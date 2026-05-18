Emocionado, presidente da CBF dá recado antes da convocação da Seleção: 'Acreditem'

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, teve palavra do presidente da CBF, Samir Xaud, que falou emocionado. Antes do anúncio da lista de jogadores, nesta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, o dirigente destacou o início de um novo ciclo para o futebol brasileiro e demonstrou confiança no trabalho que vem sendo desenvolvido pela nova gestão da entidade.

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Xaud assumiu a presidência da CBF praticamente junto com a chegada de Ancelotti ao comando da Seleção Brasileira, em maio de 2025. O dirigente classificou o momento como especial e afirmou estar otimista com os rumos da equipe nacional. O presidente ressaltou que a entidade atravessa um período de mudanças e reconstrução, enfatizando o trabalho realizado nos bastidores para fortalecer o futebol brasileiro.

— Orgulho de estar aqui hoje, esperançoso. É um novo momento do futebol brasileiro. O ano foi marcado por mudanças e trabalho. Estamos trabalhando diariamente para mudar o futebol brasileiro. Para colocá-lo de onde nunca deveria ter saído. É o momento mais emocionante. Nem na minha posse fiquei tão emocionado como estou agora — afirmou.

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Samir Xaud também pediu confiança da torcida no projeto liderado pela comissão técnica de Ancelotti, citando a estrutura montada pela CBF para o desenvolvimento do trabalho.

— O recado que tenho para todos é de confiança. Confiem e acreditem em nosso trabalho. Foi feito em um ano, com Ancelotti, Rodrigo Caetano e toda a comissão técnica. Toda a estrutura foi fornecida para fazermos um grande trabalho — falou Xaud, que se mostrou otimista em relação à busca pelo hexa da Seleção.

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— Estou muito confiante neste hexa. Eu e o Mister (Ancelotti) estamos muito confiantes de que esse hexa vem — concluiu.

Palco da convocação da Seleção Brasileira (Foto: Márcio Dolzan/Lance!)

Seleção estreia dia 13 na Copa do Mundo

A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul, no estádio Azteca, na Cidade do México. A Seleção Brasileira estreia no dia 13, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York. Além da equipe africana, o Brasil também joga contra Escócia e Haiti, no Grupo C.

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Antes do início da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda tem dois amistosos: dia 30, contra o Panamá, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6, já nos Estados Unidos. A final do Mundial, que terá um show no intervalo, está marcada para o dia 19 de julho, às 16h, no MetLife Stadium.

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