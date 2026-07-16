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Gol perdido em Botafogo x Santos repercute: 'Não pode'

Confronto de alvinegros no Nilton Santos vale muito para fuga da parte baixa da tabela

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 20:19
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Botafogo e Santos estão se enfrentando nesta quinta-feira (16)
Botafogo e Santos estão se enfrentando nesta quinta-feira (16) (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Botafogo e Santos estão se enfrentando, nesta quinta-feira (16), no Estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com primeiro tempo com chances para os dois lados, um lance do Miguelito foi o que chamou atenção dos torcedores.

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    • Quando o cronometro marcava os 23 minutos da primeira etapa, Miguelito tabela e recebe livre dentro da área. O atacante bate de chapa no canto, mas Léo Linck se estica e faz grande defesa. Veja o lance:

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    Nas redes sociais, torcedores afirmaram que esse tipo de gol não dá para perder, principalmente se tratando de uma partida em que o jogo está equilibrado para os dois lados. Veja a repercussão:

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    • Botafogo x Santos pela 19ª rodada do Brasileirão
    Botafogo x Santos pela 19ª rodada do Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)

    Veja mais sobre Botafogo x Santos:

    ✅ FICHA TÉCNICA
    BOTAFOGO X SANTOS
    CAMPEONATO BRASILEIRO - 19ª RODADA

    📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de julho de 2026, às 19h30 (de Brasília)
    📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
    📺 Onde assistir: Globo, Sportv, CazéTV e ge tv
    🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (Fifa/PE)
    🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Karla Renata Cavalcanti (PE)
    🖥️ VAR: Glberto Rodrigues Junior (PE)

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