Golaço de joia em Botafogo x Santos enlouquece torcida: 'Não conhecia' Duelo é válido pelo Campeonato Brasileiro

Lucas Emanuel precisou de pouco tempo para transformar sua estreia como profissional em um momento inesquecível. Aos 17 anos, o atacante marcou um golaço de cavadinha em Botafogo x Santos e abriu o placar ainda no primeiro tempo, levando torcedores alvinegros à loucura nas redes sociais.

O lance chamou atenção pela frieza do jovem atacante. Em seu primeiro jogo entre os profissionais, Lucas Emanuel recebeu em condição de finalizar, percebeu a saída de Gabriel Brazão e deu uma cavadinha perfeita para vencer o goleiro santista. A bola morreu no fundo das redes e colocou o Botafogo em vantagem contra o Santos.

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Nas redes sociais, torcedores celebraram muito o jovem atacante pela estreia cheia de estrela. Veja os comentários abaixo:

Lucas Emanuel encobre Brazão em Botafogo x Santos (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Veja comentários sobre o gol do jovem

Onde assistir Botafogo x Santos

Botafogo e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (16), no Estádio Nilton Santos, às 19h30 (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da CazéTV no Youtube. Clique aqui para assistir à Botafogo x Santos:

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As duas equipes chegam em condições parecidas para o retorno do Brasileirão após a pausa para a Copa do Mundo. O Glorioso ocupa a 12ª colocação, com 22 pontos somados, e quer fazer o mando de campo para se afastar da zona de rebaixamento e mirar as primeiras colocações. Do outro lado, o Peixe, em 15º, vê a distância para o rival carioca ser de apenas um ponto.

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As equipes tiveram compromissos durante a pausa para o Mundial. O Botafogo, que precisou cancelar agenda na Rússia devido ao jogo ter sido antecipado, fez jogos-treino no CT Lonier e no Estádio Nilton Santos para acelerar a recuperação do ritmo dos atletas.

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O Santos, por sua vez, fez um amistoso, no último dia 4, no Pacaembu, contra o União São João. A equipe comandada pelo técnico Cuca venceu por 3 a 0, com gols de Moisés, Robinho Jr. e João Ananias.