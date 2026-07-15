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Argentina recupera liderança do ranking da Fifa; veja a posição do Brasil

Argentina agora lidera, e encara a Espanha na final da Copa do Mundo

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
15/07/2026 19:04
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Messi-Neymar-Final-Copa-America-Brasil-Argentina
Messi e Neymar na final da Copa América (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Com a vitória da Argentina sobre a Inglaterra, na semifinal da Copa do Mundo de 2026, os argentinos retornaram a posição mais alta da tabela. Antes da fase de semifinais, no entanto, estavam em segundo lugar, atrás da França.

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    O top 5 do ranking de seleções da Fifa mudou drasticamente nestes últimos dois dias de semifinais de Copa do Mundo. Antes, a ordem era: França, Argentina, Espanha, Inglaterra e Brasil.

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    Com a vitória sobre os franceses, os espanhóis, os ultrapassaram, deixando a Fúria no topo por, aproximadamente, 24 horas. Assim, a França ainda se segurava na segunda posição, mas poderia ser ultrapassada pela Argentina, caso os hermanos vencessem os ingleses, e assim aconteceu.

    Agora, a Argentina lidera, seguida por Espanha, França, Inglaterra e Brasil.

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    Como foi a semifinal entre Inglaterra e Argentina?

    O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio e por muitas faltas, com um bate-boca logo nos minutos iniciais após uma entrada dura de Enzo Fernández em Elliot Anderson. As duas seleções dividiram a posse de bola, mas criaram poucas oportunidades. A Inglaterra levou perigo em cobranças de falta para a área, enquanto a melhor chance da Argentina veio em um chute de Enzo Fernández, que passou perto da meta. Antes do intervalo, os ingleses passaram a ocupar mais o campo de ataque, mas a defesa argentina segurou o empate.

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    Na segunda etapa, a Argentina voltou mais agressiva e criou duas boas oportunidades com Julián Álvarez, parando em grandes defesas de Jordan Pickford. Apesar da pressão argentina, foi a Inglaterra quem abriu o placar em um contra-ataque: Morgan Rogers cruzou da esquerda e Anthony Gordon apareceu na segunda trave para marcar.

    A Argentina respondeu imediatamente e manteve a pressão em busca do empate. Pickford voltou a salvar a Inglaterra em cabeceio de Nico González, enquanto Mac Allister acertou a trave após cruzamento de De Paul. A insistência argentina foi premiada aos 41 minutos, quando Enzo Fernández acertou um belo chute de fora da área para empatar a partida.

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    Nos acréscimos, a equipe sul-americana manteve o domínio. Mac Allister voltou a acertar a trave e, no rebote, Lionel Messi cruzou para Lautaro Martínez, que cabeceou livre para marcar o gol da vitória por 2 a 1, garantindo a classificação da Argentina.

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