Veja quem narra jogo do Brasileirão após demissão de Rômulo Mendonça Narrador foi desligado depois de polêmica com Alana Ambrosio

Marcelo do Ó será o narrador de Coritiba x Palmeiras, na próxima quarta-feira (22), pelo Brasileirão. A mudança acontece após a demissão de Rômulo Mendonça do Prime Video, em meio à polêmica envolvendo a repórter Alana Ambrósio. Rafa Oliveira, Nadine Bastos e Souza (ex-jogador) serão os comentaristas. Em campo, André Hernan fará a cobertura do Verdão, e Rafael Morientes acompanhará o Coxa.

Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli foram desligados da equipe de transmissões do Prime Video. A informação sobre a saída de Rômulo foi divulgada inicialmente pela "Folha de S.Paulo" e confirmada pelo Lance!. Conhecido pelas transmissões da NBA, Rômulo Mendonça também narrava os jogos exclusivos do Prime Vídeo no Brasileirão, e comandaria a transmissão do duelo entre Palmeiras e Coritiba.

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➡️Prime Video demite Rômulo Mendonça e Bulgarelli após polêmica

Entenda a polêmica que culminou na saída de Rômulo Mendonça

A polêmica teve início após comentários feitos por Rômulo e Bulgarelli sobre a repórter Alana Ambrósio durante um episódio do podcast Jararacas.

Na ocasião, os dois comentaram em tom de deboche um vídeo publicado pela jornalista nas redes sociais, no qual ela falava sobre sua trajetória profissional, relembrava dificuldades pessoais e celebrava a oportunidade de cobrir presencialmente as finais da NBA nos Estados Unidos.

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A repercussão negativa levou a Prime Video a afastar inicialmente a dupla das transmissões da NBA e Rômulo do Brasileirão, enquanto apurava o episódio internamente. Posteriormente, a plataforma decidiu encerrar o vínculo com os dois integrantes da equipe esportiva.

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Agora, a transmissão de Coritiba x Palmeiras terá Marcelo do Ó no comando da narração. O duelo é válido pela 19ª rodada do Brasileirão e será disputado no Couto Pereira, em Curitiba.

Duelo do Brasileirão

Dentro de campo, a partida marca a retomada do Brasileirão após a paralisação provocada pela Copa do Mundo. O Palmeiras chega como líder da competição e tenta manter a vantagem no topo da tabela. Já o Coritiba atua em casa em busca de um resultado importante diante de um dos principais candidatos ao título.

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