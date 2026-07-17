Lewis Hamilton curte pausa da F1 ao lado de Kim Kardashian; veja fotos Aos 41 anos, piloto britânico vive relacionamento romântico com empresária

Lewis Hamilton aproveitou bem o fim de semana livre da Fórmula 1 ao lado de Kim Kardashian. Para seguir as comemorações do pódio em casa, em Silverstone, momentos junto dos entes queridos parecia ser tudo que o piloto precisava antes de voltar à ação no Grande Prêmio da Bélgica. Registros do heptacampeão mundial com a socialite foram compartilhados nas redes sociais.

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Não é a primeira vez que o casal aparece juntos em fotos e vídeos. Desta vez, com a família completa, o grupo esteve curtindo na casa dos Kardashians, com aventuras no lago e no motocross. A legenda "Mantenha as pessoas que você ama por perto" mostra o carinho de Hamilton pela empresária e seus filhos, que também aparecem nos registros.

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Se tem pausa, tem momentos românticos

A Fórmula 1 precisou interromper o calendário em decorrência da guerra no Orinte Médio. Sem etapas em abril, Lewis Hamilton vem aproveitado o tempo livre para curtir momentos ao lado de Kim Kardashian. No fim do mês, por exemplo, o casal foi visto em passeio romântico na Califórnia, nos Estados Unidos.

O encontro na praia de Malibu, compartlhado pelo portal "TMZ", reforça os rumores de que a socialite e o piloto de F1 estejam vivendo um relacionamento amoroso. Nos registros, Lewis e Kim aparecem em clima de romance com abraços e beijos no mar californiano.

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Embora não tenha sido confirmada oficialmente a relação, é cada vez mais comum que os dois sejam vistos juntos em público ou nas redes sociais um do outro. O casal também esteve presente, e disfarçado, no festival Coachella para acompanhar a apresentação do cantor Justin Bieber. Além de marcarem presença em um evento de drift no Japão e no Super Bowl.

Kim Kardashian também já acompanhou Hamilton na Fórmula 1 de dentro do paddock. Durante a corrida no GP de Mônaco, a norte-americana acompanhou a conquista do segundo lugar do piloto de 41 anos de perto, com direito ainda a beijo de comemoração antes da cerimônia final.

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Pódio do GP de Mônaco formado por Lewis Hamilton, Kimi Antonelli e Isack Hadjar na F1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

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