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Caio Ribeiro avalia proteção da arbitragem a Messi: 'Muito mais'

Comentarista comentou lances do jogador na Copa do Mundo

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 07:40
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Caio Ribeiro falou sobre gol de Messi
Caio Ribeiro falou da Copa do Mundo de Lionel Messi (Foto: Reprodução)

Durante programa do Sportv, Caio Ribeiro afirmou que Lionel Messi está sendo protegido pela arbitragem durante a Copa do Mundo e comentou sobre a possibilidade da nona bola de ouro do argentino. O comentarista comparou certos lances do camisa 10 com os de outros jogadores e disse que a tolerância com o craque é maior por parte dos juizes.

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    No entanto, Caio ressaltou que, independentemente da atitude dos árbitros, Messi deve ser eleito o melhor jogador do mundo. O ex-jogador também levantou a possibilidade de Lamine Yamal, da Espanha, terminar a temporada com o prêmio.

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    - E a gente tem que saber separar as coisas, né? O Messi, ele é protegido pela arbitragem sim. Ele poderia e deveria ter sido expulso naquela solada na primeira fase. Tem alguns lances em que eles são muito mais tolerantes com o Messi do que com outros jogadores - iniciou o comentarista.

    - Mas, neste caso específico, ele merece ser eleito o melhor jogador do mundo porque é absolutamente assombroso o que ele tem feito aqui nos Estados Unidos. Se a Espanha ganhar e o Lamine Yamal acabar com o jogo, eu aceito que dê para o menino. Agora, se a Espanha ganhar sem o protagonismo do Yamal, aí eu daria para o Messi - encerou Caio Ribeiro.

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    A partida começou truncada, com bate-boca entre os jogadores logo aos dois minutos, após falta dura de Enzo Fernández em Elliot Anderson. Mesmo com a bola rolando pouco, as duas seleções tiveram equilíbrio na posse de bola, mas sem ter muita efetividade. Após a pausa para a hidratação, a Inglaterra levou perigo em duas faltas alçadas na área, mas foi a Argentina que levou perigo em chute de Enzo Fernández, que quase marcou golaço, mas a finalização foi para fora.

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    Antes do intervalo, a partida segiu pegada, com muitas faltas, mas com a Inglaterra ocupando mais o campo de ataque. Porém, a Argentina conseguiu se defender e levar a partida empatada ao segundo tempo.

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    Sem alterações no intervalo, a Argentina voltou melhor e teve duas grandes chances com Julián Alvarez, mas Jordan Pickford fez duas defesas para salvar os ingleses. Os argentinos seguiram pressionando, em transição rápida da Inglaterra, Morgan Rogers recebeu na ponta-esquerda e cruzou para área. Na segunda trave, Anthony Gordon se antecipou a marcação para completar o cruzamento e abrir o placar aos Leões.

    No lance seguinte ao gol, a Argentina foi ao ataque com Guiliano Simeone, que saiu livre nas costas da marcação inglesa. Porém, Djed Spence se recuperou e conseguiu desarmar o meia argentino no momento da finalização e evitar o perigo de gol. Os argentinos seguiram pressionando em busca do empate e, após cruzamento de Messi, Nico González cabeceou perto da pequena área, mas Jordan Pickford realizou grande defesa para evitar o gol.

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    Após a pausa para a hidratação, a Argentina seguiu na pressão e quase empatou com Mac Allister, que recebeu cruzamento de De Paul, mas acertou a trave. A Inglaterra seguiu se recuando, com substituições defensivas, mas a Argentina conseguiu chegar ao gol de empate com golaço de Enzo Fernández, que arriscou de fora da área para superar Pickford e deixar tudo igual em Atlanta aos 41 minutos.

    Nos acréscimos, a Argentina seguiu sem deixar a Inglaterra respirar e ficou perto de virar com chute de fora da área de Mac Allister, mas acertou a trave. Porém, no rebote, Lionel Messi cruzou para a área e encontrou Lautaro Martínez na segunda trave, que cabeceou livre para marcar o gol da vitória e da classificação da Argentina.

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    A Inglaterra tentou empate no fim, mas a Argentina não sofreu sustos e conseguiu se garantir na decisão da Copa do Mundo de 2026 para encarar a Espanha.

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