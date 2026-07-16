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Flamengo x Olimpia: onde assistir e prováveis escalações para o amistoso

Equipes se enfrentam na noite deste sábado, às 20h (de Brasília)

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 14:30
Atualizado há 1 minutos
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Onde assistir de Flamengo x Olimpia
Onde assistir de Flamengo x Olimpia (Foto: Arte/Lance!)

Flamengo Olimpia, do Paraguai, se enfrentam na noite desta sexta-feira (17), às 20h (de Brasília), em amistoso internacional. A partida será disputada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e terá transmissão da FlamengoTV. ➡️Clique para assistir na FlamengoTV.

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    • Ficha do jogo

    Escudo do Flamengo - Onde Assistir
    FLA
    Escudo-OLIMPIA
    OLI
    Amistoso
    internacional
    Data e Hora
    sexta-feira, 17 de julho, às 20h (de Brasília)
    Local
    Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF)
    Árbitro
    Não divulgado
    Assistentes
    Não divulgado
    Var
    Não divulgado
    Onde assistir
    FlamengoTV

    Amistosos do Flamengo na intertemporada 🟰✅✅

    Este será o quarto e último amistoso do Flamengo na intertemporada, antes da retomada do calendário do futebol brasileiro. Durante o período em Portugal, a equipe comandada por Leonardo Jardim conquistou duas vitórias e um empate, faturando o Troféu do Algarve.

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    • Flamengo 2x2 River Plate
    • Flamengo 2x0 Lausanne-Sport
    • Flamengo 2x1 Benfica
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    Jogadores do Flamengo com o troféu do Algarve após vitória sobre o Benfica (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

    Retrospecto positivo do Flamengo contra o Olimpia

    Este será o 23º confronto entre Flamengo e Olimpia. O retrospecto é favorável ao Rubro-Negro, que soma 11 vitórias, seis empates e cinco derrotas. A última lembrança, porém, não é positiva.

    No encontro mais recente entre as equipes, em 2023, o Olimpia venceu o Flamengo por 3 a 1 no Estádio Defensores del Chaco, pelas oitavas de final da Libertadores. Na ocasião, o Rubro-Negro era comandado por Jorge Sampaoli, e Bruno Henrique marcou o único gol da equipe em Assunção. A derrota resultou na eliminação do clube carioca da competição.

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    Jogadores do Olimpia comemoram jogo contra o Flamengo
    Jogadores do Olimpia comemoram jogo contra o Flamengo (Foto: Divulgação/Olimpia)

    Como chega o Flamengo

    Em relação aos amistosos disputados em Portugal, o técnico Leonardo Jardim pode contar com reforços. Os uruguaios Varela e De La Cruz, que ficaram fora dos jogos por estarem na Copa do Mundo, já treinam com o restante do elenco e podem ser opções para a partida em Brasília.

    O zagueiro Léo Ortiz, que estava em recuperação de uma lesão, também pode ser novidade. Por outro lado, Gonzalo Plata, que defendeu o Equador no Mundial, ainda não foi a campo no Ninho do Urubu e segue como dúvida.

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    Arrascaeta e Lucas Paquetá, lesionados durante a Copa, seguem em tratamento e não estarão à disposição. Entre os dois, o uruguaio está em estágio mais avançado de recuperação. Além deles, o lateral-esquerdo Alex Sandro e os zagueiros Danilo e Léo Pereira se reapresentam nesta quinta-feira (16) no CT Ninho do Urubu após a disputa do Mundial, mas a tendência é que não participem do amistoso. Por último, Jorge Carrascal ainda não retornou das férias e está fora.

    Arrascaeta com a bola durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu
    Arrascaeta com a bola durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

    Como chega o Olimpia

    O Olimpia, comandado pelo técnico Pablo Sánchez, fará o primeiro amistoso desde a paralisação. O treinador é um velho conhecido do Flamengo, já que enfrentou o Rubro-Negro quando comandava LDU e Palestino.

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    Antes da pausa para o Mundial, a equipe paraguaia liderava o Campeonato Paraguaio e também o seu grupo na Copa Sul-Americana. Na penúltima rodada da fase de grupos, o Olimpia derrotou o Vasco por 3 a 1 e encaminhou a classificação para a fase eliminatória.

    Jogadores de Olimpia e Vasco durante partida no Paraguai pela Sul-Americana
    Jogadores de Olimpia e Vasco durante partida no Paraguai pela Sul-Americana (Foto: Jose Bogado/AFP)

    Tudo sobre o jogo entre Flamengo x Olimpia

    ✅ FICHA TÉCNICA
    Flamengo 🆚 Olimpia
    🏆 Amistoso internacional
    📆 Data e horário: sexta-feira, 17 de julho, às 20h (de Brasília)
    📍 Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF)
    👁️ Onde assistir: FlamengoTV
    🕴️ Arbitragem: Não divulgado
    🚩 Assistentes: Não divulgado
    📺 VAR: Não divulgado.

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    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
    Rossi; Emerson Royal, Vitão, João Victor e Johnny; Pulgar, Jorginho e Luiz Araújo; Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro.

    ⚫⚪ Olimpia (Técnico: Pablo Sanchez)
    Gastón Olveira; Cáceres, Juan Vera, Gamarra e Alan Rodríguez; Juan Fernando Alfaro, Alex Franco e Hugo Quintana; Fernando Cardozo, Eduardo Delmás e Adrian Alcaraz.

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