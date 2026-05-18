Jairzinho é direto sobre convocação de Neymar na Seleção: 'Tem que ser'
Campeão em 1970, o "Furacão da Copa" defendeu a convocação do astro
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Jairzinho compareceu ao Museu do Amanhã para acompanhar o anúncio oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista ao Lance!, o "Furacão da Copa" foi perguntado se Neymar deveria ser convocado por Carlo Ancelotti.
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Na resposta, o tricampeão mundial em 1970 respondeu de forma direta e exaltou a carreira do jogador do Santos, que é o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira.
— Eu acho que todos aqueles que fazem a história do melhor futebol do mundo, que é o Brasil, tem que ser convocado — declarou Jairzinho.
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Seleção estreia dia 13 na Copa do Mundo
A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul, no estádio Azteca, na Cidade do México. A Seleção Brasileira estreia no dia 13, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York. Além da equipe africana, o Brasil também joga contra Escócia e Haiti, no Grupo C.
Antes do início da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda tem dois amistosos: dia 30, contra o Panamá, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6, já nos Estados Unidos. A final do Mundial, que terá um show no intervalo, está marcada para o dia 19 de julho, às 16h, no MetLife Stadium.
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