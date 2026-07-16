Distribuição da Liga de Futsal aumenta com canal próprio
Partidas serão transmitidas de graça no Youtube
A Liga Nacional de Futsal (LNF) ampliou sua estratégia de produção de conteúdo para a "LNFTV", canal oficial da competição no YouTube, com o lançamento de novas séries voltadas aos bastidores da modalidade.
Além das transmissões ao vivo das partidas das divisões Elite e Silver da temporada 2026, a plataforma passa a investir em conteúdos que exploram histórias de atletas, viagens e curiosidades relacionadas ao futsal brasileiro.
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Entre as novidades estão as séries "Passaporte LNF" e "Galera da Liga". A primeira acompanha jogadores brasileiros que atuam no futsal internacional, enquanto a segunda apresenta curiosidades sobre as cidades que recebem partidas da competição. Os novos programas ampliam a oferta de conteúdos já produzidos pela liga, que também conta com "Lendas do Futsal", atualmente em sua segunda temporada, e "Corre da Bola Pesada", cuja quarta temporada está em produção e tem estreia prevista para o fim do ano.
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Segundo a LNF, a LNFTV já acumula mais de 60 horas de produções originais, ultrapassa meio milhão de visualizações e reúne mais de 270 mil inscritos no YouTube. O objetivo é diversificar o conteúdo oferecido ao público, indo além da cobertura das partidas e aproximando os torcedores dos personagens e dos bastidores da competição.
O futsal brasileiro segue como uma das principais referências da modalidade no cenário internacional. O país soma sete títulos mundiais — seis no masculino e um no feminino — e revelou nomes históricos como Falcão, Manoel Tobias, Lenísio, Pito e Ferrão. A modalidade também serviu de base para jogadores que se destacaram no futebol de campo, como Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Neymar.
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