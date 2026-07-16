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Torcedores reagem ao retorno do Brasileirão: 'Borracharia'

A pausa para o Mundial chegou ao fim

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 20:45
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Kauan Toledo em Botafogo x Santos
Botafogo x Santos e Vitória x Vasco marcam a volta do Brasileirão (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

O Brasileirão voltou nesta quinta-feira (16) após a pausa para a Copa do Mundo, e alguns torcedores se posicionaram nas redes sociais. Os duelos Vitória x Vasco e Botafogo x Santos pelo torneio nacional de pontos corridos marcam oficialmente o retorno da temporada do futebol brasileiro.

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    Durante as partidas disputadas no Barradão e no Estádio Nilton Santos, alguns internautas compararam a qualidade dos jogos em relação aos disputados no Mundial. A grande decisão da Copa do Mundo será no próximo domingo (19), entre Espanha x Argentina.

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    Botafogo x Santos foi disputado nesta quinta-feira (16) (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

    CBF se reunirá com clubes para adotar regras da Copa do Mundo

    A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) iniciará em agosto um processo de discussão com os clubes das Séries A e B do Brasileirão sobre a implementação das novas regras aprovadas pela International Football Association Board (IFAB) e utilizadas na Copa do Mundo de 2026. Antes de definir quando as mudanças entrarão em vigor nas competições nacionais, a entidade pretende ouvir os representantes das equipes.

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    A reunião técnica servirá para apresentar estudos sobre os impactos das alterações, compartilhar a experiência da arbitragem durante o Mundial e discutir um cronograma para a adoção das novas regras nos torneios organizados pela CBF.

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    Segundo a entidade, a definição da data de implementação será tomada somente após o diálogo com os clubes. A iniciativa faz parte da estratégia da atual gestão de debater mudanças com os participantes das competições antes da adoção de novas medidas.

    Enquanto conduz as discussões com os clubes, a CBF também prepara seu quadro de arbitragem para aplicar as alterações. Árbitros, assistentes e instrutores passam por capacitação para atuar de acordo com as novas determinações da IFAB.

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    As mudanças também serão implementadas pela Conmebol. Por isso, a CBF informou que colocará árbitros e instrutores à disposição dos clubes brasileiros que disputam competições sul-americanas, com o objetivo de auxiliar na adaptação às novas regras.

    As alterações nas regras já foram utilizadas pela Fifa durante a Copa do Mundo de 2026 e agora começam a ser incorporadas por outras competições organizadas pelas confederações nacionais e continentais.

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