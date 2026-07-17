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Jogadores da Inglaterra questionam decisão de Tuchel após eliminação

Atletas experientes consideraram que postura defensiva adotada pelo treinador atrapalhou equipe na semifinal da Copa do Mundo

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 16:19
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Thomas Tuchel em Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo
Thomas Tuchel em Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

A decisão de Thomas Tuchel de recuar a Inglaterra na derrota por 2 a 1 para a Argentina, na semifinal da Copa do Mundo, também gerou incômodo dentro do elenco. Segundo a "Sky Sports", jogadores experientes da seleção inglesa consideraram que as substituições feitas pelo treinador prejudicaram as chances de classificação para a decisão do torneio.

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    Mudanças geraram desconforto

    Mais de um jogador considerado líder do grupo teria estranhado a decisão de Tuchel de adotar uma postura mais defensiva após o gol de Anthony Gordon, aos 10 minutos do segundo tempo.

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    Dezessete minutos depois de abrir o placar, o treinador substituiu o atacante pelo zagueiro Ezri Konsa e alterou o sistema para uma linha de cinco defensores. Pouco depois, tirou Declan Rice e colocou Nico O'Reilly, fazendo a equipe atuar com seis jogadores de características defensivas, sendo quatro zagueiros.

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    • Na avaliação de parte do elenco, as alterações dificultaram a saída de bola e eliminaram as opções de contra-ataque da Inglaterra, que passou a sofrer pressão constante da Argentina.

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    Os jogadores também entenderam que faltou uma referência ofensiva para prender a bola no ataque e aliviar a pressão exercida pelos argentinos. Atacantes como Bukayo Saka, Noni Madueke, Eberechi Eze e Marcus Rashford permaneceram no banco durante praticamente toda a partida.

    Harry Kane e Jude Bellingham lamentam eliminação da Inglaterra para a Argentina na Copa do Mundo de 2026
    Harry Kane e Jude Bellingham lamentam eliminação da Inglaterra para a Argentina na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Tuchel defende escolhas

    Após a eliminação, Tuchel rejeitou as críticas à estratégia adotada. O treinador afirmou que a mudança para uma linha de cinco tinha como objetivo conter os cruzamentos da Argentina e responder à alteração promovida por Lionel Scaloni, que deixou a equipe mais ofensiva.

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    Na avaliação do técnico, o principal problema foi a postura da própria Inglaterra, que recuou excessivamente e não conseguiu manter a posse de bola. O alemão também declarou que esse tipo de dificuldade faz parte do futebol inglês e afirmou que seleções como Argentina, Espanha e Brasil possuem maior capacidade de controlar partidas sob pressão.

    Thomas Tuchel em Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo
    Thomas Tuchel em Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

    Sem crise interna

    Apesar do desconforto relatado por parte do elenco, não há indicação de ruptura entre jogadores e comissão técnica. Tuchel segue respaldado pela Federação Inglesa (FA) e já confirmou que permanecerá no comando da seleção até a Eurocopa de 2028.

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    Antes disso, a Inglaterra ainda enfrenta a França na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo, no sábado (18), às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

    Thomas Tuchel em Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo
    Thomas Tuchel em Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

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