Flamengo x Olimpia: onde assistir e prováveis escalações para o amistoso Equipes se enfrentam na noite deste sábado, às 20h (de Brasília)

Flamengo e Olimpia, do Paraguai, se enfrentam na noite desta sexta-feira (17), às 20h (de Brasília), em amistoso internacional. A partida será disputada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e terá transmissão da FlamengoTV. ➡️Clique para assistir na FlamengoTV.

Ficha do jogo FLA OLI Amistoso internacional Data e Hora sexta-feira, 17 de julho, às 20h (de Brasília) Local Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF) Árbitro Não divulgado Assistentes Não divulgado Var Não divulgado Onde assistir FlamengoTV

Amistosos do Flamengo na intertemporada 🟰✅✅

Este será o quarto e último amistoso do Flamengo na intertemporada, antes da retomada do calendário do futebol brasileiro. Durante o período em Portugal, a equipe comandada por Leonardo Jardim conquistou duas vitórias e um empate, faturando o Troféu do Algarve.

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Flamengo 2x2 River Plate

2x2 River Plate Flamengo 2x0 Lausanne-Sport

2x0 Lausanne-Sport Flamengo 2x1 Benfica

Jogadores do Flamengo com o troféu do Algarve após vitória sobre o Benfica (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Retrospecto positivo do Flamengo contra o Olimpia

Este será o 23º confronto entre Flamengo e Olimpia. O retrospecto é favorável ao Rubro-Negro, que soma 11 vitórias, seis empates e cinco derrotas. A última lembrança, porém, não é positiva.

No encontro mais recente entre as equipes, em 2023, o Olimpia venceu o Flamengo por 3 a 1 no Estádio Defensores del Chaco, pelas oitavas de final da Libertadores. Na ocasião, o Rubro-Negro era comandado por Jorge Sampaoli, e Bruno Henrique marcou o único gol da equipe em Assunção. A derrota resultou na eliminação do clube carioca da competição.

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Jogadores do Olimpia comemoram jogo contra o Flamengo (Foto: Divulgação/Olimpia)

Como chega o Flamengo

Em relação aos amistosos disputados em Portugal, o técnico Leonardo Jardim pode contar com reforços. Os uruguaios Varela e De La Cruz, que ficaram fora dos jogos por estarem na Copa do Mundo, já treinam com o restante do elenco e podem ser opções para a partida em Brasília.

O zagueiro Léo Ortiz, que estava em recuperação de uma lesão, também pode ser novidade. Por outro lado, Gonzalo Plata, que defendeu o Equador no Mundial, ainda não foi a campo no Ninho do Urubu e segue como dúvida.

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Já Arrascaeta e Lucas Paquetá, lesionados durante a Copa, seguem em tratamento e não estarão à disposição. Entre os dois, o uruguaio está em estágio mais avançado de recuperação. Além deles, o lateral-esquerdo Alex Sandro e os zagueiros Danilo e Léo Pereira se reapresentam nesta quinta-feira (16) no CT Ninho do Urubu após a disputa do Mundial, mas a tendência é que não participem do amistoso. Por último, Jorge Carrascal ainda não retornou das férias e está fora.

Arrascaeta com a bola durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Como chega o Olimpia

O Olimpia, comandado pelo técnico Pablo Sánchez, fará o primeiro amistoso desde a paralisação. O treinador é um velho conhecido do Flamengo, já que enfrentou o Rubro-Negro quando comandava LDU e Palestino.

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Antes da pausa para o Mundial, a equipe paraguaia liderava o Campeonato Paraguaio e também o seu grupo na Copa Sul-Americana. Na penúltima rodada da fase de grupos, o Olimpia derrotou o Vasco por 3 a 1 e encaminhou a classificação para a fase eliminatória.

Jogadores de Olimpia e Vasco durante partida no Paraguai pela Sul-Americana (Foto: Jose Bogado/AFP)

Tudo sobre o jogo entre Flamengo x Olimpia

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Olimpia

🏆 Amistoso internacional

📆 Data e horário: sexta-feira, 17 de julho, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF)

👁️ Onde assistir: FlamengoTV

🕴️ Arbitragem: Não divulgado

🚩 Assistentes: Não divulgado

📺 VAR: Não divulgado.

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Emerson Royal, Vitão, João Victor e Johnny; Pulgar, Jorginho e Luiz Araújo; Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro.

⚫⚪ Olimpia (Técnico: Pablo Sanchez)

Gastón Olveira; Cáceres, Juan Vera, Gamarra e Alan Rodríguez; Juan Fernando Alfaro, Alex Franco e Hugo Quintana; Fernando Cardozo, Eduardo Delmás e Adrian Alcaraz.

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