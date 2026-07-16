Gol perdido em Botafogo x Santos repercute: 'Não pode'
Confronto de alvinegros no Nilton Santos vale muito para fuga da parte baixa da tabela
Botafogo e Santos estão se enfrentando, nesta quinta-feira (16), no Estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com primeiro tempo com chances para os dois lados, um lance do Miguelito foi o que chamou atenção dos torcedores.
Quando o cronometro marcava os 23 minutos da primeira etapa, Miguelito tabela e recebe livre dentro da área. O atacante bate de chapa no canto, mas Léo Linck se estica e faz grande defesa. Veja o lance:
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Miguelito perdeu um gol que não pode. Passe pornográfico do Rollheiser e o Thaciano foi muito bem na pressão e no passe pro nosso meia.— Central Santos Futebol Clube (@sfcmemeclube) July 16, 2026
Goleiro também foi bem na defesa. pic.twitter.com/3gUwqLWUeE
Nas redes sociais, torcedores afirmaram que esse tipo de gol não dá para perder, principalmente se tratando de uma partida em que o jogo está equilibrado para os dois lados. Veja a repercussão:
Olha o gol que perde o Miguelito, minha nossa. pic.twitter.com/RRHhCr4EGu— Comando Santista (@ComandoSantista) July 16, 2026
O gol que Miguelito perdeu mds do céu kkkkkk é saímos da copa pro brasileiro pelada msm com esse Santos e Botafogo #BOTXSAN pic.twitter.com/GocVbLJyCu— Luan LADO 🅱️ (@Enejota87) July 16, 2026
não dá pra perder esse gol no final vai sair caro— leo np (@LPeregrino10) July 16, 2026
para de perder gol por favor— Rômulo (@augustooromulo) July 16, 2026
É por esse tipo de lance q o santos vive na desgraça— FORA CUCA 🤮 (@daviddszn) July 16, 2026
Veja mais sobre Botafogo x Santos:
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X SANTOS
CAMPEONATO BRASILEIRO - 19ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de julho de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Globo, Sportv, CazéTV e ge tv
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (Fifa/PE)
🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Karla Renata Cavalcanti (PE)
🖥️ VAR: Glberto Rodrigues Junior (PE)
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