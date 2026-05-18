Flamengo libera Arrascaeta à seleção do Uruguai

O Flamengo informou nesta segunda-feira (18) que o meia Giorgian de Arrascaeta foi liberado para se apresentar à seleção do Uruguai e seguir o tratamento da fratura na clavícula direita em seu país. O jogador será acompanhado por profissionais da equipe nacional uruguaia.

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Arrascaeta sofreu a lesão no empate por 1 a 1 entre Flamengo e Estudiantes de La Plata, no último dia 29, no Estádio Jorge Luis Hirschi, pela Libertadores. Após deixar o estádio para realizar exames médicos, o uruguaio teve diagnosticada a fratura na clavícula direita.

A lesão gera preocupação também para a seleção uruguaia visando à Copa do Mundo. O meia segue em recuperação e ainda não há previsão oficial para retorno aos gramados.

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Em entrevista à "Flamengo TV" — canal oficial do clube — na última terça-feira (12), o doutor revelou que o camisa 10 tem evoluído de forma positiva e afirmou que o jogador já não sente dores na região lesionada.

— Estamos entrando agora no momento de retirada de pontos do atleta Arrascaeta. A evolução dele tem sido muito positiva; o atleta já está sem dor, realizando todo o trabalho na fisioterapia em tempo integral. Isso se deve muito ao comprometimento do atleta, ao cuidado que ele tem consigo mesmo e a toda a estrutura que o Flamengo também fornece nesse momento.

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Arrascaeta, do Uruguai, sofre lesão no ombro no jogo do Flamengo contra o Estudiantes (Foto: Juan Mabromata / AFP)

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