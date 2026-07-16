Torcida do Santos manda recado a Cuca após derrota para o Botafogo Peixe levou gol no final e se complicou no Brasileirão

A derrota do Santos para o Botafogo por 2 a 1 gerou revolta entre torcedores santistas nas redes sociais. Após o apito final, parte da torcida apontou o técnico Cuca como um dos principais culpados pelo resultado e cobrou explicações pela atuação da equipe.

O Botafogo abriu o placar no primeiro tempo com um golaço de Lucas Emanuel. Aos 17 anos e em seu primeiro jogo como profissional, o jovem atacante deu uma cavadinha para vencer Gabriel Brazão e colocar o time carioca em vantagem. O Santos reagiu e chegou ao empate com Barreal, mas acabou sofrendo o segundo gol nos minutos finais.

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O gol da vitória botafoguense saiu após uma lambança da defesa santista. Kadir aproveitou a falha da zaga e marcou o gol que decretou o triunfo do Botafogo por 2 a 1. O lance aumentou ainda mais a irritação dos torcedores do Santos, que reclamaram da postura da equipe e da condução de Cuca durante a partida. Veja os comentários abaixo:

Botafogo vence o Santos nos minutos finais da partida, no Nilton Santos. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Veja comentários sobre Cuca depois da derrota

Como foi o jogo entre Botafogo e Santos

O primeiro tempo no Nilton Santos foi dividido em recortes, com o Botafogo atacando os espaços na linha alta de defesa armada por Cuca e depois sofrendo com as investidas do Santos, que teve Miguelito como destaque na etapa inicial. O Peixe foi mais contundente e levou mais perigo à meta do goleiro Léo Linck, de volta à titularidade do Glorioso com a saída de Neto, que fez defesas difíceis.

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No pior momento do Botafogo no jogo contra o Santos, funcionou a pressão na área santista e a bola sobrou nos pés de uma das grandes joias da base alvinegra. Lucas Emanuel, em sua estreia no profissional e já como titular, ficou cara a cara com Gabriel Brazão e tocou por cima do goleiro do Santos, com estilo, para abrir o placar no Rio de Janeiro.

Na volta do intervalo, o Santos foi quem deu as cartas contra o Botafogo para buscar o resultado. Nas chegadas logo no início do segundo tempo, Thaciano perdeu chance inacreditável após rebote de Léo Linck. O Peixe continuou no ataque e, depois de muito tentar, deixou tudo igual com Barreal, aproveitando que Léo Linck ficou caído devido a choque na pequena área e batendo para o gol após sobra de escanteio.

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Depois de muitas trocas de ataques e erros na fase final do gramado, o Santos assustou e quase conseguiu a virada, mas parou em Léo Linck. No último lance do jogo, com um roteiro inexplicável, o Botafogo marcou e decretou a vitória. Após bola lançada ao ataque, Brazão saiu da área para cortar, mas chutou a bola em cima de Luan Peres. Kadir ficou sozinho e tocou para o fundo do gol, para explodir a arquibancada do Nilton Santos.

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