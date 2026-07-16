Flamengo x Olimpia: onde assistir e prováveis escalações para o amistoso
Equipes se enfrentam na noite deste sábado, às 20h (de Brasília)
Flamengo e Olimpia, do Paraguai, se enfrentam na noite desta sexta-feira (17), às 20h (de Brasília), em amistoso internacional. A partida será disputada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e terá transmissão da FlamengoTV. ➡️Clique para assistir na FlamengoTV.
Flamengo transmite amistoso contra o Olimpia para o Brasil e exterior; veja os detalhes
Léo Pereira pode deixar o Flamengo? Veja o cenário envolvendo o zagueiro do Brasil
Aposta do setorista: Kauã Pavuna pode seguir os passos de Vini Jr do Flamengo à Copa de 2030
Ficha do jogo
Amistosos do Flamengo na intertemporada 🟰✅✅
Este será o quarto e último amistoso do Flamengo na intertemporada, antes da retomada do calendário do futebol brasileiro. Durante o período em Portugal, a equipe comandada por Leonardo Jardim conquistou duas vitórias e um empate, faturando o Troféu do Algarve.
- Flamengo 2x2 River Plate
- Flamengo 2x0 Lausanne-Sport
- Flamengo 2x1 Benfica
Torcedores detonam Martínez e Romero após Argentina x Inglaterra: 'Saco cheio'
Estratégia de Tuchel é criticada por zagueiro da Inglaterra: 'Não deveríamos'
Finalíssima entre Argentina e Espanha vira decisão de Copa do Mundo
Retrospecto positivo do Flamengo contra o Olimpia
Este será o 23º confronto entre Flamengo e Olimpia. O retrospecto é favorável ao Rubro-Negro, que soma 11 vitórias, seis empates e cinco derrotas. A última lembrança, porém, não é positiva.
No encontro mais recente entre as equipes, em 2023, o Olimpia venceu o Flamengo por 3 a 1 no Estádio Defensores del Chaco, pelas oitavas de final da Libertadores. Na ocasião, o Rubro-Negro era comandado por Jorge Sampaoli, e Bruno Henrique marcou o único gol da equipe em Assunção. A derrota resultou na eliminação do clube carioca da competição.
Como chega o Flamengo
Em relação aos amistosos disputados em Portugal, o técnico Leonardo Jardim pode contar com reforços. Os uruguaios Varela e De La Cruz, que ficaram fora dos jogos por estarem na Copa do Mundo, já treinam com o restante do elenco e podem ser opções para a partida em Brasília.
O zagueiro Léo Ortiz, que estava em recuperação de uma lesão, também pode ser novidade. Por outro lado, Gonzalo Plata, que defendeu o Equador no Mundial, ainda não foi a campo no Ninho do Urubu e segue como dúvida.
Já Arrascaeta e Lucas Paquetá, lesionados durante a Copa, seguem em tratamento e não estarão à disposição. Entre os dois, o uruguaio está em estágio mais avançado de recuperação. Além deles, o lateral-esquerdo Alex Sandro e os zagueiros Danilo e Léo Pereira se reapresentam nesta quinta-feira (16) no CT Ninho do Urubu após a disputa do Mundial, mas a tendência é que não participem do amistoso. Por último, Jorge Carrascal ainda não retornou das férias e está fora.
Como chega o Olimpia
O Olimpia, comandado pelo técnico Pablo Sánchez, fará o primeiro amistoso desde a paralisação. O treinador é um velho conhecido do Flamengo, já que enfrentou o Rubro-Negro quando comandava LDU e Palestino.
Antes da pausa para o Mundial, a equipe paraguaia liderava o Campeonato Paraguaio e também o seu grupo na Copa Sul-Americana. Na penúltima rodada da fase de grupos, o Olimpia derrotou o Vasco por 3 a 1 e encaminhou a classificação para a fase eliminatória.
Tudo sobre o jogo entre Flamengo x Olimpia
✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo 🆚 Olimpia
🏆 Amistoso internacional
📆 Data e horário: sexta-feira, 17 de julho, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF)
👁️ Onde assistir: FlamengoTV
🕴️ Arbitragem: Não divulgado
🚩 Assistentes: Não divulgado
📺 VAR: Não divulgado.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Emerson Royal, Vitão, João Victor e Johnny; Pulgar, Jorginho e Luiz Araújo; Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro.
⚫⚪ Olimpia (Técnico: Pablo Sanchez)
Gastón Olveira; Cáceres, Juan Vera, Gamarra e Alan Rodríguez; Juan Fernando Alfaro, Alex Franco e Hugo Quintana; Fernando Cardozo, Eduardo Delmás e Adrian Alcaraz.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
➡️ Aposte em jogos do Flamengo
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Onde Assistir
Palmeiras x Corinthians: onde assistir ao jogo decisivo pelo Brasileirão Sub-20Há 3 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta (16/07/2026)Há 9 horas
Onde Assistir
Vitória x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo BrasileirãoHá 23 horas
Onde Assistir
Botafogo x Santos: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo BrasileirãoHá 1 dia
Onde Assistir
Inglaterra x Argentina: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 1 dia
Copa do Mundo 2026
Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quarta-feira (15/07)Há 1 dia
Mais LANCE!