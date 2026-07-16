Lance em Vitória x Vasco viraliza: 'Volta Copa do Mundo' Lateral-esquerdo virou assunto nas redes sociais

Na primeira partida de volta ao Campeonato Brasileiro, o Vitória venceu o Vasco por 1 a 0 com com gol de Renato Kayzer na segunda etapa, no Barradão. E um lance do lateral-esquerdo Cruzmaltino na primeira etapa irritou os torcedores.

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Quando o cronometro marcava os 5 minutos da primeira etapa Cuiabano dá linda caneta em Jamerson, avança até perto da área, se empolga, tenta finalização de três dedos e chuta o chão. Veja o lance:

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Nas redes sociais, torcedores brincaram com a situação e falaram que com o nível do primeiro jogo do Brasileirão, já pode voltar a Copa do Mundo. Veja a repercussão:

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Uma jogadassa seguido do pior chute já visto um dia, que saudades que eu tava do Brasileirão — Arrascapromo | Mengão (@arrascapromo) July 16, 2026

Esse futebol horrível de volta aff, tava ótimo com a copa do mundo, só jogo bom, agora volta esse futebol mediocre, corrupto, com times q jogam pra empatar e n pra ganhar 😔 — Ivo Marques (@ivom123p) July 16, 2026

Uma caneta dessas você não viu na Copa — Lucas 💢◤✠◢ (@lucascrvg_20) July 16, 2026

Sou a favor da FIFA fazer uma copa com todas as seleções disponíveis no mundo, e o ano todo, só pra não ter o desprazer de ver isso ai kkkkk — Tatudatorcida (@tatudatorcida) July 16, 2026

É OFICIAL: VOLTAMOS PRA BORRACHARIA — Gustavo (@GustavoL21101) July 17, 2026

Jogadores do Vasco e Vitória disputando bola em partida do Brasileirão (Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X VASCO

BRASILEIRÃO - 19ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de julho de 2026, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Barradão

📺 Onde assistir: Premiere (Pay-per-view).

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)

🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

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