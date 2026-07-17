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Postura de Messi durante treino antes de final da Copa viraliza; confira

Esta será a última final de Copa do Mundo de Lionel Messi

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
17/07/2026 10:12
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Imagem de Lionel Messi em treino antes de final da Copa do Mundo viraliza
Imagem de Lionel Messi em treino antes de final da Copa do Mundo viraliza (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

A seleção argentina treinou com leveza em Atlanta nesta quinta-feira (16), um dia após a virada sobre a Inglaterra, rumo à final da Copa do Mundo. Titulares descansaram; reservas fizeram atividades leves com bola sob orientação do preparador físico. A tranquilidade de Messi chamou a atenção de torcedores e internautas.

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    Descalço, Messi espanta nervosismo antes de final da Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Descalço, Messi espanta nervosismo antes de final da Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

    Tranquilidade em treino antes de final da Copa do Mundo

    O clima no centro de treinamento foi de celebração e tranquilidade. Jogadores ficaram descalços pelos bancos e gazebos do local, sem a intensidade habitual das sessões. Em vez dos apitos do treinador, música de uma caixa de som marcou o ambiente.

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    • Com essa baixa intensidade, o objetivo dos argentinos é tirar a pressão de disputar uma final de Copa do Mundo, visando a melhora no setor físico, que está desgastado devido a viagens e jogos num curto intervalo para descanso.

    Lautaro Martínez e Enzo Fernández, autores dos gols que garantiram a classificação, participaram dos exercícios com bola com os demais companheiros, mas sem carga intensa, apenas para manter o ritmo de jogo antes do duelo decisivo contra a Espanha.

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    Como foi Inglaterra x Argentina

    A semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina começou disputada, com marcação forte, muitas faltas e um bate-boca nos primeiros minutos. Apesar do equilíbrio na posse de bola, as chances claras foram raras no primeiro tempo. Enzo Fernández quase marcou para a Argentina em chute de fora da área, enquanto os ingleses assustaram em bolas paradas, mas o placar permaneceu zerado até o intervalo.

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    Na etapa final, a Argentina voltou melhor e criou boas oportunidades, mas Jordan Pickford impediu o gol. Mesmo assim, a Inglaterra saiu na frente com Anthony Gordon, após cruzamento de Morgan Rogers. Os argentinos aumentaram a pressão e empataram aos 41 minutos com um golaço de Enzo Fernández. Nos acréscimos, Lionel Messi cruzou para Lautaro Martínez cabecear o gol da virada por 2 a 1, garantindo a classificação da Argentina para a final contra a Espanha.

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    Próximo passo: final da Copa do Mundo

    O confronto entre Argentina e Espanha está previsto para domingo (19), às 16h (de Brasília). A decisão será válida pela final da Copa do Mundo. Os atuais campeões querem manter o título e se despedir da melhor forma de Lionel Messi.

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