Gol perdido em Botafogo x Santos repercute: 'Não pode' Confronto de alvinegros no Nilton Santos vale muito para fuga da parte baixa da tabela

Botafogo e Santos estão se enfrentando, nesta quinta-feira (16), no Estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com primeiro tempo com chances para os dois lados, um lance do Miguelito foi o que chamou atenção dos torcedores.

Quando o cronometro marcava os 23 minutos da primeira etapa, Miguelito tabela e recebe livre dentro da área. O atacante bate de chapa no canto, mas Léo Linck se estica e faz grande defesa. Veja o lance:

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Miguelito perdeu um gol que não pode. Passe pornográfico do Rollheiser e o Thaciano foi muito bem na pressão e no passe pro nosso meia.



Goleiro também foi bem na defesa. pic.twitter.com/3gUwqLWUeE — Central Santos Futebol Clube (@sfcmemeclube) July 16, 2026

Nas redes sociais, torcedores afirmaram que esse tipo de gol não dá para perder, principalmente se tratando de uma partida em que o jogo está equilibrado para os dois lados. Veja a repercussão:

Olha o gol que perde o Miguelito, minha nossa. pic.twitter.com/RRHhCr4EGu — Comando Santista (@ComandoSantista) July 16, 2026

O gol que Miguelito perdeu mds do céu kkkkkk é saímos da copa pro brasileiro pelada msm com esse Santos e Botafogo #BOTXSAN pic.twitter.com/GocVbLJyCu — Luan LADO 🅱️ (@Enejota87) July 16, 2026

não dá pra perder esse gol no final vai sair caro — leo np (@LPeregrino10) July 16, 2026

para de perder gol por favor — Rômulo (@augustooromulo) July 16, 2026

É por esse tipo de lance q o santos vive na desgraça — FORA CUCA 🤮 (@daviddszn) July 16, 2026

Botafogo x Santos pela 19ª rodada do Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)

Veja mais sobre Botafogo x Santos:

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X SANTOS

CAMPEONATO BRASILEIRO - 19ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de julho de 2026, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: Globo, Sportv, CazéTV e ge tv

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (Fifa/PE)

🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Karla Renata Cavalcanti (PE)

🖥️ VAR: Glberto Rodrigues Junior (PE)

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