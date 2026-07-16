Árbitro da final da Copa já foi detido em festa com drogas, armas e prostitutas Juiz apitará Espanha x Argentina

O árbitro esloveno Slavko Vincic, que foi escolhido pela Fifa para apitar a final da Copa do Mundo entre Espanha x Argentina, foi detido em uma festa com drogas, armas e prostitutas em 2020. O profissional foi convidado para o evento em Bijeljina, cidade na Bósnia e Herzegovina, quando a polícia chegou e conduziu 35 pessoas do local em um processo de investigação contra uma rede de tráfico de substâncias ilícitas.

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Além dos 26 homens e 14 mulheres detidos, a ação policial apreendeu dez pistolas, aparelhos eletrônicos, cerca de 10 mil euros em espécie e 14 pacotes de cocaína. O juiz foi apenas interrogado e não esteve entre os 15 indivíduos presos.

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– Tenho minha própria empresa e estava na Bósnia e Herzegovina para uma reunião de negócios e aceitei um convite para almoçar, que acabou sendo meu maior erro. Me arrependo. Estava sentado à mesa com minha empresa, chegou a polícia e o que aconteceu, aconteceu - afirmou o árbtro.

– Não tenho ligação com o grupo que foi preso e detido, nem os meus sócios. Eles nos levaram à polícia, pediram depoimento como testemunhas e quando descobriram que nem os conhecíamos, pudemos ir – disse Slavko Vincic.

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Mesmo com a justificativa do profissional, o presidente da federação eslovena de arbitragem classificou o ocorrido como uma 'mancha' na reputação de Slavko.

Slavko Vincic apitou Brasil x Marrocos na Copa do Mundo (Foto: IMAGO/Folhapress)

Fifa escolhe árbitro para França x Inglaterra na disputa de terceiro lugar da Copa

A Fifa definiu a equipe de arbitragem para a disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026. O venezuelano Jesús Valenzuela será o árbitro principal da partida entre França e Inglaterra, marcada para este sábado (18), às 17h (de Brasília), no Miami Stadium, em Miami (EUA).

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A equipe será formada pelos assistentes venezuelanos Jorge Urrego e Tulio Moreno. O marroquino Jalal Jayed atuará como quarto árbitro, enquanto Zakaria Brinsi, também de Marrocos, será o assistente reserva.

Experiência em Copas do Mundo

Aos 42 anos, Jesús Valenzuela disputa sua segunda Copa do Mundo. Árbitro do quadro da Fifa desde 2013, o venezuelano chega ao sexto jogo em Mundiais e soma experiência tanto na fase de grupos quanto no mata-mata.

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Na edição de 2022, no Catar, apitou o empate sem gols entre Inglaterra e Estados Unidos, pela fase de grupos, além da vitória da França por 3 a 1 sobre a Polônia, pelas oitavas de final. Também trabalhou como quarto árbitro na semifinal entre França e Marrocos.

Já na Copa do Mundo de 2026, comandou as partidas entre Austrália e Turquia, pela fase de grupos, Bósnia e Herzegovina e Catar, também na primeira fase, e o confronto entre Costa do Marfim e Noruega, válido pelas oitavas de final.

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Currículo internacional

Além das participações em Mundiais, Valenzuela é um dos árbitros mais experientes da Conmebol. Em sua carreira, apitou cinco partidas de Copa América, incluindo semifinais da edição de 2021.

O venezuelano também esteve à frente da final da Copa Sul-Americana de 2020 e 2023, das finais da Recopa Sul-Americana de 2022 e 2025, das semifinais da Copa Libertadores em 2023, 2024 e 2025, além da final da Copa Intercontinental da Fifa de 2024 e das quartas de final do Mundial de Clubes de 2025.

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