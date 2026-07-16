Kaio Jorge 'tranquiliza' torcedores após jogo-treino do Cruzeiro O artilheiro celeste marcou três gols contra o Ipatinga

Autor de três gols do Cruzeiro no jogo-treino contra o Ipatinga na tarde desta quinta-feira (16) na Toca da Raposa II, Kaio Jorge brincou com os torcedores nas redes sociais.

Alguns cruzeirenses se preocuparam com a ausência do atleta no primeiro jogo do dia, contra o São Caetano. Entretanto, o artilheiro comentou em sua página no X, antigo Twitter que somente atuou na partida realizada à tarde.

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– Calma, pessoal! Só joguei agora de tarde – escreveu o atacante em sua página.

Kaio Jorge marcou três vezes em jogo-treino do Cruzeiro

O Cruzeiro goleou o Ipatinga por 8 a 1 na tarde desta quinta-feira (16), em jogo-treino realizado na Toca da Raposa II. Este foi o segundo confronto de preparação do dia da equipe.

Os gols da partida contra o time mineiro foram marcados por Kaio Jorge (3), Kaique Kenji (3), Lucas Silva e Rayan Lelis.

Este é o último confronto preparatório da equipe comandada por Artur Jorge antes da volta ao Brasileirão. O Cruzeiro enfrentará o Internacional na próxima quarta-feira (22).

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Kaio Jorge em jogo-treino na Toca II (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

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Adversário do Cruzeiro em jogo-treino

O Ipatinga foi rebaixado para a Segunda Divisão do Campeonato Mineiro com -2 pontos e uma vitória em dez jogos. O time foi punido no início do torneio com perda de seis pontos por transfer ban.

Por causa da punição, o clube montou um elenco com jogadores jovens e vê o amistoso como oportunidade para acelerar o desenvolvimento dos atletas.

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– Temos um elenco de jovens atletas, mas que têm qualidades e potencial de crescimento. Nosso objetivo é avaliar o grupo contra um adversário muito mais qualificado. Independentemente do resultado ou de qualquer outra circunstância, será uma experiência imensa para eles. Precisamos disso para dar continuidade ao nosso trabalho com uma análise ainda melhor e mais completa – comenta o técnico Donizete Amorim.

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