lado de Ancelotti na convocação da Seleção Brasileira?

O Lance! está presente no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, para a convocação dos jogadores que defenderão a Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026. Acompanhando o italiano, estão Mariann Barrena McClay, sua esposa, e Chloe Barrena McClay, filha de sua esposa.

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Chloe Barrena McClay, enteada de Ancelotti, está trabalhando em um documentário de Ancelotti, que contará a história de toda a carreira do lendário treinador italiano. Antes de se tornar treinador de futebol, o italiano também foi jogador, em uma carreira de alteta onde também foi diversas vezes campeão.

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Chloe Barrena McClay, em foto publicada nesta segunda-feira (18), antes da convocação:

Ancelotti chega ao Museu do Amanhã acompanhado da esposa (Foto: Fernanda Gondim / Lance!)

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Seleção estreia dia 13 na Copa do Mundo

A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul, no estádio Azteca, na Cidade do México. A Seleção Brasileira estreia no dia 13, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York. Além da equipe africana, o Brasil também joga contra Escócia e Haiti, no Grupo C.

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Antes do início da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda tem dois amistosos: dia 30, contra o Panamá, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6, já nos Estados Unidos. A final do Mundial, que terá um show no intervalo, está marcada para o dia 19 de julho, às 16h, no MetLife Stadium.