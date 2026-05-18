Ludmilla e Bruna Gonçalves se preparam para lançar música no evento de convocação da Seleção Brasileira

O Lance! está presente no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, para a convocação dos jogadores que defenderão a Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026. Durante a cerimônia, Ludmilla e Bruna Gonçalves irão lançar uma música. O casal foi convidado pela CBF para se apresentar antes do anúncio.

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Esta será a primeira convocação de Ancelotti para uma Copa do Mundo. Desde que assumiu a Seleção Brasileira, ao sair do Real Madrid, o comandante italiano realizou cinco convocações para os jogos das eliminatórias, em que o Brasil se classificou direto, em 5° colocado, e amistosos preparatórios.

Antes da Copa do Mundo, já com o elenco definitivo, a Amarelinha realiza mais dois amistosos para se preparar para o Mundial.

Ancelotti chega ao Museu do Amanhã acompanhado da esposa (Foto: Fernanda Gondim / Lance!)

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Seleção estreia dia 13 na Copa do Mundo

A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul, no estádio Azteca, na Cidade do México. A Seleção Brasileira estreia no dia 13, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York. Além da equipe africana, o Brasil também joga contra Escócia e Haiti, no Grupo C.

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Antes do início da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda tem dois amistosos: dia 30, contra o Panamá, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6, já nos Estados Unidos. A final do Mundial, que terá um show no intervalo, está marcada para o dia 19 de julho, às 16h, no MetLife Stadium.