Jogadores da Inglaterra questionam decisão de Tuchel após eliminação
Atletas experientes consideraram que postura defensiva adotada pelo treinador atrapalhou equipe na semifinal da Copa do Mundo
A decisão de Thomas Tuchel de recuar a Inglaterra na derrota por 2 a 1 para a Argentina, na semifinal da Copa do Mundo, também gerou incômodo dentro do elenco. Segundo a "Sky Sports", jogadores experientes da seleção inglesa consideraram que as substituições feitas pelo treinador prejudicaram as chances de classificação para a decisão do torneio.
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Mudanças geraram desconforto
Mais de um jogador considerado líder do grupo teria estranhado a decisão de Tuchel de adotar uma postura mais defensiva após o gol de Anthony Gordon, aos 10 minutos do segundo tempo.
Dezessete minutos depois de abrir o placar, o treinador substituiu o atacante pelo zagueiro Ezri Konsa e alterou o sistema para uma linha de cinco defensores. Pouco depois, tirou Declan Rice e colocou Nico O'Reilly, fazendo a equipe atuar com seis jogadores de características defensivas, sendo quatro zagueiros.
Na avaliação de parte do elenco, as alterações dificultaram a saída de bola e eliminaram as opções de contra-ataque da Inglaterra, que passou a sofrer pressão constante da Argentina.
Os jogadores também entenderam que faltou uma referência ofensiva para prender a bola no ataque e aliviar a pressão exercida pelos argentinos. Atacantes como Bukayo Saka, Noni Madueke, Eberechi Eze e Marcus Rashford permaneceram no banco durante praticamente toda a partida.
Tuchel defende escolhas
Após a eliminação, Tuchel rejeitou as críticas à estratégia adotada. O treinador afirmou que a mudança para uma linha de cinco tinha como objetivo conter os cruzamentos da Argentina e responder à alteração promovida por Lionel Scaloni, que deixou a equipe mais ofensiva.
Na avaliação do técnico, o principal problema foi a postura da própria Inglaterra, que recuou excessivamente e não conseguiu manter a posse de bola. O alemão também declarou que esse tipo de dificuldade faz parte do futebol inglês e afirmou que seleções como Argentina, Espanha e Brasil possuem maior capacidade de controlar partidas sob pressão.
Sem crise interna
Apesar do desconforto relatado por parte do elenco, não há indicação de ruptura entre jogadores e comissão técnica. Tuchel segue respaldado pela Federação Inglesa (FA) e já confirmou que permanecerá no comando da seleção até a Eurocopa de 2028.
Antes disso, a Inglaterra ainda enfrenta a França na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo, no sábado (18), às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.
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