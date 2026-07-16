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Veja quem narra jogo do Brasileirão após demissão de Rômulo Mendonça

Narrador foi desligado depois de polêmica com Alana Ambrosio

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 17:35
Atualizado há 1 minutos
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Rômulo Mendonça no "Jararacas Podcast"
Rômulo Mendonça no "Jararacas Podcast" (Foto: Reprodução)

Marcelo do Ó será o narrador de Coritiba x Palmeiras, na próxima quarta-feira (22), pelo Brasileirão. A mudança acontece após a demissão de Rômulo Mendonça do Prime Video, em meio à polêmica envolvendo a repórter Alana Ambrósio. Rafa Oliveira, Nadine Bastos e Souza (ex-jogador) serão os comentaristas. Em campo, André Hernan fará a cobertura do Verdão, e Rafael Morientes acompanhará o Coxa.

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    • Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli foram desligados da equipe de transmissões do Prime Video. A informação sobre a saída de Rômulo foi divulgada inicialmente pela "Folha de S.Paulo" e confirmada pelo Lance!. Conhecido pelas transmissões da NBA, Rômulo Mendonça também narrava os jogos exclusivos do Prime Vídeo no Brasileirão, e comandaria a transmissão do duelo entre Palmeiras e Coritiba.

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    A polêmica teve início após comentários feitos por Rômulo e Bulgarelli sobre a repórter Alana Ambrósio durante um episódio do podcast Jararacas.

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    • Na ocasião, os dois comentaram em tom de deboche um vídeo publicado pela jornalista nas redes sociais, no qual ela falava sobre sua trajetória profissional, relembrava dificuldades pessoais e celebrava a oportunidade de cobrir presencialmente as finais da NBA nos Estados Unidos.

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    A repercussão negativa levou a Prime Video a afastar inicialmente a dupla das transmissões da NBA e Rômulo do Brasileirão, enquanto apurava o episódio internamente. Posteriormente, a plataforma decidiu encerrar o vínculo com os dois integrantes da equipe esportiva.

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    Agora, a transmissão de Coritiba x Palmeiras terá Marcelo do Ó no comando da narração. O duelo é válido pela 19ª rodada do Brasileirão e será disputado no Couto Pereira, em Curitiba.

    Duelo do Brasileirão

    Dentro de campo, a partida marca a retomada do Brasileirão após a paralisação provocada pela Copa do Mundo. O Palmeiras chega como líder da competição e tenta manter a vantagem no topo da tabela. Já o Coritiba atua em casa em busca de um resultado importante diante de um dos principais candidatos ao título.

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