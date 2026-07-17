Terry revela 'profecia' de Kaká durante Argentina x Inglaterra pela Copa
Ex-capitão inglês conta que brasileiro previu derrota dos Três Leões ainda no segundo tempo
O ex-zagueiro John Terry revelou um curioso bastidor da semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e Argentina. Segundo o ídolo inglês, Kaká, campeão mundial com o Brasil em 2002, previu a derrota dos ingleses ainda durante o segundo tempo da partida disputada em Atlanta (EUA).
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A declaração foi feita pelo ex-capitão da Inglaterra durante participação no canal "Sports Uncensored". Terry contou que assistia ao jogo ao lado de Kaká quando ouviu a previsão do brasileiro, aos 62 minutos, pouco depois do gol de Anthony Gordon, que colocava os ingleses em vantagem.
— Eu estava sentado com o Kaká assistindo a esse jogo. Com 62 minutos de jogo, ele me disse: "Não tem chance de a Inglaterra vencer esse jogo" — revelou Terry.
Mudança de Tuchel foi decisiva
Na sequência da partida, o técnico Thomas Tuchel promoveu mudanças para reforçar o sistema defensivo, incluindo a entrada do zagueiro Ezri Konsa. A alteração fez a Inglaterra adotar uma linha de cinco defensores e recuar diante da pressão argentina.
O cenário permitiu que a Argentina controlasse as ações ofensivas até chegar ao empate com Enzo Fernández e, já nos acréscimos, à virada com Lautaro Martínez, após assistência de Lionel Messi. Para Terry, a estratégia facilitou o crescimento dos argentinos.
— Você não pode dar 30 ou 40 minutos, mais os acréscimos, para uma equipe de primeiro nível como a Argentina, com um jogador como o Messi, tendo tanto tempo e espaço para fazer o que fez — afirmou.
Inglaterra disputa terceiro lugar
Com a derrota por 2 a 1, a Inglaterra foi eliminada da Copa do Mundo e disputará o terceiro lugar contra a França, neste sábado (18), em Miami (EUA).
Já a Argentina garantiu vaga na decisão e enfrentará a Espanha na grande final do torneio, marcada para domingo (19), em Nova York (EUA).
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