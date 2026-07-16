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Lance em Vitória x Vasco viraliza: 'Volta Copa do Mundo'

Lateral-esquerdo virou assunto nas redes sociais

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 21:29
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Cuiabano, lateral-esquerdo do Vasco em ação na partida contra o Vitória
Cuiabano, lateral-esquerdo do Vasco em ação na partida contra o Vitória (Foto: Fillipe Alves/Agencia F8/Folhapress)

Na primeira partida de volta ao Campeonato Brasileiro, o Vitória venceu o Vasco por 1 a 0 com com gol de Renato Kayzer na segunda etapa, no Barradão. E um lance do lateral-esquerdo Cruzmaltino na primeira etapa irritou os torcedores.

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    Jogadores do Vasco e Vitória disputando bola em partida do Brasileirão
    Jogadores do Vasco e Vitória disputando bola em partida do Brasileirão (Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

    ✅ FICHA TÉCNICA
    VITÓRIA X VASCO
    BRASILEIRÃO - 19ª RODADA

    📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de julho de 2026, às 19h30 (de Brasília)
    📍 Local: Barradão
    📺 Onde assistir: Premiere (Pay-per-view).
    🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
    🚩 Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)
    🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

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