Bebeto elege Pedro, do Flamengo, como seu camisa 9 ideal
Pedro foi convocado para a Copa de 2022
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O Lance! está presente no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, para a convocação dos jogadores que defenderão a Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026. Em entrevista, Bebeto, campeão do Mundial de 1994 com a Amarelinha, elegeu Pedro, atacante do Flamengo, como seu camisa nove ideal.
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Entrevistado antes de entrar no Museu do Amanhã, Bebeto foi perguntado sobre o seu camisa nove ideal para representar o Brasil na Copa do Mundo. De acordo com o ex-atleta, Ancelotti tem algumas opções, mas para ele, o jogador seria Pedro.
- Não, sei são vários... Pedro, Igor Thiago, o Endrick, são vários. O nove, como você falou, aquele nove, eu acho que com certeza é o Pedro - afirmou Bebeto.
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Seleção estreia dia 13 na Copa do Mundo
A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul, no estádio Azteca, na Cidade do México. A Seleção Brasileira estreia no dia 13, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York. Além da equipe africana, o Brasil também joga contra Escócia e Haiti, no Grupo C.
Antes do início da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda tem dois amistosos: dia 30, contra o Panamá, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6, já nos Estados Unidos. A final do Mundial, que terá um show no intervalo, está marcada para o dia 19 de julho, às 16h, no MetLife Stadium.
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