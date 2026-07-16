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João Gomes acerta com novo clube, e Flamengo lucrará quantia milionária

João Gomes está fechado com o Aston Villa, diz jornalista

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 08:45
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João Gomes
João Gomes (Foto: Divulgação/Wolverhampton)

O Aston Villa fechou a contratação do volante brasileiro João Gomes junto ao Wolverhampton. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, o acordo entre os clubes está selado, e o jogador já deixou a pré-temporada dos Wolves, em Portugal, para realizar exames médicos e assinar o contrato com a equipe de Birmingham.

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    • A transação envolve o pagamento fixo de € 40 milhões (cerca de R$ 274 milhões), com a possibilidade de mais € 5 milhões (R$ 34 milhões) em bônus por metas atingidas. Na Inglaterra, os veículos de imprensa estimam o negócio em 35 milhões de libras fixas, com potencial de alcançar 38 milhões de libras (aproximadamente R$ 260 milhões) com as variáveis.

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    A disputa com o futebol espanhol

    Aos 25 anos, João Gomes chega para integrar o elenco comandado pelo técnico Unai Emery. O meio-campista atuou por duas temporadas e meia no Wolverhampton, onde se destacou pela força física na marcação e pelo apoio ao setor ofensivo.

  • Liam Gallagher, vocalista do Oasis, usa blusa verde-oliva e óculos escuros diante de um fundo com plantas verdes. Ele faz um biquinho com a boca e aparece de braços abertos.

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    • Antes do desfecho com o Aston Villa, o brasileiro esteve na mira do Atlético de Madrid. Contudo, as conversas com o clube espanhol perderam força nas últimas semanas, o que permitiu o avanço decisivo da diretoria de Birmingham para garantir o reforço.

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    Flamengo garante retorno financeiro milionário


    Cria das categorias de base do Flamengo, João Gomes foi peça central no esquema de Dorival Júnior que conquistou a Copa do Brasil e a Copa Libertadores em 2022. Naquela campanha, destacou-se nos índices de desarmes e interceptações. O desempenho chamou a atenção do Wolverhampton, que o adquiriu em janeiro de 2023 por € 18,7 milhões.

    Na transferência atual, o clube carioca assegura um retorno financeiro expressivo. Por ter mantido 10% de mais-valia econômica e devido aos 3,5% previstos pelo Mecanismo de Solidariedade da Fifa como clube formador, o Rubro-Negro pode faturar entre R$ 35 milhões e R$ 40 milhões com a conclusão do negócio.

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    João Gomes - Flamengo x Athletico-PR
    João Gomes com a taça da Libertadores (Foto: LUIS ACOSTA / AFP)

    Novo patamar na Premier League e sonho de Seleção

    A mudança de clube representa um salto competitivo para o jogador em solo britânico. O Aston Villa, que encerrou a última edição da Premier League na quarta colocação, disputará a fase de grupos da Uefa Champions League.

    Após um período de adaptação e oscilações naturais no Wolverhampton, o volante terá a oportunidade de estrear no principal torneio de clubes da Europa, além de buscar maior visibilidade para se consolidar no ciclo da Seleção Brasileira.

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