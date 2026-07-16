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Golaço de joia em Botafogo x Santos enlouquece torcida: 'Não conhecia'

Duelo é válido pelo Campeonato Brasileiro

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 20:41
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Lucas Emanuel comemora gol em Botafogo x Santos
Lucas Emanuel comemora gol em Botafogo x Santos (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Folhapress)

Lucas Emanuel precisou de pouco tempo para transformar sua estreia como profissional em um momento inesquecível. Aos 17 anos, o atacante marcou um golaço de cavadinha em Botafogo x Santos e abriu o placar ainda no primeiro tempo, levando torcedores alvinegros à loucura nas redes sociais.

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    • O lance chamou atenção pela frieza do jovem atacante. Em seu primeiro jogo entre os profissionais, Lucas Emanuel recebeu em condição de finalizar, percebeu a saída de Gabriel Brazão e deu uma cavadinha perfeita para vencer o goleiro santista. A bola morreu no fundo das redes e colocou o Botafogo em vantagem contra o Santos.

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    Nas redes sociais, torcedores celebraram muito o jovem atacante pela estreia cheia de estrela. Veja os comentários abaixo:

    Lucas Emanuel encobre Brazão em Botafogo x Santos
    Lucas Emanuel encobre Brazão em Botafogo x Santos (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

    Veja comentários sobre o gol do jovem

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    • Onde assistir Botafogo x Santos

    Botafogo e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (16), no Estádio Nilton Santos, às 19h30 (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da CazéTV no Youtube. Clique aqui para assistir à Botafogo x Santos:

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    As duas equipes chegam em condições parecidas para o retorno do Brasileirão após a pausa para a Copa do Mundo. O Glorioso ocupa a 12ª colocação, com 22 pontos somados, e quer fazer o mando de campo para se afastar da zona de rebaixamento e mirar as primeiras colocações. Do outro lado, o Peixe, em 15º, vê a distância para o rival carioca ser de apenas um ponto.

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    + Aposte em gols de Botafogo e Santos!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável. 18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

    As equipes tiveram compromissos durante a pausa para o Mundial. O Botafogo, que precisou cancelar agenda na Rússia devido ao jogo ter sido antecipado, fez jogos-treino no CT Lonier e no Estádio Nilton Santos para acelerar a recuperação do ritmo dos atletas.

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    O Santos, por sua vez, fez um amistoso, no último dia 4, no Pacaembu, contra o União São João. A equipe comandada pelo técnico Cuca venceu por 3 a 0, com gols de Moisés, Robinho Jr. e João Ananias.

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