Narrador analisa situação de Neymar em possível convocação: 'Está em bom patamar'

O Lance! está presente no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, para a convocação dos jogadores que defenderão a Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026. Luís Felipe Freitas, narrador da Cazé TV, deu sua opinião sobre a situação de Neymar e afirmou que acredita que Ancelotti levará o jogador para a Copa do Mundo.

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Fora da equipe nacional desde a partida de ida das eliminatórias da Copa do Mundo contra o Uruguai, Neymar pode, finalmente, retornar à Amarelinha. Tudo depende de Ancelotti, que o colocou na pré-lista de convocados para defender a Seleção na Copa do Mundo. O anúncio oficial da lista final acontece às 17h.

Perguntado sobre a possível convocação de Neymar, Luís afirmou que levaria o camisa 10 do Santos para a Copa do Mundo.

- Eu convocaria, mas eu acho que não seria nenhum absurdo ele não ser convocado. É uma questão de critério, de escolha. Fisicamente, acredito que ele está em um bom patamar, um patamar até parecdio com o de vários outros jogadores que estão sendo convocados ou que estão na pré-lista - afirmou.

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Questionado também de seu palpite, se Neymar vai ou não ser chamado pelo comandante italiano, o jornalista sinalizou, com bom humor, que acredita que Ancelotti o chamará.

- Não tenho nenhuma informação, mas eu acho que ele vai. O Ancelotti vai olhar e vai falar assim: "pô, tenho que levar, né? É o menino"... - finalizou.

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Por fim, o narrador também comentou sobre a possível convocação do zagueiro Thiago Silva, que está atuando pelo Porto e recentemente foi campeão português com o clube.

- Eu acho que ele pode sim (ser convocado). Tecnicamente, a lesão do Militão abriu espaço, mesmo ele sendo mais um lateral que um zagueiro. Mas, eu acho difícil a gente ter Thiago Silva e Danilo juntos. Como ele (Ancelotti) já garantiu o Danilo, talvez o Thiago Silva não vá - completou.

Neymar atuando pela Seleção Brasileira (Foto: Carl de Souza/AFP)

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Seleção estreia dia 13 na Copa do Mundo

A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul, no estádio Azteca, na Cidade do México. A Seleção Brasileira estreia no dia 13, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York. Além da equipe africana, o Brasil também joga contra Escócia e Haiti, no Grupo C.

Antes do início da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda tem dois amistosos: dia 30, contra o Panamá, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6, já nos Estados Unidos. A final do Mundial, que terá um show no intervalo, está marcada para o dia 19 de julho, às 16h, no MetLife Stadium.